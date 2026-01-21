ETV Bharat / bharat

एडवोकेट अनीता झा ने सफेद कार को मधुबनी कोर्ट में बनाया लैंडमार्क, आखिर बवाल क्यों?

मधुबनी कोर्ट की अधिवक्ता अनीता झा ने बार एसोसिएशन के खिलाफ ऐसा साइलेंट मोर्चा खोला कि बवाल मच गया, अब अधिवक्ता-संघ सामने आ चुका है...

MADHUBANI ADVOCATE ANITA JHA
वकील अनीता झा और मधुबनी बार एसोसिशन आमने-सामने (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 21, 2026 at 3:33 PM IST

8 Min Read
मधुबनी : बिहार के मधुबनी कोर्ट में जब एक महिला वकील को चेंबर और जरूरी सुविधाएं नहीं मिलीं तो उन्होंने अपने तरीके से इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी. उनका आरोप था कि उन्हें अदालत परिसर में महिला होने के नाते कोई चेंबर नहीं मिला और न ही यहां पर महिलाओं के लिए जरूरी सुविधाएं ही दी जा रही हैं. उन्होंने इस दौरान लिंगभेद का आरोप लगाया. हालांकि अधिवक्ता संघ ने उनके आरोप पर आपत्ति जताई है.

कार बना चलता-फिरता चेंबर : यह कहानी है उस महिला वकील की, जो पिछले 13 साल से अपनी कार से ही केस तैयार करती आ रही हैं और न्याय की लड़ाई लड़ (#justiceonwheels) रही हैं. महिला वकील अपनी कार में बैठकर फाइलें देखती हैं, नोट्स तैयार करती हैं और मुवक्किलों से बातचीत करती हैं. कार की पिछली सीट पर कानून की किताबें, जरूरी दस्तावेज और लैपटॉप हमेशा मौजूद रहते हैं

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

मधुबनी कोर्ट में सफेद कार लैंडमार्क : अधिवक्ता अनीता झा अपनी सफेद कार में पिछली सीट पर बैठकर पिछले 13 साल से कोर्ट परिसर में अदालती काम-काज देख रहीं हैं. पहले वह अपनी सास की कार से आया करतीं थी लेकिन अब खुद की खरीदी सफेद कार में आती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनीता ने इन 28 साल में लगभग 20 हजार से ज्यादा केसों का निपटारा किया. अनीता आज भी कहती हैं कि 'महिलाएं एडजस्ट' कर लेंगी वाली सोच ने इस तरह काम करने को मजबूर किया है..

''मैं बंद गाड़ी में काम करती रहती हूं. जून की चिलचिलाती धूप में मैं इस गाड़ी में बैठकर काम करती रहती हूं. सब देखते हैं लेकिन किसी ने नोटिस नहीं लिया. महिला है एडजस्ट कर लेगी, महिला को तो एडजस्ट करना ही चाहिए. कोई पुरुष है जिसको चेंबर चाहिए. जिसको शेल्टर चाहिए.'' - अनीता झा, पीड़ित महिला एडवोकेट

संसाधनों की कमी, हौसले की जीत : अनीता का आरोप है कि लंबे समय से वह कोर्ट परिसर में इसी तरह से कामकाज कर रही हैं लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया. लोगों को लगता है कि महिलाएं एडजस्ट कर लेंगी. वो कोई पुरुष नहीं है कि उन्हें चेंबर या शेल्टर चाहिए. महिला वकील का कहना है कि हर किसी को महंगे चैंबर या बड़े दफ्तर की सुविधा नहीं मिलती. लेकिन न्याय के लिए लड़ने का जज्बा हो, तो संसाधनों की कमी बाधा नहीं बनती.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

महिलाओं के लिए प्रेरणा : कानूनी पेशे में महिलाओं को आज भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में कार से कोर्ट का कामकाज करने वाली यह महिला वकील दूसरी महिलाओं के लिए मिसाल बन गई हैं. उनकी कहानी संघर्ष, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का प्रतीक है.

मुवक्किलों का भरोसा : मुवक्किलों का कहना है कि सुविधा नहीं, बल्कि वकील की मेहनत और ईमानदारी उनके लिए मायने रखती है. कार में बैठकर भी वह पूरी तैयारी और गंभीरता से केस लड़तीं हैं. यही कारण है कि उनके पास लगातार नए मामले आ रहे हैं. लोगों का भरोसा भी अनीता को लेकर बढ़ता जा रहा है.

अनीता के आरोपों पर अधिवक्ता संघ फायर : इधर, अनीता झा की खबर मीडिया में प्रकाशित होने के बाद अधिवक्ता संघ ने आरोपों पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है. अधिवक्ता संघ के महासचिव शिवनाथ चौधरी ने अनीता झा के आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि उन्होंने कभी भी इसकी शिकायत दर्ज नहीं कराई है. हमारा संघ सभी को साथ लेकर चलता है. लिंगभेद की बात गलत है.

"अनीता झा ने आज तक कभी भी किस बात की जानकारी नहीं दी है, जबकि मधुबनी अधिवक्ता संघ सभी अधिवक्ताओं साथ लेकर चलने का प्रयास कर रही है. महिला पुरुष यहां से भी बैठकर काम करते हैं, लेकिन अनीता झा ने लिंगभेद की बात जो बताई हैं वह गलत है. विभिन्न समाचार के माध्यम से ऐसी जानकारी मिली है." - शिवनाथ चौधरी, सचिव, अधिवक्ता संघ

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

मधुबनी बार एसोसिएशन की आपत्ति : मधुबनी बार एसोशिएशन का कहना है कि विभिन्न संचार माध्यमों में जो खबरें चलाईं जा रही हैं उसमें बिना बार एसोसिएशन का पक्ष लिए प्रसारित किया गया है. ऐसे मीडिया संस्थानों के खिलाफ बार काउंसिल कानूनी रूप से कार्रवाई करेगा. मधुबनी कोर्ट में महिला और पुरुष साथ बैठकर काम करते हैं. लिंगभेद का आरोप लगाना सरासर गलत है.

"इस तरह की एक तरफा खबर प्रसारित करने वाले मीडिया संस्थान और कर्मियों के खिलाफ मधुबनी बार एसोसिएशन सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा. किसी ने भी खबर चलाने से पहले बार एसोसिएशन से इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं ली थी."- शिवनाथ चौधरी, सचिव, अधिवक्ता संघ

ETV Bharat
मधुबनी अधिवक्ता संघ के सचिव और अध्यक्ष (ETV Bharat)

'आज भी अनीता झा की सीट रिजर्व' : सचिव शिवनाथ चौधरी के अनुसार अनीता झा की सीट उनके सीनियर स्वर्गीय हीरा बाबू के जूनियर के तौर पर आज भी आरक्षित है. संघ के पास इतना फंड नहीं है कि वह हर वकील को अलग चैंबर बनाकर दे सके, यदि अनीता स्वयं के खर्चे पर चैंबर बनाना चाहें, तो संघ को कोई आपत्ति नहीं है. यहां पर वैसे भी महिलाओं के लिए अलग चैंबर बनकर तैयार है. उनसे हमने पर्सनली अपील किया है कि वह जाकर उसमें बैठें.

"अनीता झा प्रसिद्धि के लिए यह आरोप लगाईं हैं. हमारे यहां महिलाओं के लिए नए भवन में अलग से बैठने की व्यवस्था की गई है. अनीता झा के लगाए लिंगभेद के आरोपों से महिला अधिवक्ताओं की भावना भी आहत हुई है. अनीता जी एक भी लेटर दिखा दें जिसमें उन्होंने ये मांग की हो कि उन्हें चेंबर की जरूरत है. यहां पर 15 चेंबर हैं लेकिन वह चैंबर भी अधिवक्ताओं ने अपने खुद के पैसे से बनाया है. हमारी ओर से सिर्फ जगह एलॉट की गई है."- शिवनाथ चौधरी, सचिव, अधिवक्ता संघ

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

'अनीता झा की प्रवृत्ति झगड़ालु' : जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष वासुदेव झा ने सचिव की बातों का समर्थन करते हुए कहा कि कई वरिष्ठ अधिवक्ता 50-60 साल की प्रैक्टिस के बाद भी बिना चैंबर के काम कर रहे हैं. बदसलूकी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है. वहीं, आरोपी अधिवक्ता संजय सिंह ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनपर लगे आरोप बेबुनियाद हैं. वह खुद झगड़ालु प्रवृत्ति की हैं.

"अनीता झा द्वारा कही गई बातें पूरी तरह असत्य हैं. उनकी प्रवृत्ति ही झगड़ालु टाइप की है. कोर्ट का कोई भी वकील इसकी पुष्टि कर सकता है. हम लोग के साथ कई महिलाएं वकील भी काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें कोई आपत्ति नहीं है. सिर्फ अनीता झा को ही साथ बैठकर काम करने में आपत्ति क्यों हो रही है.''- संजय सिंह, अधिवक्ता

अधिवक्ता संघ का बयान (ETV Bharat)

'मैं झगड़ालु नहीं' : इधर अधिवक्ता संघ के बयान पर अनीता झा ने भी जवाब दिया है. उन्होंने फोन पर ही संघ के आरोपों को खारिज किया है और झगड़ालु प्रवृत्ति वाले बयान पर उन्होने कहा कि वह कोर्ट में झगड़ा नहीं जिरह करतीं हैं और मुवक्किल के लिए लड़ना पड़ता है. झगड़ालु कहना ठीक नहीं है. वह कोर्ट में अपना काम करती हैं. आगे भी वह अपने हित के लिए लड़ाई लड़ती रहेंगी.

''मैं झगड़ालु नहीं हूं. मैं झगड़ालू अपने केस को लेकर रहती हूं. कोर्ट में मैं बहस करती हूं. अपने केस में मैं पूरी निष्ठा से काम करती हूं. मैं महिला हूं और वर्षों से काम करती आ रहा हूं.''- अनीता झा, पीड़ित महिला एडवोकेट

व्यवस्था पर उठते सवाल : अगर अनीता झा के आरोप सही हैं तो क्या हर वकील को बिना लिंगभेद के आधार पर बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए. क्या महिला वकीलों के लिए अलग से सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल की जरूरत नहीं है. यह खबर व्यवस्था की खामियों को भी उजागर करती है. अनीता का साफ संदेश है कि ''हालात चाहे जैसे हों, हार मानना विकल्प नहीं है. जब तक न्याय की जरूरत है, तब तक संघर्ष जारी रहेगा. उनकी कार सिर्फ वाहन नहीं, बल्कि हौसले और न्याय की पहचान बन चुकी है.'' अनीता झा ने कार की पिछली सीट पर बनाया 'न्याय का मंदिर', विवाद क्यों?

TAGGED:

MADHUBANI BAR ASSOCIATION
ADVOCATE ANITA JHA
कार से कोर्ट का काम
अधिवक्ता अनीता झा
MADHUBANI ADVOCATE ANITA JHA

ETV Bharat Logo

