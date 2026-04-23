मचैल माता यात्रा: बैसाखी पर खुले कपाट, लेकिन अब भी पिछले साल की आपदा का खौफ, प्रशासन ने जारी किए नए नियम
14 अप्रैल (बैसाखी) को मचैल माता के मंदिर के कपाट खोल दिए गए और देवी की मूर्ति को मुख्य मंदिर में स्थापित किया गया.
Published : April 23, 2026 at 6:42 PM IST
आमिर तांत्रे
जम्मूः मचैल माता मंदिर जम्मू-कश्मीर के सबसे प्रतिष्ठित हिंदू तीर्थस्थलों में से एक है, जहां हर साल जम्मू क्षेत्र के लाखों श्रद्धालु मत्था टेकने पहुंचते हैं. हर साल यहां आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है. 14 अप्रैल (बैसाखी) को मचैल माता के मंदिर के कपाट खोल दिए गए और देवी की मूर्ति को मुख्य मंदिर में स्थापित किया गया. लेकिन, आधिकारिक तौर पर यह तीर्थयात्रा 25 जुलाई से शुरू होगी.
मंदिर खुलने के साथ ही चिशोती इलाके के लोगों के जख्म फिर से ताजा हो गए हैं. पिछले साल 14 अगस्त को, गांव में बादल फटने के बाद आई अचानक बाढ़ ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस-नहस कर दिया था. इस हादसे में कुल 68 लोगों की मौत हुई थी और 30 से अधिक लोग लापता हो गए थे. लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन हफ्तों तक चला था. जम्मू-कश्मीर में पिछले साल हुई सबसे भयानक घटनाओं में से एक थी.
मचैल मंदिर प्रबंधन के प्रमुख दलजीत सिंह राठौर ने ईटीवी भारत को बताया, "चिशोती के लोगों के मन में अब भी डर का माहौल है, जिन्होंने पिछले साल बहुत बुरा वक्त देखा है. लेकिन जैसे ही मंदिर खुला, बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने पहुंचे. हमें उम्मीद है कि इस साल भी लोग उसी उत्साह के साथ मंदिर लौटेंगे." उन्होंने जानकारी दी कि प्रशासन ने इस साल की तीर्थयात्रा को सुव्यवस्थित करने के लिए कई कदम उठाए हैं. लोगों को दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए.
इस साल चिशोती की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए राठौर ने कहा, "ऐसी संभावना है कि इस बार चिशोती में लंगर शुरू न किया जाए. हम इसकी जगह मचैल के बेस कैंप में ही लंगर के लिए जगह देने की योजना बना रहे हैं. चिशोती के लोग उस हादसे से बेहद डरे हुए हैं और कई लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं. लेकिन जहां तक तीर्थयात्रा और उसके प्रबंधन का सवाल है, सभी तैयारियां पूरी हैं."
प्रशासन ने यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें प्रतिदिन दर्शन करने वाले लोगों की संख्या तय करना भी शामिल है. पाडर के उप-जिला मजिस्ट्रेट (SDM) अमित भगत ने ईटीवी भारत को बताया, "तीर्थयात्रा को व्यवस्थित रखने के लिए प्रतिदिन केवल 6000 श्रद्धालुओं को ही अनुमति देने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा, बिना RFID (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन) पंजीकरण के किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. तीर्थयात्रियों की लोकेशन और गतिविधियों पर नजर रखने के लिए यह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है."
RFID के ज़रिए तीर्थयात्रियों की जानकारी और उनके लोकेशन का पता चलता रहेगा, जो पिछले साल की आपदा के दौरान सबसे बड़ी चिंता का विषय था. पिछले साल लापता हुए लोगों की पहचान तभी हो पाई थी जब उनके परिवारों और रिश्तेदारों ने पुलिस व प्रशासन को उनके घर न लौटने की जानकारी दी थी.
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