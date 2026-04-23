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मचैल माता यात्रा: बैसाखी पर खुले कपाट, लेकिन अब भी पिछले साल की आपदा का खौफ, प्रशासन ने जारी किए नए नियम

किश्तवाड़ के चिशोती गांव में पिछले साल 14 अगस्त को बादल फटने के बाद सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती हुईं NDRF की टीमें. (फाइल) ( IANS )