ETV Bharat / bharat

600 साल से जमीन पर हो रही 'मां मटिया काली' की पूजा, ब्रिटिश काल के दौरान हुई थी शुरुआत

दीपांविता अमावस्या पर देवी की पूजा यहां दीपांविता अमावस्या पर देवी की पूजा की जाती है. कहा जाता है कि 'मां मटिया काली' की पूजा 600 वर्षों से होती आ रही है. मिट्टी के मंदिर में उनकी पूजा की जाती है. फिर उनकी मूर्ति जमीन में समा जाती है. एक लंबे अंतराल के बाद, यह काली पूजा तत्कालीन अविभाजित बंगाल में ब्रिटिश काल के दौरान जमींदार राघवेंद्र रॉयचौधरी की पहल पर शुरू हुई. कहा जाता है कि एक स्वप्न के कारण देवी का कोई मंदिर नहीं बन पाया.

पूजा करके विजय प्राप्त तब से, देवी की पूजा जमीन पर की जाती रही है. मां के जमीन पर होने के कारण, सभी जमींदार परिवार पूजा के दौरान कुछ दिनों तक जमीन पर ही सोते थे. इस काली पूजा का एक ऐतिहासिक इतिहास भी है. ऐसा माना जाता है कि इस काली का नाम 'रटंती काली' था. अंग्रेजों के साथ युद्ध के दौरान जमींदार परिवार ने 'रटंती काली' की पूजा करके विजय प्राप्त की थी. बाद में, देवी की मूर्ति जमीन पर होने के कारण, स्थानीय लोग इस 'रटंती काली' को 'मां मटिया काली' के नाम से पुकारने लगे. कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले, इलाके के सभी लोग यहां आकर पूजा करते हैं.

दीपनवमी की अमावस्या पर यहां देवी की पूजा की जाती है. कहा जाता है कि मां मटिया काली की पूजा 600 वर्षों से होती आ रही है. मिट्टी के मंदिर में उनकी पूजा की जाती है. फिर उनकी मूर्ति जमीन में समा जाती है. एक लंबे अंतराल के बाद यह काली पूजा तत्कालीन अविभाजित बंगाल में ब्रिटिश काल के दौरान जमींदार राघवेंद्र रॉयचौधरी की पहल पर शुरू हुई. कहा जाता है कि एक स्वप्न के कारण देवी का कोई मंदिर नहीं बन पाया था.

कोलकाता: काली पूजा दस्तक दे रही है. दक्षिण दिनाजपुर के कुशमंडी स्थित अमीनपुर के लोग भी हर किसी की तरह शक्ति की पूजा के लिए तैयार हैं. इस जिले की प्राचीन काली पूजाओं में से एक है 'माँ मटिया काली', जो पारंपरिक काली पूजाओं में से एक है. हालांकि यहां काली ठाकुर का कोई मंदिर नहीं है, फिर भी प्राचीन परंपरा के अनुसार, देवी की पूजा आज भी मिट्टी के मंदिर में की जाती है.

बाद में देवी की मूर्ति जमीन पर होने के कारण, स्थानीय लोग इस 'रटंती काली' को 'मां मटिया काली' के नाम से पुकारने लगे. कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले, क्षेत्र के सभी लोग यहां आकर पूजा करते हैं. अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, दूर-दूर से भक्त दीपान्विता अमावस्या पर 'मां मटिया काली' की पूजा करने आते हैं और मेला भी लगता है.

हालांकि, काली पूजा के अलावा भी यहां साल भर भक्त आते हैं. ऐसा कहा जाता है कि 'मां मटिया काली' के निवास के उत्तर-पूर्व कोने में एक कमरा था. जहां कभी मां के आभूषण रखे जाते थे. उसके बगल में पंचमुखी शिव विराजमान हैं.

600 साल से जमीन पर हो रही 'मां मटिया काली' की पूजा (ETV Bharat)

मां मटिया काली का मंदिर

हालांकि, अब वहां मां मटिया काली का मंदिर नहीं है, लेकिन पंचमुखी शिव का एक मंदिर अवश्य बना है. वर्तमान में जमींदारी प्रथा समाप्त हो चुकी है. हालांकि, इस पूजा की देखरेख जमींदारी के पुजारी और उनके वंशज करते हैं. प्राचीन परंपरा के अनुसार मटिया काली पूजा में पशु बलि की परंपरा आज भी निभाई जाती है. चूंकि यह काली पूजा जमीन पर होती है, इसलिए पूजा के अवसर पर लगने वाले मेले में आने वाले सभी दुकानदार भी जमीन पर बैठकर व्यापार करते हैं.

इस संबंध में स्थानीय निवासी सुशांत बर्मन ने कहा, "यह हमारी मटिया काली पूजा है. यह पूजा बहुत पुरानी है. मैं अपने पिता और दादा के समय से यह पूजा देखता आ रहा हूं. हालांकि पहले जमींदार इसे करते थे, अब गांव वाले सहयोग कर रहे हैं. दक्षिण दिनाजपुर, रायगंज, मालदा सहित विभिन्न स्थानों से लोग मटिया काली की पूजा करने आते हैं."

एक अन्य स्थानीय निवासी सुनीलचंद्र दास ने कहा, "अमीनपुर क्षेत्र में मां मटिया काली की पूजा होती है. मैं अब 74 वर्ष का हूं. मैं ज्ञान प्राप्ति के बाद से ही इसका पालन करता आ रहा हूं और मुझे नहीं पता कि मैं इसे कब तक कर पाऊंगा. मां मटिया काली की पूजा बहुत प्राचीन है. इस पूजा की शुरुआत जमींदार राघवेंद्र रॉयचौधरी ने की थी. जमींदार परिवार के वंशज और गांव के लोग मिलकर अब यह पूजा करते हैं."

मां मटिया काली पूजा के आयोजकों में से एक कमलपद सिंहा ने बताया, "कुशमंडी थाना अंतर्गत अमीनपुर क्षेत्र में मां मटिया काली की पूजा हो रही है. यह पूजा लगभग 600 वर्षों से होती आ रही है. यहां के हमारे ज़मींदार, राजा राघवेंद्र रॉयचौधरी, यह पूजा करते आ रहे हैं. उन्होंने स्वप्न संदेश प्राप्त होने के बाद मिट्टी के घर में मां मटिया काली की पूजा की थी. यह पूजा हमारे जमींदार परिवार के नियमों के अनुसार हो रही है. सभी ग्रामीण यहां पूजा करते हैं."

पुजारी विश्वनाथ सिंहा ने बताया, "मां मटिया काली पूजा अमीनपुर मौजा में होती है. यह पूजा आज भी जमींदार परिवार के नियमों के अनुसार होती है. मां मटिया काली पूजा के लिए सभी फल और सामग्री आज भी जमींदार परिवार से आती है. हम क्षेत्र में किसी से कोई मदद नहीं मांगते. मां मटिया काली की पूजा जमींदार परिवार द्वारा आवश्यक सभी पूजा सामग्री से की जाती है. पूजा में बड़ी संख्या में बलि दी जाती है. जो लोग चाहें वे किसी जानवर की बलि दे सकते हैं."

यह भी पढ़ें- संबलपुर काली पूजाः ब्रिटिश शासन के समय हुई थी शुरू, 10 बजे रात से भोर तक चलती