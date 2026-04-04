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'मां-माटी-मानुष' बंगाल चुनाव जीतेंगे, बीजेपी पर साधा निशाना: अभिषेक बनर्जी

तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि भाजपा चुनावों में धांधली के लिए सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है.

TMC leader Abhishek Banerjee
टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी (file photo-ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 4, 2026 at 2:37 PM IST

3 Min Read
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कोलकाता (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक तनाव बढ़ गया है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को भाजपा के "डबल इंजन" विचारधारा की आलोचना की, और पार्टी पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करने के लिए केंद्रीय संस्थानों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया.

एक्स पर एक पोस्ट में, बनर्जी ने पार्टी के लोकप्रिय शासन ढांचे के लगातार जिक्र का मजाक उड़ाया, और कहा, "डबल इंजन यह, डबल इंजन वह. क्या आप जानते हैं कि भाजपा का असली डबल इंजन क्या है?"

बनर्जी ने दावा किया कि भाजपा "लोकतांत्रिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल" कर रही है.

"एक इंजन लोकतांत्रिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल करने, असली वोटर्स को हटाने के लिए चुनाव आयोग को हथियार बनाने, सरकारी मशीनरी को अस्थिर करने के लिए ईमानदार अधिकारियों का ट्रांसफर करने, और मतदाता सूची में हेराफेरी करने के लिए गैर-कानूनी तरीके से बाहरी लोगों को लाने पर चलता है. दूसरा इंजन एआईएमआईएम, आईएसएफ और एजेयूपी जैसे स्थानीय एजेंटों को भर्ती करने पर चलता है ताकि सांप्रदायिक झगड़ा भड़काया जा सके, अशांति फैलाई जा सके, वोट बांटे जा सकें और भाजपा को फायदा पहुंचाया जा सके.

बनर्जी ने पोस्ट में कहा, "लेकिन बंगाल के लोगों ने इस गंदे खेल को पूरी तरह से देख लिया है." जॉयपुर और सोनामुखी जैसे इलाकों में वोटिंग के आधार पर चुनावी जीत का भरोसा जताते हुए, बनर्जी ने कहा कि जनता ने इन कहे जा रहे तरीकों को नकार दिया है, और दावा किया कि उन्हें कई इलाकों में ज़ोरदार प्रतिक्रिया मिली है.

उन्होंने कहा, "जॉयपुर, सोनामुखी, इंदास और खानकुल में जोरदार प्रतिक्रिया ने हमारे उम्मीदवारों अर्जुन महतो, डॉ. कल्लोल साहा, श्यामली रॉय बागड़ी और पलाश कुमार रॉय की बड़ी जीत का ऐलान कर दिया है. बंगाल ने फैसला कर लिया है."

अपना भाषण खत्म करते हुए, बनर्जी ने "मां-माटी-मानुष" विचारधारा के प्रति अपनी पार्टी के प्रतिबद्धता को दोहराया और वादा किया कि लोगों के लिए सरकार ही जीतेगी. आने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव दो फेज में होंगे, वोटिंग 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगी, जबकि मतगणना 4 मई को होगी.

इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) है, जिसकी वजह से 60 लाख से ज़्यादा नाम हटा दिए गए हैं, जिससे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, कानूनी लड़ाई और सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के आरोप लगे हैं, जबकि भाजपा इसे जरूरी बता रही है.

राज्य में आठ फेज में हुए 2021 के विधानसभा चुनावों में, तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटों के साथ जबरदस्त जीत हासिल की थी, जबकि भाजपा के साथ कड़ा मुकाबला था, जो 77 सीटों पर पहुंच गई. पिछले राज्य चुनावों में कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट एक भी सीट नहीं जीत पाए थे.

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