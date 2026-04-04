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'मां-माटी-मानुष' बंगाल चुनाव जीतेंगे, बीजेपी पर साधा निशाना: अभिषेक बनर्जी

कोलकाता (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक तनाव बढ़ गया है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को भाजपा के "डबल इंजन" विचारधारा की आलोचना की, और पार्टी पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करने के लिए केंद्रीय संस्थानों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया.

एक्स पर एक पोस्ट में, बनर्जी ने पार्टी के लोकप्रिय शासन ढांचे के लगातार जिक्र का मजाक उड़ाया, और कहा, "डबल इंजन यह, डबल इंजन वह. क्या आप जानते हैं कि भाजपा का असली डबल इंजन क्या है?"

बनर्जी ने दावा किया कि भाजपा "लोकतांत्रिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल" कर रही है.

"एक इंजन लोकतांत्रिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल करने, असली वोटर्स को हटाने के लिए चुनाव आयोग को हथियार बनाने, सरकारी मशीनरी को अस्थिर करने के लिए ईमानदार अधिकारियों का ट्रांसफर करने, और मतदाता सूची में हेराफेरी करने के लिए गैर-कानूनी तरीके से बाहरी लोगों को लाने पर चलता है. दूसरा इंजन एआईएमआईएम, आईएसएफ और एजेयूपी जैसे स्थानीय एजेंटों को भर्ती करने पर चलता है ताकि सांप्रदायिक झगड़ा भड़काया जा सके, अशांति फैलाई जा सके, वोट बांटे जा सकें और भाजपा को फायदा पहुंचाया जा सके.

बनर्जी ने पोस्ट में कहा, "लेकिन बंगाल के लोगों ने इस गंदे खेल को पूरी तरह से देख लिया है." जॉयपुर और सोनामुखी जैसे इलाकों में वोटिंग के आधार पर चुनावी जीत का भरोसा जताते हुए, बनर्जी ने कहा कि जनता ने इन कहे जा रहे तरीकों को नकार दिया है, और दावा किया कि उन्हें कई इलाकों में ज़ोरदार प्रतिक्रिया मिली है.