शीतकाल में मां गंगा अब श्रद्धालुओं को यहां देंगी दर्शन, रोजाना होगी भव्य पूजा

चारधाम तीर्थों में से एक गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद भोगमूर्ति मुखबा स्थित गंगा मंदिर में विराजमान हो गई है.

Maa Ganga Doli reached Mukhba village
मुखबा गांव पहुंची गंगा की डोली (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 23, 2025 at 3:34 PM IST

3 Min Read
उत्तरकाशी (उत्तराखंड): गंगोत्री मंदिर के कपाट गोवर्धन पर्व के पावन अवसर पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं. जिसके बाद मां गंगा की डोली तमाम पड़ावों से होते हुए गुजरी. भैया दूज के पावन पर्व पर मां गंगा जी की भोग मूर्ति को मुखबा स्थित गंगा मंदिर में विराजमान हुई. अब शीतकाल में श्रद्धालु मुखबा में ही मां गंगा के दर्शन और पूजा-अर्चना का पुण्य लाभ अर्जित कर सकेंगे. इस दौरान गांव में डोली पहुंचने पर ग्रामीणों ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया. साथ ही गांव में मां गंगा की डोली पहुंचने पर उत्सव मनाया

श्रद्धालु मुखबा में कर सकेंगे मां गंगा का दर्शन और पूजन: बुधवार को गंगोत्री मंदिर के कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की डोली यात्रा देर शाम मार्कंडेय स्थित चंडी देवी के मंदिर पहुंच गई थी. वहां पूरी रात भजन कर्तीन के साथ श्रद्धालुओं ने रात्रि जागरण किया. बृहस्पतिवार सुबह धराली तथा मुखबा के सोमेश्वर देवता की डोलियां तथा उपला टकनौर क्षेत्र के हर्षिल, धराली, मुखबा, बगोरी, झाला जसपुर, पुराली, छोलमी आदि गांव के ग्रामीण मां गंगा के स्वागत के लिए मार्कंडेयपुरी पहुंचे. करीब एक बजे गंगा जी की डोली यात्रा मार्कंडेयपुरी से मुखबा गांव के लिए रवाना हुई.

ग्रामीणों ने किया मां गंगा का भव्य स्वागत: जिसके बाद डोली यात्रा मुखबा गांव पहुंची. वहां ग्रामीणों ने मां गंगा का भव्य स्वागत किया. जिसके बाद विधि विधान के साथ मां गंगा की भोग मूर्ति को यहां गंगा मंदिर में विराजमान किया गया. इस दौरान तीर्थ पुरोहितों के इस गांव में हर घर में विशेष पकवान तैयार कर मेहमानों की खूब आवभगत की गई. तीर्थपुरोहित राजेश सेमवाल, मंदिर के पुजारी सुधांशु सेमवाल ने बताया कि शीतकाल में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु मुखबा गांव में ही मां गंगा के दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे. कहा कि कपाट बंद होने के बाद धाम से जुड़े कई लोग बेरोजगार हो जाते हैं. यदि शीतकालीन यात्रा चले तो यहां लोगों को रोजगार मिलेगा. उन्होंने प्रशासन से शीतकाल में भी मुखबा तक सड़क यातायात बहाल रखने और दूरसंचार एवं विद्युत आपूर्ति सुचारू रखने की मांग की है. जिससे यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कतें न हो सके.

यमुनोत्री धाम के कपाट हुए बंद: भैया दूज पर्व पर यमुनोत्री मंदिर के कपाट वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं. इस मौके पर धाम मां यमुना के जयकारों से गुंजायमान हो उठा. कपाट बंद होने के बाद मां यमुना डोली शीतकालीन प्रवास स्थल खरसाली गांव के लिए रवाना हुई. जिसके बाद मां यमुना अब अगले छह माह तक श्रद्धालुओं को खरसाली गांव में दर्शन देगी.खरसाली में ही मां यमुना की रोजाना पूजा संपन्न होगी.
