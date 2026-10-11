बिहार के इस सिद्धपीठ में नवरात्र पर महिलाओं के प्रवेश पर रोक, जानिए क्यों?
बिहार में मां दुर्गा के सिद्धपीठों में से एक मंदिर में नवरात्र पर 9 दिनों के लिए महिलाओं के प्रवेश पर रोक रहती है. रिपोर्ट-महमूद
Published : October 11, 2026 at 11:58 AM IST
नालंदा : शारदीय नवरात्रि को पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है. इन 9 दिनों में मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा होती है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे अहम होती है. लेकिन, बिहार के नालंदा जिले में एक ऐसा भी प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है, जहां नवरात्र के दौरान खुद महिलाओं के ही प्रवेश पर सख्त पाबंदी लग जाती है.
नवरात्र में मंदिर के गर्भगृह में महिलाओं का प्रवेश नहीं
यह मंदिर जिला मुख्यालय बिहार शरीफ से करीब 15 किलोमीटर दूर गिरियक प्रखंड के घोसरावां गांव में स्थित 'मां आशापुरी मंदिर' है. इसे एक बड़े सिद्धपीठ के रूप में जाना जाता है. नवरात्र के नौ दिनों तक महिलाएं इस मंदिर के गर्भगृह या सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकती हैं. वे केवल बाहर या नीचे से ही माता की आराधना कर सकती हैं. आखिर उस देवी के दरबार में महिलाओं के प्रवेश पर रोक क्यों है, जो स्वयं नारी शक्ति का प्रतीक है?
महिलाओं को गर्भगृह में प्रवेश नहीं मिलने की कहानी क्या?
घोसरावां स्थित मां आशापुरी मंदिर में नवरात्र के दौरान महिलाओं के प्रवेश पर रोक की परंपरा करीब सैकड़ों वर्षों से भी अधिक पुरानी है. मंदिर के पुजारी और स्थानीय निवासियों के अनुसार, नवरात्र के नौ दिनों में यहां माता की विशेष पूजा होती है, जिसे 'बाम पूजा' या 'तांत्रिक पूजा' कहा जाता है. इसके पीछे सदियों पुरानी तांत्रिक पूजा की परंपरा और ऐतिहासिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, जिनका पालन आज भी पूरी कड़ाई से किया जाता है.
इस मान्यता पर क्या कहते हैं स्थानीय लोग?
स्थानीय निवासी अर्जुन सिंह बताते हैं, कि प्राचीन काल में जब लोग तंत्र-मंत्र और सिद्धियां प्राप्त करना चाहते थे, तो वे इसी मंदिर में आकर माता के समक्ष अपनी साधना करते थे. ज्ञात कथाओं और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार, तांत्रिक सिद्धि की इस कठोर प्रक्रिया में महिलाओं की उपस्थिति को बाधक माना जाता था.
''इसी वजह से यह नियम बनाया गया कि नवरात्र में कलश स्थापना से लेकर महानवमी तक कोई भी महिला मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ेगी. विजयादशमी की रात को जब तांत्रिक पूजा और आरती-मंगल पूरी हो जाती है, तभी महिलाओं के लिए मंदिर के पट खोले जाते हैं और उन्हें दर्शन की अनुमति मिलती है.''- अर्जुन सिंह, स्थानीय निवासी एवं श्रद्धालु
1000 साल पुराना है मंदिर
मां आशापुरी मंदिर का इतिहास बेहद प्राचीन और समृद्ध है. स्थानीय जानकार बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण लगभग 1000 वर्ष पूर्व राजा हर्षवर्धन के समय हुआ था. इसके अलावा, पालकालीन राजा 'घोष' ने भी इस क्षेत्र में वास किया था, जिसके कारण इस गांव का नाम घोसरावां पड़ा है.
"1000 साल पहले राजा हर्ष वर्धन ने इस मंदिर का निर्माण कराया था. यहां पर कलश स्थापना के पहले दिन से ही महिलाओं का प्रवेश वर्जित रहता है. यहां पर तांत्रिक पूजा होती है. यहां नवरात्र और बाकी दिनों में भी दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं. इस मंदिर की बड़ी मान्यता है."- अर्जुन सिंह, स्थानीय निवासी
84 सिद्धपीठों में से एक ये भी अहम सिद्धपीठ
इतिहासकारों और जानकारों की मानें तो 9वीं शताब्दी में जब वज्रयान, तंत्रयान और सहजयान (बौद्ध धर्म की शाखाएं) का तेजी से फैलाव हो रहा था, तब यह स्थल तांत्रिक सिद्धियों का विश्व का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था. माता के 84 सिद्धपीठों में से इस स्थान को भी एक अहम सिद्धपीठ माना जाता है.
दरबार में आने वाले भक्तों की मनोकामना होती है पूरी
मंदिर परिसर में देवी माता की दो प्राचीन मूर्तियों के अलावा भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान बुद्ध की कई काले पत्थर की दुर्लभ प्रतिमाएं मौजूद हैं, जो बौद्ध, शुंग और पालकालीन कला की गवाह हैं. मां आशापुरी दरबार में मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है.
'20 दिन में पूरी हो गई मुराद'
अर्जुन सिंह बताते हैं कि वे खुद नास्तिक थे, लेकिन जब उन्होंने माता से अपने बेटे के दरोगा बनने की नामुमकिन सी मन्नत मांगी और वह 20 दिनों में पूरी हो गई, तब से वे माता के परम भक्त बन गए. उनका दावा है कि जो प्रसाद और चरणामृत पंडित जी देते हैं, उसमें 'अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनम्' का मंत्र समाहित होता है.
दर्शन को आते हैं दूसरे राज्यों के भी लोग
इससे भक्तों की अकाल मृत्यु और असाध्य रोग जैसे पीलिया या गंभीर लीवर की बीमारी भी दूर हो जाते हैं. स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि कोई यहां सच्चे मन से मन्नत मांगता है, तो वह खाली हाथ नहीं लौटता. नवरात्र के अलावा आम दिनों में यहां रांची, टाटा, बोकारो, पटना समेत कई अन्य राज्यों से भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सुपरस्टार सुनील दत्त और कई राज्यपाल भी इस मंदिर में माता का आशीर्वाद ले चुके हैं.
"जिन महिलाओं को पूजा करनी होती है वह नीचे से ही पूजा करते हैं. मंदिर पर जाने की मनाही है. इसका पालन सभी महिलाएं करती हैं. विजयादशमी के दिन से महिलाओं को लिए मंदिर खुलता है. यहां दूर-दूर से लोग आते हैं. यहां जो भी मांगा जाता है मां उसकी मन्नत पूरी करती हैं"- रविन्द्र सिंह, स्थानीय निवासी
स्थानीय महिलाएं करती हैं इस परंपरा का सम्मान
महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर पाबंदी का यह नियम बाहर के लोगों को भले ही अजीब लगे, लेकिन स्थानीय लोग और महिलाएं इसका पूरा सम्मान करती हैं. मंदिर परिसर के बाहर प्रसाद की दुकान लगाने वाली संजू देवी और आशा देवी बताती हैं, कि वे लोग खुद नौ दिनों तक मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ती हैं और न ही किसी महिला को चढ़ने देती हैं.
''नवरात्रि में नौ दिन तक महिलाएं मंदिर की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ती हैं. 9 दिनों तक वहां पर खास तरह की पूजा होती है. वहां पर जब भी पूजा करनी होती है हम लोग पंडित के माध्यम से करते हैं. हम सभी लोग इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं.''- आशा देवी, स्थानीय महिला
पीढ़ियों से चला आ रहा '9 दिन महिलाओं के प्रवेश पर रोक' का नियम
यहां के निवासी और दुकानदार रविंदर सिंह उर्फ लड्डू सिंह और दीपक सिंह बताते हैं, कि यह पाबंदी कोई थोपा हुआ नियम नहीं है, बल्कि यह पीढ़ियों से चली आ रही एक धार्मिक आस्था और परंपरा का हिस्सा है. लोग इस बात से अच्छी तरह अवगत हैं, कि तांत्रिक पूजा के दौरान पवित्रता और नियमों का पालन जरूरी है, इसलिए कोई भी महिला या स्थानीय नागरिक इस पाबंदी का विरोध नहीं करता है.
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