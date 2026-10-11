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बिहार के इस सिद्धपीठ में नवरात्र पर महिलाओं के प्रवेश पर रोक, जानिए क्यों?

नवरात्र में मंदिर के गर्भगृह में महिलाओं का प्रवेश नहीं ( ETV Bharat )

नालंदा : शारदीय नवरात्रि को पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है. इन 9 दिनों में मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा होती है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे अहम होती है. लेकिन, बिहार के नालंदा जिले में एक ऐसा भी प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है, जहां नवरात्र के दौरान खुद महिलाओं के ही प्रवेश पर सख्त पाबंदी लग जाती है.

नवरात्र में मंदिर के गर्भगृह में महिलाओं का प्रवेश नहीं