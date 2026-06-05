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लंबी दूरी के इंटरस्टेट रूट पर चलेंगी लग्जरी बसें, वोल्वो बसें खरीदने की तैयारी कर रहा DTC

जानकारी के मुताबिक राजधानी से ऋषिकेश, देहरादून, शिमला समेत ये वोल्वो बसें अयोध्या,वैष्णो देवी और राजस्थान के खाटू श्याम के लिए भी चलाई जाएंगी.

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दिल्ली से इंटरस्टेट वोल्वो बसें चलाने की तैयारी में DTC (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 5, 2026 at 6:36 PM IST

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नई दिल्लीः दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन में जल्द ही एक बड़ा व ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिलने वाला है. दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (DTC) करीब डेढ़ दशक के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर अंतरराज्यीय (इंटर-स्टेट) रूटों पर अपनी धाक जमाने की तैयारी में है.

डीटीसी के बेड़े में शामिल होंगी लग्जरी वोल्वो बसें

राजधानी व आसपास के यात्रियों को पड़ोसी राज्यों के प्रमुख धार्मिक, पर्यटन और व्यावसायिक शहरों तक आरामदायक, सुरक्षित व किफायती सफर मुहैया कराने के लिए डीटीसी जल्द ही अपने बेड़े में अत्याधुनिक लग्जरी वोल्वो बसों को शामिल करने की तैयारी में है.

फिलहाल डीटीसी इस महत्वाकांक्षी योजना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में जुटा है. इन बसों के सड़कों पर उतरते ही देश की राजधानी दिल्ली से दूसरे राज्यों के लिए सफर करने वाले लाखों यात्रियों को सीधी व विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी मिल सकेगी.

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वर्ष 2010 से बंद पड़ी बस सेवाओं को मिलेगी रफ्तार (ETV BHARAT)

वर्ष 2010 से बंद पड़ी बस सेवाओं को मिलेगी रफ्तार

डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के अध्यक्ष ललित चौधरी ने बताया कि वर्ष 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से डीटीसी के पूरे बेड़े को सीएनजी (CNG) में तब्दील कर दिया था. उस समय पड़ोसी राज्यों (जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थानव पंजाब) के राजमार्गों और शहरों में सीएनजी फिलिंग स्टेशनों का नेटवर्क न के बराबर था. ईंधन की इसी किल्लत व तकनीकी व्यावहारिकताओं के कारण डीटीसी को अपनी बेहद लोकप्रिय इंटर-स्टेट बस सेवाओं को पूरी तरह बंद करना पड़ा था. तब से लेकर अभी तक डीटीसी की बसें केवल दिल्ली-एनसीआर की सीमाओं या बेहद सीमित दूरी तक ही सिमट कर रह गई थीं. लेकिन अब अत्याधुनिक तकनीक व पर्यावरण-अनुकूल ईंधन विकल्पों के साथ डीटीसी अपनी इस ऐतिहासिक चूक को सुधारने व निजी बस ऑपरेटरों के एकाधिकार को चुनौती देने के लिए तैयार है.

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DTC VOLVO बसें खरीदने की तैयारी में (ETV BHARAT)
वेट-लीज मॉडल पर आएंगी प्रीमियम बसें

दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के अधिकारियों के मुताबिक इंटर-स्टेट के लंबे रूटों पर इलेक्ट्रिक बसें नहीं चल सकती हैं. इलेक्ट्रिक बसें सिर्फ दिल्ली के आसपास के एनसीआर के शहरों तक ही चल सकते हैं. ऐसे में लंबी दूरी के इंटर-स्टेट रूटों पर सीएनजी और डीजल बसें चलाए जाने की योजना है. इन रूटों पर वातानुकूलित (AC), 12-मीटर लंबी हाई-टेक वोल्वो और स्क्रैच-प्रतिरोधी आरामदेह बसें बेड़े में शामिल की जाएंगी. बसों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन, जीपीएस ट्रैकिंग व रियल-टाइम पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसी आधुनिक सुविधाएं भी होंगी.

लंबी दूरे के इंटर-स्टेट रूटों पर बसें चलाए जाने की योजना है. रूट निर्धारण का काम लगभग हो चुका है. इन रूटों पर इलेक्ट्रिक बसें नहीं चल सकती हैं ऐसे में सीएनजी और डीजल की वोल्वो बसें चलाई जाएगीं. रूटों पर बसों का संचालन करने के लिए विभागीय कार्रवाई की जा रही है. - अमन देव छिकारा, डिप्टी सीजीएम, डीटीसी

बसें खरीदने की कागजी प्रक्रिया शुरू

डीटीसी अधिकारियों के मुताबिक लंबे रूट के लिए बसें खरीदने की कागजी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. बहुत जल्द ही बसें डीटीसी के पास आ जाएंगी. इन बसों को डीटीसी के चालकों और परिचालकों द्वारा चलाया जाएगा.

इन लंबी दूरी के प्रमुख रूटों पर वोल्वो बसें चलाने की तैयारी

  • डीटीसी ने शुरुआती चरण के लिए देश के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक व पर्यटन केंद्रों को चुना है. विभाग की योजना के मुताबिक जिन लंबी दूरी के रूटों पर इन वोल्वो बसों का संचालन शुरू किया जाएगा.
  • आस्था के केंद्र (धार्मिक मार्ग): राजधानी दिल्ली से प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या (उत्तर प्रदेश), दिल्ली से कटरा वैष्णो देवी (जम्मू-कश्मीर) और राजस्थान के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटू श्याम तक वोल्वो बसें चलेंगी.
  • पहाड़ी व पर्यटन मार्ग: दिल्ली से उत्तराखंड के ऋषिकेश, हरिद्वार व देहरादून तथा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला व अन्य स्थानों के लिए बसें चलाए जाने की योजना है.
  • प्रमुख व्यावसायिक व औद्योगिक शहर: दिल्ली से उत्तर प्रदेश की शहर लखनऊ, बरेली और मुरादाबाद, दिल्ली से राजस्थान के जयपुर और अलवर तथा दिल्ली से पंजाब के चंडीगढ़ और अमृतसर के लिए भी बसें चलाने की योजना है.
  • इसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार उत्तर प्रदेश व बिहार परिवहन विभाग के साथ भी बातचीत कर रही है, जिससे दिल्ली से बिहार के प्रमुख शहरों के लिए भी लंबी दूरी की स्लीपर व वोल्वो बसों का सुचारू संचालन शुरू किया जा सके. क्योंकि दिल्ली में इन राज्यों के बड़ी संख्या में लोग रहते हैं. इन बसों के चलने से लोगों को राहत मिलेगी.

अभी निजी बस संचालक वसूलते हैं मनमानी किराया

वर्तमान में दिल्ली से विभिन्न राज्यों के लिए निजी संचालक वोल्वो बसें चलाते हैं, जो त्योहारों व वीकेंड पर मनमाना किराया वसूलते हैं, जिससे आम जनता की जेब पर भारी बोझ पड़ता है. डीटीसी की इन वोल्वो बसों के आने के बाद लोग उचित किराया देकर गंतव्य पर आरामदायक सफर कर पहुंच सकेंगे. इससे यात्रियों को न सिर्फ निजी ऑपरेटरों की लूट से मुक्ति मिलेगी, बल्कि सरकारी भरोसे के साथ एक सुरक्षित, समयबद्ध व आरामदायक यात्रा का विकल्प भी उपलब्ध होगा. परिवहन विभाग के सूत्रों का दावा है कि रूटों के सर्वे और परमिट की प्रक्रिया अंतिम चरण में है व जल्द ही मुख्यमंत्री व परिवहन मंत्री इस नए बेड़े को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे.

अभी दिल्ली से नेपाल के बीच चलती है वोल्वो बस

अभी डीटीसी की तरफ से दिल्ली से नेपाल के काठमांडू के बीच 'भारत-नेपाल मैत्री बस सेवा' का संचालन किया जा रहा है. डीटीसी की वोल्वो बस सेवा दिल्ली से फिरोजाबाद, फैजाबाद, सोनौली (भारत-नेपाल सीमा), मुग्लिंग होते हुए काठमांडू तक है. ये बस दिल्ली से सुबह 10:00 बजे चलती है और अगले दिन सुबह 09:00 बजे काठमांडू (स्वयंभू बस टर्मिनल) पहुंचती है. यात्रा में करीब 26 घंटे का समय लगता है. प्रति यात्री करीब 2815 रुपये का टिकट है. टिकट बुकिंग की सुविधा डॉ. अंबेडकर स्टेडियम बस टर्मिनल (दिल्ली गेट) स्थित डीटीसी कार्यालय में ऑफलाइन बुकिंग कर सकते हैं. डीटीसी की वेबसाइट पर भी जाकर आनलाइन टिकट बुक की जा सकती है. यात्रियों को वैध पहचान पत्र रखना आवश्यक है.

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