लुटियंस दिल्ली में 18 दिनों तक पानी का संकट: अपर गंग नहर बंद होने से सोनिया विहार WTP ठप, NDMC ने जारी की एडवाइजरी
अधिकारियों का कहना है कि यमुना के पानी के उपयोग के कारण आपूर्ति किए जाने वाले पेयजल के स्वाद में थोड़ा बदलाव आ सकता है.
Published : October 21, 2026 at 7:22 PM IST
नई दिल्ली: अगर आप लुटियंस दिल्ली यानी नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के इलाकों में रहते हैं या वहां काम करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. अगले 18 दिनों तक लुटियंस जोन के कई वीवीआईपी और आवासीय इलाकों में पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है. NDMC की ओर से जारी जल आपूर्ति सूचना के अनुसार, निर्धारित वार्षिक रखरखाव और मरम्मत कार्यों के चलते अपर गंग नहर 21 अक्टूबर यानि बुधवार मध्यरात्रि से लेकर 8 नवंबर की मध्यरात्रि तक पूरी तरह बंद रहेगी.
अपर गंग नहर के बंद रहने के कारण सोनिया विहार जल शोधन संयंत्र (WTP) से होने वाली जलापूर्ति पूरी तरह बाधित रहेगी. इस अवधि के दौरान एनडीएमसी क्षेत्रों में पानी की कमी को पूरा करने के लिए यमुना नदी से कच्चे पानी की आपूर्ति की जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि यमुना के पानी के उपयोग के कारण आपूर्ति किए जाने वाले पेयजल के स्वाद में थोड़ा बदलाव आ सकता है. इसके अलावा, 8 नवंबर तक प्रभावित क्षेत्रों में पानी के दबाव और मात्रा में कमी आने की पूरी संभावना है.
ये प्रमुख इलाके और वीवीआईपी क्षेत्र होंगे प्रभावित
- पानी की कमी का असर लुटियंस दिल्ली के कई उच्च-सुरक्षा और आवासीय क्षेत्रों पर पड़ेगा, जिनमें शामिल हैं.
- वीवीआईपी परिसर: राष्ट्रपति भवन परिसर, नया प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) और दिल्ली उच्च न्यायालय.
- आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्र: खान मार्केट, भारती नगर, गोल्फ लिंक्स, लोदी एस्टेट, रवीन्द्र नगर, बापा नगर, जोर बाग, किदवई नगर, लक्ष्मीबाई नगर, अमृता शेरगिल मार्ग, काका नगर, बी.के. दत्त कॉलोनी और अलीगंज.
- आंशिक रूप से प्रभावित क्षेत्र: लोदी रोड, पंडारा रोड, पंडारा पार्क, जनपथ और पृथ्वीराज रोड के कुछ हिस्से.
- झुग्गी-झोपड़ी (JJ) क्लस्टर: सफदरजंग फ्लाईओवर JJ कैंप, दिल्ली फ्लाइंग क्लब JJ कैंप और भारती नगर JJ कैंप.
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एनडीएमसी हेल्पलाइन नंबर: एनडीएमसी ने पानी की संभावित समस्या के लिए खेद जताते हुए नागरिकों से सहयोग की अपील की है. परिषद ने सभी निवासियों से अनुरोध किया है कि वे इस अवधि में पानी का इस्तेमाल बेहद विवेकपूर्ण तरीके से करें और इसे बर्बाद न करें. किसी भी आपात स्थिति में पानी के टैंकर मंगाने या बूस्टर पंप से जुड़ी जानकारी के लिए एनडीएमसी के कंट्रोल रूम 011-23360683 / 1533 पर कॉल कर लेने की सलाह दी है.
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