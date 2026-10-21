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लुटियंस दिल्ली में 18 दिनों तक पानी का संकट: अपर गंग नहर बंद होने से सोनिया विहार WTP ठप, NDMC ने जारी की एडवाइजरी

लुटियंस में पानी का संकट ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: अगर आप लुटियंस दिल्ली यानी नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के इलाकों में रहते हैं या वहां काम करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. अगले 18 दिनों तक लुटियंस जोन के कई वीवीआईपी और आवासीय इलाकों में पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है. NDMC की ओर से जारी जल आपूर्ति सूचना के अनुसार, निर्धारित वार्षिक रखरखाव और मरम्मत कार्यों के चलते अपर गंग नहर 21 अक्टूबर यानि बुधवार मध्यरात्रि से लेकर 8 नवंबर की मध्यरात्रि तक पूरी तरह बंद रहेगी.

अपर गंग नहर के बंद रहने के कारण सोनिया विहार जल शोधन संयंत्र (WTP) से होने वाली जलापूर्ति पूरी तरह बाधित रहेगी. इस अवधि के दौरान एनडीएमसी क्षेत्रों में पानी की कमी को पूरा करने के लिए यमुना नदी से कच्चे पानी की आपूर्ति की जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि यमुना के पानी के उपयोग के कारण आपूर्ति किए जाने वाले पेयजल के स्वाद में थोड़ा बदलाव आ सकता है. इसके अलावा, 8 नवंबर तक प्रभावित क्षेत्रों में पानी के दबाव और मात्रा में कमी आने की पूरी संभावना है.