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रिटायर्ड फौजी ने इकलौते बेटे की गोली मारकर की हत्या, फिर दे दी अपनी भी जान

रिश्तेदार के मुताबिक, जब घायल बेटा अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर भागा, तो पिता ने उसका पीछा किया और दोबारा गोली मारी.

Ludhiana Retired Soldier Kills Son
रघुनाथ पुलिस स्टेशन. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 11, 2026 at 3:30 PM IST

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लुधियानाः जिले के न्यू एगर नगर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता और बेटे के बीच हुए खूनी संघर्ष ने सबको हैरान कर दिया. यहां एक पिता ने अपने बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद भी अपनी जान ले ली. सोमवार को पुलिस ने दोनों के शवों को लुधियाना के सिविल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए लाया.

जानकारी के मुताबिक, रिटायर्ड फौजी सुरिंदर सिंह ने रविवार, 10 मई की देर रात अपने बेटे को मौत के घाट उतारा और फिर खुदकुशी कर ली. परिवार के सदस्यों के अनुसार, देर रात सुरिंदर सिंह ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से पहले अपने बेटे गुरशरण सिंह (गिन्नी) को गोली मारी और फिर खुद को भी गोली मार ली. परिवार ने अभी तक इस घटना के पीछे के कारणों के बारे में कोई बात नहीं की है.

मृतक पूर्व सैनिक की उम्र लगभग 70 वर्ष और उनके बेटे गुरशरण की उम्र लगभग 40 वर्ष बताई जा रही है. परिवार के सदस्यों ने बताया कि 'मृतक की पत्नी की कुछ साल पहले मौत हो गई थी. दो बेटियां और एक बेटा है. दोनों बेटियां विदेश में रहती हैं.

एक परिजन ने बताया कि करीब 20 साल पहले वे शहर आ गए थे और यहीं रहने लगे थे. बाकी दो भाई गांव में ही रहते हैं. कल रात किसी बात को लेकर पिता-पुत्र के बीच बहस हुई, जिसके बाद पिता ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से बेटे गिन्नी पर गोलियां चला दीं. इस दौरान वह घायल हो गया. रिश्तेदार के मुताबिक, जब घायल बेटा अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर भागा, तो आरोपी पिता ने उसका पीछा किया और दोबारा गोली मारकर उसकी हत्या कर दी.

यह मामला रघुनाथ पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है. इस संबंध में पुलिस स्टेशन के मुख्य जांच अधिकारी (CIO) अजीतपाल से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि यह मामला कल रात का है. उन्होंने कहा, "हमने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी. दोनों बेटियों को सूचित कर दिया गया है. उनके आने पर उनके बयान दर्ज करने के बाद शव को सौंप दिए जाएंगे."

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