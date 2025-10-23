ETV Bharat / bharat

लुधियाना वेरका मिल्क प्लांट में धमाका, एक की मौत, कई घायल

पंजाब के लुधियाना में वेरका मिल्क प्लांट में धमाका से हड़कंच मच गया. विस्फोट इतना भयंकर था कि प्लांट का पूरा हिस्सा तहस-नहस हो गया.

LUDHIANA VERKA MILK PLANT BLAST
लुधियाना वेरका मिल्क प्लांट में विस्फोट के बाद का दृश्य (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 23, 2025 at 2:34 PM IST

3 Min Read
लुधियाना: शहर के वेरका मिल्क प्लांट में बीती रात भीषण धमाका हुआ. प्लांट के अंदर बॉयलर फटने से 4 लोगों के घायल होने और एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर है. हालाँकि, अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. सराभा नगर थाने की पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

इंजीनियर की मौत

लुधियाना के वेरका मिल्क प्लांट में बुधवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया. मिल्क पाउडर बनाने वाले मिल्क प्लांट में स्थित एक बड़े स्टीम बॉयलर में विस्फोट हो गया, जिससे बॉयलर के मुख्य अभियंता कुणाल जैन की मौत हो गई जबकि चार अन्य फोरमैन और कर्मचारी घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनकी हालत बेहद गंभीर बतायी गई.

इंजीनियर का कुछ दिन पहले ही प्रमोशन हुआ था

इंजीनियर कुणाल जैन (40) ए ग्रेड में तैनात थे. कुछ दिन पहले ही उनका प्रमोशन हुआ था. उनकी पत्नी भी वेरका मिल्क प्लांट में रॉ मैटेरियल कर्मचारी हैं. कुणाल की एक बेटी और एक बेटा है. कुणाल जैन को देर रात बुलाया गया था जिसके बाद यह हादसा हुआ. उनके दोस्तों और परिवार वालों ने सवाल उठाए हैं कि उन्हें दबाव में देर रात बुलाया गया था. उन्हें किसने बुलाया, इसकी जाँच होनी चाहिए. कुणाल जैन फोरमैन के पद पर थे क्योंकि वे बॉयलर के प्रभारी थे. इसलिए हादसे के समय वे बॉयलर के पास ही थे. इससे वे ज्यादा प्रभावित हुए और बाकी लोग दूर खड़े थे.

Ludhiana Verka Milk Plant blast
इंजीनियर कुणाल जैन, विस्फोट में इनकी मौत हो गई (ETV Bharat)

जांच के लिए एक कमेटी बनाई

इस संबंध में जानकारी देते हुए वेरका मिल्क प्लांट के महाप्रबंधक दिलजीत सिंह ने बताया कि यह हादसा कल रात करीब 10 से 11 बजे के बीच हुआ जब ट्रायल चल रहा था. उन्होंने कहा, 'बॉयलर आज सुबह भी चलाया जाना था. उन्होंने कहा कि कुणाल जैन पिछले कई सालों से हमारे साथ काम कर रहे थे. जाँच के लिए एक कमेटी बनाई गई है और हम परिवार का पूरा सहयोग करेंगे. यह एक हादसा है. किसी ने उन्हें फोन करने के लिए मजबूर नहीं किया क्योंकि वह खुद अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे. उनकी पत्नी भी उसी मिल्क प्लांट में काम करती हैं. हम परिवार के साथ हैं.'

मामले की पुलिस जाँच जारी

पुलिस मामले की जाँच कर रही है. कुछ घायलों का इलाज सिविल अस्पताल और एक निजी अस्पताल में चल रहा है. मौके पर पहुँचे सराभा नगर पुलिस स्टेशन के जाँच अधिकारी ने कहा, 'हम मामले की जाँच कर रहे हैं. एक व्यक्ति की मौत हुई है जबकि चार अन्य घायल हैं, जिनका लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में इलाज चल रहा है.'

दूसरी ओर मृतक के दोस्तों और परिवार के सदस्यों ने कहा कि जब तक पूरे मामले की जाँच नहीं हो जाती हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे. किसी ने फोन नहीं किया, न ही खुलासा किया गया और न ही परिवार की मदद की गई.

TAGGED:

VERKA MILK PLANT BLAST
MILK PLANT BLAST
लुधियाना वेरका मिल्क प्लांट धमाका
पंजाब धमाका
LUDHIANA VERKA MILK PLANT BLAST

