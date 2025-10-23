ETV Bharat / bharat

लुधियाना वेरका मिल्क प्लांट में धमाका, एक की मौत, कई घायल

लुधियाना वेरका मिल्क प्लांट में विस्फोट के बाद का दृश्य ( ETV Bharat )

लुधियाना: शहर के वेरका मिल्क प्लांट में बीती रात भीषण धमाका हुआ. प्लांट के अंदर बॉयलर फटने से 4 लोगों के घायल होने और एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर है. हालाँकि, अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. सराभा नगर थाने की पुलिस मामले की जांच में जुटी है. इंजीनियर की मौत लुधियाना के वेरका मिल्क प्लांट में बुधवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया. मिल्क पाउडर बनाने वाले मिल्क प्लांट में स्थित एक बड़े स्टीम बॉयलर में विस्फोट हो गया, जिससे बॉयलर के मुख्य अभियंता कुणाल जैन की मौत हो गई जबकि चार अन्य फोरमैन और कर्मचारी घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनकी हालत बेहद गंभीर बतायी गई. इंजीनियर का कुछ दिन पहले ही प्रमोशन हुआ था इंजीनियर कुणाल जैन (40) ए ग्रेड में तैनात थे. कुछ दिन पहले ही उनका प्रमोशन हुआ था. उनकी पत्नी भी वेरका मिल्क प्लांट में रॉ मैटेरियल कर्मचारी हैं. कुणाल की एक बेटी और एक बेटा है. कुणाल जैन को देर रात बुलाया गया था जिसके बाद यह हादसा हुआ. उनके दोस्तों और परिवार वालों ने सवाल उठाए हैं कि उन्हें दबाव में देर रात बुलाया गया था. उन्हें किसने बुलाया, इसकी जाँच होनी चाहिए. कुणाल जैन फोरमैन के पद पर थे क्योंकि वे बॉयलर के प्रभारी थे. इसलिए हादसे के समय वे बॉयलर के पास ही थे. इससे वे ज्यादा प्रभावित हुए और बाकी लोग दूर खड़े थे.