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पंजाब के गरीब परिवार की चमकी किस्मत, कुसम रानी ने जीती 50 लाख रुपये की लॉटरी

पहली बार लॉटरी जीतने वाली कुसम ने 1,000 रुपये की डियर लॉटरी खरीदी थी और टिकट नंबर B-5073 की लॉटरी निकाली.

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लुधियाना की महिला कुसम रानी ने 50 लाख रुपये की लॉटरी जीती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 15, 2026 at 1:44 PM IST

3 Min Read
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लुधियाना (पंजाब): लुधियाना जिले में एक गरीब परिवार की किस्मत रातोंरात बदल गई. चंदर नगर निवासी गरीब परिवार की कुसम रानी की 50 लाख रुपये लॉटरी लग गई है. पेशे से सिलाई करने वाली कुसम ने 1,000 रुपये की डियर लॉटरी खरीदी थी, जिसमें टिकट नंबर B-5073 की लॉटरी निकली, जिसका इनाम 50 लाख रुपये है.

लॉटरी निकलने के बाद जहां परिवार के सदस्यों में खुशी का माहौल था, वहीं लॉटरी बेचने वाली भनोट एंटरप्राइजेज ने कुसम रानी और उसके परिवार का खास तौर पर स्वागत किया. परिवार ने ढोल बजाकर खुशी का इजहार किया और लड्डू बांटे.

पहली बार लॉटरी जीतने वाली कुसम ने कहा, "मैंने 1000 रुपये की लॉटरी जीती है और यह पहली बार है जब मैंने लॉटरी जीती है."

कुसम घर पर सिलाई मशीन से कपड़े सिलकर अपना गुजारा करती हैं. उनके दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी. बेटे ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और बेटी अभी डिग्री कर रही है. लॉटरी जीतने के बाद कुसम के पति भी बहुत खुश दिखे.

मैंने पहली बार लॉटरी टिकट खरीदा है. मैंने 50 लाख रुपये की लॉटरी जीती है. मैं बहुत खुश हूं. इन पैसों से मैं अपने बच्चों का भविष्य का करियर बनाऊंगी और पैसे निवेश भी करूंगी. - कुसम रानी, ​​लॉटरी विजेता

लॉटरी जीतने के बारे में फेसबुक से पता चला
वहीं, कुसम के पति ने कहा, "मैं बहुत खुश हूं. परिवार में खुशी का माहौल है. भविष्य थोड़ा सुरक्षित लग रहा है. मुझे फेसबुस पर पता चला कि हमारी लॉटरी निकली है. शाम भनोट मेरा एक अच्छा दोस्त है, जो फेसबुक पर मुझसे जुड़ा हुआ है. वह हमेशा Facebook पर लॉटरी विजेताओं की घोषणा करता है. तभी मुझे लॉटरी ड्रॉ के बारे में पता चला और नंबर चेक करने पर पता चला कि हमारी लॉटरी जीत गई है."

डियर लॉटरी पंजाब सरकार से सर्टिफाइड है. भनोट एंटरप्राइजेज के हेड शाम भनोट ने कहा, "यह लॉटरी उनके काउंटर से कुसम रानी ने खरीदी थी, जो एक गरीब परिवार से हैं. कुसम के पति उन्हें फगवाड़ा शहर (कपूरथला) से जानते हैं, जो अक्सर काम के लिए आते-जाते रहते थे. यह 50 लाख की लॉटरी है, जिसका टिकट नंबर B-5073 है. मैं परिवार को बधाई देता हूं."

डियर लॉटरी एक तिमाही लॉटरी स्कीम है, जो पंजाब सरकार से सर्टिफाइड लॉटरी है, और लगभग 20,000 लॉटरी टिकट बिकने के बाद ही सरकार की तरफ से 50 लाख रुपये का पहला इनाम दिया जाता है, जो कुसम रानी को मिला.

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