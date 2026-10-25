लुधियाना में धर्म परिवर्तन का मामला: जट सिख बताकर मंदिर में की शादी, ससुराल पहुंची दुल्हन तो हॉल बना मिला चर्च
दोनों की शादी इसी साल 2 सितंबर को लुधियाना के संत विहार स्थित एक मंदिर में हिंदू रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुई थी.
Published : October 25, 2026 at 9:57 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 10:50 PM IST
लुधियाना (पंजाब): लुधियाना के चूरपुर रोड (संत विहार) की रहने वाली एक नवविवाहिता ने जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रताड़ित करने की शिकायत दर्ज करायी है. महिला की शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने उसके पति और ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. पीड़िता ने अपने ससुराल पक्ष पर खुद को जट सिख बताकर धोखे से शादी करने, घर पहुंचने पर ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव डालने और विरोध करने पर उसके पिता के साथ मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है.
सोशल मीडिया पर हुई थी मुलाकात
पीड़िता के पिता के अनुसार, उनकी बेटी और आरोपी युवक दोनों बाइकर हैं. उनकी मुलाकात एक सोशल मीडिया ऐप के जरिए हुई थी. वे अक्सर बाइक राइडिंग के दौरान मिलने लगे. इसके बाद युवक ने युवती के दफ्तर में भी आना-जाना शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए. इस दौरान युवक और उसके परिवार ने खुद को जट सिख बताया था.
मंदिर में शादी, ससुराल पहुंचते ही खुला राज
दोनों की शादी इसी साल 2 सितंबर को लुधियाना के संत विहार स्थित एक मंदिर में हिंदू रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुई. शादी के बाद जब दुल्हन विदा होकर पहली बार अपने ससुराल पहुंची, तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गई. घर के एक बड़े हॉल को पूरी तरह चर्च में बदला गया था, जिससे उसे पता चला कि उसका पति और ससुराल वाले असल में ईसाई हैं.
धर्म परिवर्तन का दबाव और पिता पर हमला
पीड़िता का आरोप है कि ससुराल वालों ने इस हिंदू विवाह को मानने से इनकार कर दिया. कहा कि वे उसे तभी अपनाएंगे जब वह ईसाई धर्म अपना लेगी. शादी के अगले ही दिन से उस पर धर्म बदलने का दबाव बनाया जाने लगा. इनकार करने पर परिवार से बाहर करने की धमकी दी गई. जब पीड़िता के पिता ने इस बात का कड़ा विरोध किया, तो ससुराल वालों ने उन पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.
पुलिस की कार्रवाई और सुरक्षा
थाना प्रभारी (SHO) गुरप्रीत सिंह ने बताया कि पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें बेटी के पति के परिवार वालों पर मारपीट के आरोप हैं. उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित परिवार को सुरक्षा भी मुहैया कराई है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
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