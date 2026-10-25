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लुधियाना में धर्म परिवर्तन का मामला: जट सिख बताकर मंदिर में की शादी, ससुराल पहुंची दुल्हन तो हॉल बना मिला चर्च

लुधियाना में जबरन धर्म परिवर्तन का मामला. ( सांकेतिक तस्वीर )

लुधियाना (पंजाब): लुधियाना के चूरपुर रोड (संत विहार) की रहने वाली एक नवविवाहिता ने जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रताड़ित करने की शिकायत दर्ज करायी है. महिला की शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने उसके पति और ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. पीड़िता ने अपने ससुराल पक्ष पर खुद को जट सिख बताकर धोखे से शादी करने, घर पहुंचने पर ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव डालने और विरोध करने पर उसके पिता के साथ मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है.

सोशल मीडिया पर हुई थी मुलाकात