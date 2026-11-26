गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर अनोखी सेवा, पेट्रोल पंप पर लगा फ्री पेट्रोल-डीजल का लंगर
दो श्रद्धालु लुधियाना के सीएमसी चौक और ताजपुर रोड पर स्थित गुरुद्वारा छेवीं पातशाही के पास गुरुपर्व के दिन पेट्रोल लंगर लगाते देखे गए.
Published : November 26, 2026 at 10:47 PM IST
लुधियाना: पंजाब के लुधियाना में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर सेवा की एक अनोखी मिसाल देखने को मिली. यहां ताजपुर रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल का फ्री लंगर लगाया गया.
मुफ्त पेट्रोल और डीजल बांटे जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं. इन वीडियो में लुधियाना के दो पेट्रोल पंपों पर मुफ्त ईंधन लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ देखी जा सकती है. ऐसी ही एक सेवा सीएमसी चौक के पास गुरुद्वारा छेवीं पातशाही के पास आयोजित की गई थी. जबकि दूसरी सेवा ताजपुर रोड पर पंकज कुमार मारवाह द्वारा आयोजित की गई थी.
मारवाह ने इस मौके पर 'कृष्णा नाम' पेट्रोल पंप पर एक घंटे तक मुफ्त पेट्रोल और डीजल बांटने का आयोजन किया. उन्होंने बताया कि इस दौरान लगभग 50,000 से 60,000 रुपये कीमत का ईंधन बांटा गया. इस सेवा का लाभ हर तरह के वाहनों को उठाने की अनुमति थी.
मारवाह ने कहा, "इस साल, हमने गुरुपर्व के मौके पर 'कृष्णा नाम' पेट्रोल पंप पर पहली बार यह सेवा आयोजित की. श्रद्धालुओं द्वारा लिए गए ईंधन का भुगतान मैं पेट्रोल पंप मालिकों को कर दूंगा." वहीं सीएमसी चौक पर इस सेवा का आयोजन करने वाले स्वयंसेवक ने बताया कि यह पहल गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में की गई थी. उन्होंने कहा कि उन्हें यह विचार घर पर बैठे-बैठे आया और उन्होंने इस मौके पर यह सेवा करने का फैसला किया.
उन्होंने बताया कि पेट्रोल और डीजल लेने के लिए काफी लोग आए. लोगों से मिले इस अच्छे जवाब पर खुशी जताते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से, अगली बार वे इस सेवा को और भी लंबे समय तक आयोजित कर पाएंगे.
24 नवंबर को पूरे देश में गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया गया. इस दौरान कई जगहों पर श्रद्धालुओं ने गुरु जी की तस्वीरें बांटीं और सामुदायिक रसोई (लंगर) का आयोजन किया, जिसमें उत्सव के हिस्से के रूप में तरह-तरह के भोजन परोसे गए.
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