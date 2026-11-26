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गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर अनोखी सेवा, पेट्रोल पंप पर लगा फ्री पेट्रोल-डीजल का लंगर

लुधियाना में पेट्रोल पंप पर लगा फ्री पेट्रोल-डीजल का लंगर ( ETV Bharat )

लुधियाना: पंजाब के लुधियाना में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर सेवा की एक अनोखी मिसाल देखने को मिली. यहां ताजपुर रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल का फ्री लंगर लगाया गया.

मुफ्त पेट्रोल और डीजल बांटे जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं. इन वीडियो में लुधियाना के दो पेट्रोल पंपों पर मुफ्त ईंधन लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ देखी जा सकती है. ऐसी ही एक सेवा सीएमसी चौक के पास गुरुद्वारा छेवीं पातशाही के पास आयोजित की गई थी. जबकि दूसरी सेवा ताजपुर रोड पर पंकज कुमार मारवाह द्वारा आयोजित की गई थी.