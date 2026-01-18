ETV Bharat / bharat

पंजाब: गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के 10 गुर्गे गिरफ्तार, विदेशी हथियार बरामद

लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के 10 गुर्गों को गिरफ्तार किया और उनके पास से विदेशी हथियार बरामद किए.

PUNJAB POLICE ARRESTS 10 HENCHMEN
सांकेतिक तस्वीर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 18, 2026 at 2:01 PM IST

3 Min Read
चंडीगढ़: लुधियाना पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के 10 साथियों को गिरफ्तार किया. इन गिरफ्तार आरोपियों के पास से विदेशी हथियार बरामद हुए हैं. पुलिस ने बीएनएस और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

पंजाब पुलिस ने दी जानकारी

पंजाब पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लिखा, 'लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से जुड़े एक क्रिमिनल मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है. तीन हफ़्ते तक चले एक खास ऑपरेशन के दौरान, इस मॉड्यूल से जुड़े 10 एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया गया और विदेशी हथियार भी बरामद किए गए, जिनमें 2 ऑस्ट्रियन ग्लॉक पिस्टल और 10 दूसरे मॉडर्न हथियार शामिल हैं.

गिरफ्तार किए गए एक्टिविस्ट पूरे राज्य में अराजकता फैलाने के मकसद से गैर-कानूनी हथियारों की स्मगलिंग, डराने-धमकाने और प्लान्ड मर्डर में शामिल हैं. बीएनएस और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई. बाकी साथियों को पकड़ने के लिए आगे की जांच चल रही है. पंजाब पुलिस ऑर्गनाइज़्ड क्राइम और गैंगस्टर नेटवर्क को खत्म करने और पंजाब में शांति और सुरक्षा पक्का करने के लिए प्रतिबद्ध है.

पंजाब डीजीपी ने भी दी जानकारी

पंजाब डीजीपी गौरव यादव ने एक्स पर लिखा, 'एक बड़ी कामयाबी में लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस ने गैंगस्टर गोल्डी बरार से जुड़े एक एक्सटॉर्शन मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया. 3 हफ़्ते के एक खास ऑपरेशन में 10 गुर्गों को गिरफ्तार किया और विदेश में बनी पिस्तौलें बरामद की. इनमें 2 ऑस्ट्रियन ग्लॉक पिस्तौलें और 10 दूसरे मॉडर्न हथियार शामिल हैं. गिरफ्तार किए गए गुर्गें राज्य भर में अफरा-तफरी फैलाने के मकसद से गैर-कानूनी हथियारों की तस्करी, एक्सटॉर्शन और प्लान्ड मर्डर में शामिल हैं.

बीएनएस और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. बाकी साथियों को पकड़ने के लिए आगे की जांच जारी है. पंजाब पुलिस ऑर्गनाइज्ड क्राइम और गैंगस्टर नेटवर्क को खत्म करने और पूरे पंजाब में शांति और सुरक्षा पक्का करने के लिए पूरी तरह तैयार है.'

