ETV Bharat / bharat

पंजाब में दर्दनाक हादसा: AAP नेताओं की तेज रफ्तार कार तालाब में गिरी, 3 की मौत

जगराओं (पंजाब): लुधियाना जिले में एक भयानक सड़क हादसे में आम आदमी पार्टी (आप) के तीन कार्यकर्ताओं की मौत हो गई. बुधवार की देर रात करीब 1:15 बजे रायकोट-जगराओं रोड पर बस्सियां गांव के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पानी से भरे तालाब में जा गिरी. कार सवार पांच लोगों में से तीन की मौत हो गई, जबकि दो लोग बाल-बाल बच गए.

मृतकों की पहचान संदीप सिंह, बलकार सिंह और विशाल के रूप में गई है. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जगराओं के सरकारी अस्पताल भेज दिया है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. शुरुआती रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि हादसा तेज रफ्तार और मोड़ पर नियंत्रण खोने के कारण हुआ है. बताया जाता है कि सभी माथा टेकने के लिए नकोदर गए थे.

घटना की सूचना मिलने के बाद कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा के ओएसडी तपिंदर सिंह सोही और क्षेत्र की विधायक सरबजीत कौर मानूके जगराओं के सिविल अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है. पंजाब सरकार मृतकों के परिवारों तथा घायलों को हर संभव मदद मुहैया कराएगी.