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पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को मिली जान से मारने की धमकी

लुधियाना (जगरांव): पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू को जान से मारने की धमकी मिली है. वहीं बिट्टू ने धमकी देने वालों को करारा जवाब भी दिया है. मामले में पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन के जुड़े होने की संभावना है.

"मैं पंजाब के लिए कभी पीछे नहीं हटा. जब तक मैं सांस ले रहा हूं, वे मेरी आवाज कभी नहीं दबा सकते. पाकिस्तान और पाकिस्तान की आईएसआई उन्हें कितना भी मजबूर कर ले. वे सिर्फ जान लेना जानते हैं, उन्होंने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया. ये खून के प्यासे लोग हैं और वे खून-खराबा चाहते हैं. जहां भी उनके टीईआरटी मॉड्यूल चल रहे हैं, भारत वहां जाकर हमला करता है. हम धीरे-धीरे बचे हुए चार-पांच को भी खत्म कर देंगे." - रवनीत बिट्टू, पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता

धमकी का ऑडियो वायरल! सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ऑडियो में आरोपी ने बिट्टू को धमकी दी है और अनर्गल बयान देने से मना किया है. आरोपी ने आगे कहा कि वह अपनी हद में रहे. जिस दिन वह हमारे निशाने पर आएगा, उसके साथ मौजूद दूसरे लोग भी इस हमले का शिकार होंगे. आरोपी ने हमले को लेकर अगले 5-10 दिनों का भी जिक्र किया है.

बिट्टू का दो टूक जवाब

कथित धमकी के बाद गुस्से जाहिर करते हुए रवनीत बिट्टू ने कहा कि "यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी टीईआरटी एजेंसी है, उसने देखा कि देश के हित में जी रहे एक परिवार को क्यों न टारगेट किया जाए. मेरे फोन पर सीधे बार-बार धमकियां दी गईं. उसने अपने चेहरे पर रूमाल बांध रखा था ताकि आवाज पहचान में न आए. उसका नंबर भी मेरे पास है और वह क्या कह रहा था, यह भी. वह भी मेरे पास है."

सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस ने जांच शुरू की

इंटरनेशनल नंबर से मिली इस धमकी के बाद राज्य की सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस विभाग को हाई अलर्ट पर रखा गया है. यह पता लगाने के लिए हर एंगल से जांच शुरू कर दी गई है कि यह धमकी कहां से आई. धमकी भेजने वाला कौन है. ऐसे कई सवाल हैं जिनका पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी गई है.

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