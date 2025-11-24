ETV Bharat / bharat

निर्वासित तिब्बती राष्ट्रपति पेम्पा त्सेरिंग ने कहा- चीन से सभी देशों को सतर्क रहने की जरूरत, भारत के लिए कही ऐसी बात

केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) के निर्वासित राष्ट्रपति पेम्पा त्सेरिंग चार दिन की यात्रा पर लखनऊ पहुंचे हैं.

निर्वासित तिब्बती राष्ट्रपति पेम्पा त्सेरिंग से ईटीवी भारत की खास बातचीत.
निर्वासित तिब्बती राष्ट्रपति पेम्पा त्सेरिंग से ईटीवी भारत की खास बातचीत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 24, 2025 at 9:08 AM IST

Updated : November 24, 2025 at 12:17 PM IST

लखनऊ : केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) के निर्वासित राष्ट्रपति पेम्पा त्सेरिंग अपनी चार दिन की यात्रा पर लखनऊ पहुंचे हैं. पेम्पा त्सेरिंग यूपी की राजधानी लखनऊ में पहली बार आए हैं. निर्वासित राष्ट्रपति पेम्पा त्सेरिंग ने अपने इस दौरे के दौरान "ईटीवी भारत" से एक्सक्लूसिव बातचीत की. इसके दौरान उन्होंने भारत तिब्बत के संबंधों के साथ ही चीन और तिब्बत के बीच चल रहे विवाद को लेकर विचार व्यक्त किए. उन्होंने कहा कि भारत सरकार है तो हम हैं. पेश है "ईटीवी भारत" से निर्वासित तिब्बत के राष्ट्रपति पेम्पा त्सेरिंग की बातचीत.

निर्वासित तिब्बती राष्ट्रपति पेम्पा त्सेरिंग से ईटीवी भारत का खास साक्षात्कार. (Video Credit : ETV Bharat)




सवाल: आपका पहली बार लखनऊ आगमन हुआ या इससे पहले भी आप लखनऊ आए?
जवाब: मैं पहली बार लखनऊ आया हूं. उत्तर प्रदेश में पहले भी आ चुका हूं. लखनऊ के बारे में बहुत कुछ सुना था. यहां आने के बाद महसूस हुआ. यहां काफी साफ सफाई है. विकास बहुत हुआ है.

वॉरियर्स डिफेंस अकादमी के जवान.
वॉरियर्स डिफेंस अकादमी के जवान. (Photo Credit : ETV Bharat)


सवाल: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं हमें युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए, लेकिन विश्व में जिस तरह से अशांति फैली हुई है हर तरफ युद्ध हो रहे हैं, आप क्या सोचते हैं?

जवाब: यह तो बिल्कुल सही है. हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें हमेशा बुद्ध चाहिए, इसीलिए हम बुद्ध को मानते हैं. भारत की सोच अहिंसा, करुणा इसी विचार पर निर्धारित है. आठवीं सेंचुरी से हम बौद्ध धर्म को मानते आए हैं. अब 1300-1400 साल हो गया है. चीन सरकार को सोचना चाहिए कि हर प्रॉब्लम को डेवलपमेंट से सुलझाया नहीं जा सकता. वह एक तरफ से सोचता है. यह मल्टी डाइमेंशनल है. लोगों का फ्रीडम, रिलिजन लोगों का लैंग्वेज, कल्चरल एनवायरनमेंट इस सब पर डेवलपमेंट से फर्क पड़ता है. चीन सरकार तो सोच ही नहीं सकती है. वह सिर्फ विकास, विकास और विकास ही सोचती है.



सवाल: भारत हमेशा तिब्बत से दोस्ताना संबंध निभाता है. चीन हमेशा आंखें तरेरता रहता है. भारत को भी आंखें दिखाता है. तिब्बत के साथ तो चीन के अलग ही रिश्ते हैं, इस पर क्या कहना है?

जवाब: भारत और तिब्बत के संबंध तो बहुत प्राचीन हैं. तिब्बत की जो लिटरेचर स्क्रिप्ट है वह भी सातवीं सेंचुरी में भारत से आई. आठवीं सदी में बुद्धिज़्म आया. बुद्धिज़्म पहले चौथी शताब्दी में चीन गया था. आजकल चीन बोल रहा है कि तिब्बत और कंबोडिया में जो प्रैक्टिस कर रहा है वह चीन से आया, यह सच नहीं है. वह भारत से आया है. हम लोग नालंदा को फॉलो करते हैं. हम लोग ने जितने भी बौद्ध ग्रंथ संस्कृत और पाली में हैं आठवीं और 13वीं सेंचुरी तक के इनका पूरा अनुवाद कर लिया है. आज के दिन में आपको बौद्ध धर्म सीखना है तो सिर्फ तिब्बती लैंग्वेज में मिलेगा. दूसरी कोई भी लैंग्वेज नहीं मिलेगी. हम लोग आजकल संस्कृत में वापस अनुवाद कर रहे हैं. वह ओरिजिनल टेक्स्ट है.


सवाल: किन देशों से आपको तिब्बत की आजादी के लिए सहयोग मिल रहा है ? आप राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद कितने देशों की यात्रा कर चुके हैं.

जवाब: अमेरिका तो हमें साल में दो बार जाना ही पड़ता है क्योंकि हमारी हिमांचल में निर्वासित सरकार है. वह इसलिए है क्योंकि भारत सरकार है. भारत सरकार हमारे साथ नहीं होती तो हम निर्वासित सरकार भी नहीं हैं. हम कुछ भी नहीं हैं. यह हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं. हम आभारी हैं भारत सरकार के और भारतीय लोगों के. यूएस राजनीतिक तौर पर भी समर्थन देता है और फंडिंग भी देता है. इस बार तो उसने पूरी दुनिया का फंडिंग कट कर दिया तो हमारा भी फंडिंग कट हो गया. हम अमेरिका से बात करते रहते हैं. वहां जाते रहते हैं.

चीन पर खास नजर ; यूएस एकमात्र देश है जिसने तिब्बत के ऊपर एक नीति और एक एक्ट बनाया है. बाकी देशों की हमारे साथ सिंपैथी है, लेकिन पॉलिटिकली उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं. उन देशों में डेमोक्रेसी है, फ्रीडम है फिर भी वह चीन के ऊपर बहुत डिपेंडेंट हैं. हम किसी देश में जाते हैं तो उस देश के नेशनल इंट्रेस्ट और हमारे नेशनल इंट्रेस्ट दोनों मिलाकर हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये शामिल होता है. सिर्फ पॉलिटिकली, ह्यूमन राइट्स की बात नहीं कर सकते. हमें इकोनॉमिक्स का भी ध्यान रखना पड़ता है. हर तरफ देखना पड़ता है. इंटरनेशनली यूएन से लेकर आसियान प्लस, जी 20, ब्रिक्स में चीन क्या कर रहा है उस पर भी हमें हर बार ध्यान रखना पड़ता है.

दलाई लामा के रिइंकार्नेशन के बारे में सिर्फ यूएस ही नहीं, जून के आखिरी सप्ताह में मैं लंदन और हॉलैंड गया था. दोनों देशों की फॉरेन मिनिस्ट्री ने प्रॉमिस किया था कि हम पॉलिसी स्टेटमेंट इशू करेंगे. हमारा पहला कदम जुलाई में जब हमने परमपूज्य दलाईलामा का 90 वां बर्थडे सेलिब्रेट किया था, तब वहां पर यूके, जर्मनी, फ्रांस, हालैंड, आइसलैंड, एस्टोनिया का ह्यूमन राइट्स एंबेसडर ने तिब्बतियों को रिलिजियस फ्रीडम होने का और अपने रिइंकार्नेशन ढूंढने का पालिसी स्टेटमेंट इशू कराना और फिर दूसरा डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ आने वाले समय में काम करना है. यह चीन के लिए बहुत बड़ा इशू है.



तिब्बत में बाहरी दखल बढ़ा : चीन बोलता है तिब्बत में प्रॉब्लम नहीं है..तिब्बत सोशलिस्ट पैराडाइज है तो यूएस गवर्नमेंट बोल रही है कि चीन और तिब्बत का जो मसला है वह अभी सुलझा नहीं है. अभी कनफ्लिक्ट है. तिब्बत का जो इतिहास है उसे चीन डिस्ट्रॉय करता है. तिब्बत बहुत बड़ा है उसे नक्शे पर छोटे में समेटा जा रहा है. यह नेरेटिव गलत है. वह ऑटोनोमस रीजन आता ही है. तिब्बती सब एक ही रेस का है. हम लोग बुद्धिस्ट हैं. एक ही लैंग्वेज यूज करते हैं. पॉलिटिकली थोड़ा आगे पीछे हो गया होगा. वह हर देश में होता है. भारत को भी हजार साल लग गया. तिब्बत में तो 18th सेंचुरी में बाहरी दखल होना शुरू हुआ नहीं तो तिब्बत आजाद था. जब हम ईस्टर्न यूरोप में जाते हैं तो तिब्बत के इतिहास की बात करते हैं. तिब्बत में तो ज्यादा युद्ध भी नहीं हुआ, क्योंकि बाहर के लोगों को तिब्बत आने में दिक्कत है. हम लोगों को भी बाहर जाने में दिक्कत है, क्योंकि आसपास पर्वत ही पर्वत हैं.



सवाल: आप हर देश में चीन का दखल मानते हैं? क्या वाकई वह इतना मजबूत है? उसमें इतनी ताकत है?

जवाब: अगर आपकी एक पोजीशन है और आप इस पर खरे नहीं उतरे तो चीन उसमें दखल देता ही रहेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए तो फॉरेन पॉलिसी मजबूत किए हैं. इससे पहले तो पाकिस्तान कश्मीर में ही उलझे रहते थे. बॉर्डर पर बार हुआ करते थे. इनफॉरमेशन किसी को नहीं हो पाती. कोई खबर नहीं कर पाता है, लेकिन सीमाओं पर यह हो रहा है. जो डोकलाम में हुआ, लद्दाख में हुआ वह सामने आ गया तो सबको पता चल गया कि चीन क्या कर रहा है. वह किस तरह से इंटरफेरेंस करता है. चीन नो मेंस लैंड को ऑक्यूपाइड करता है. वह सिर्फ स्ट्रेटजी बनता है कि बाद में कोई हंगामा हुआ, झगड़ा हुआ तो उस समय उसे स्ट्रैटेजिक पॉइंट चाहिए. युद्ध के समय तो कर नहीं सकता तो पहले से ही यह करता है. वह सबको तंग करता है, सिर्फ भारत को ही नहीं.




लखनऊ में विभिन्न कार्यक्रमों में लिया हिस्सा

तिब्बती निर्वासित सरकार (केंद्रीय तिब्बती प्रशासन-सीटीए) के निर्वासित राष्ट्रपति पेम्पा त्सेरिंग वॉरियर्स डिफेंस अकादमी राष्ट्रीय राजधानी में सेना के भावी अधिकारियों को संबोधित किया. वॉरियर्स डिफेंस अकाडमी में अपने संबोधन में निर्वासित तिब्बती राष्ट्रपति पेम्पा त्सेरिंग ने तिब्बती इतिहास, संस्कृति और तिब्बत की वर्तमान स्थिति पर एक व्यापक प्रस्तुति दी. उन्होंने बताया कि तिब्बती लिपि भारतीय गुप्त लिपि से विकसित हुई थी और उन्होंने भारत की प्राचीन नालंदा परंपरा की बौद्ध शिक्षाओं को संरक्षित करने में तिब्बत की दीर्घकालिक भूमिका पर जोर दिया. उन्होंने कह ये सांस्कृतिक परंपराएं प्राचीन भारतीय ज्ञान के एक महत्वपूर्ण भंडार के रूप में काम करती रहती हैं.

त्सेरिंग ने बताया कि तिब्बत प्रमुख नदियों का स्रोत है जो पूरे एशिया में लगभग दो अरब लोगों का भरण-पोषण करती है. उन्होंने तिब्बत में बड़े पैमाने पर बांध निर्माण परियोजनाओं के बारे में चिंता व्यक्त की और चेतावनी दी कि इन विकासों का डाउनस्ट्रीम देशों पर दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है. प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि तिब्बत पर चीनी सरकार के कब्जे के बाद दलाई लामा ने आपातकालीन परिस्थितियों में 17 नवंबर 1950 को आध्यात्मिक और लौकिक नेतृत्व ग्रहण किया. एक वर्षगांठ जो इस वर्ष 75 वर्ष की है. उन्होंने 17-सूत्रीय समझौते, परमपावन दलाई लामा के चीनी सरकार के साथ शांतिपूर्वक बातचीत करने के प्रयासों और परमपावन और हजारों तिब्बतियों के भारत में निर्वासन में जाने की अंतिम यात्रा पर चर्चा की. इसके बाद सिक्योंग ने तिब्बती निर्वासित प्रशासन के गठन, परम पावन के मार्गदर्शन में तिब्बती लोकतांत्रिक संस्थानों के विकास और तिब्बती बस्तियों की स्थापना का संक्षेप में वर्णन किया.



तिब्बती बौद्ध संस्थानों का चीनीकरण : निर्वासित त्सेरिंग ने इस बात पर जोर दिया कि तिब्बती संघर्ष अहिंसा और शांतिपूर्ण समाधान पर आधारित है. उन्होंने तिब्बतियों के किए गए आत्मदाह को भी तिब्बती धर्म, संस्कृति और पहचान को प्रभावित करने वाली चीनी नीतियों के विरोध के रूप में देखा. तिब्बत की मौजूदा स्थितियों पर चर्चा करते हुए त्सेरिंग ने कहा कि तिब्बती बच्चों को तेजी से सरकार की तरफ से संचालित बोर्डिंग स्कूलों में रखा जा रहा है, जहां शिक्षा की प्राथमिक भाषा चीनी है. इससे तिब्बती भाषा और संस्कृति के संरक्षण को खतरा है. तिब्बती बौद्ध संस्थानों को चीनीकरण के उद्देश्य से बनाई गई नीतियों के तहत बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है और परमपावन 14वें दलाई लामा के पुनर्जन्म की पहचान करने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की चीनी सरकार की नाजायज कोशिशों को व्यापक रूप से राजनीति से प्रेरित माना जाता है.




इसके पहले कोर ग्रुप फॉर तिब्बतियन काज के क्षेत्रीय संयोजक (यू.पी. एवं उत्तराखंड) डॉ. संजय शुक्ला ने कार्यक्रम की प्रस्तावना जारी की. कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री घनश्याम शाही, भारतीय सेना के खुफिया विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ब्रिगेडियर राकेश भाटिया, पूर्व सैनिक सेवा परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री मेजर आनंद टंडन, जे.पी. ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के सुपरस्टार जेपी सिंह, वरिष्ठ पत्रकार और बहुभाषी न्यूज एजेंसी इंस्टीट्यूट न्यूज के स्टेट ब्यूरो प्रमुख दिलीप शुक्ला और वॉरियर्स डिफेंस अकादमी के निदेशक गुलाब सिंह ने स्वागत किया.

Last Updated : November 24, 2025 at 12:17 PM IST

TIBETAN PRISEDENT PEMPA TSERING
INDIA TIBET RELATIONS
INDIA CHINA RELATIONS
CHINA AND TIBET DISPUTE
CENTRAL TIBETAN ADMINISTRATION

