लखनऊ में पंचम राष्ट्रीय कौशल दीक्षांत समारोह: पीएम मोदी ने सीएम योगी को दी सांत्वना, टॉपर्स को किया सम्मानित
लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पंचम राष्ट्रीय कौशल दीक्षांत समारोह हुआ. इसमें 52 टॉपर्स का सम्मान हुआ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 6:36 PM IST
लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राजधानी लखनऊ पहुंचे. अमौसी एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया. मां के अंतिम संस्कार के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचे. यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें इस दुखद घड़ी में सांत्वना दी और दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई. इसके बाद प्रधानमंत्री गोमतीनगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचे, जहां पंचम राष्ट्रीय कौशल दीक्षांत समारोह में उन्होंने शिरकत की. इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी, दोनों उप मुख्यमंत्री, कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल, मंत्री मनोज पांडेय और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत कई नेता मौजूद रहे.
समारोह में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को प्रमाणपत्र दिए गए. इसके साथ ही देशभर के प्रतिभाशाली युवाओं और कौशल प्रशिक्षण से जुड़े टॉपर्स को सम्मानित किया गया. रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने 52 टॉपर्स को सम्मानित किया. इनमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (आईटीआई), नेशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग से जुड़े प्रशिक्षक भी शामिल रहे.
लखनऊ में आयोजित 5वें कौशल दीक्षांत समारोह में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के कर-कमलों द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों और प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के 52 राष्ट्रीय टॉपर्स का सम्मान... https://t.co/o79Om7bWRT— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 21, 2026
सीएम योगी बोले- स्किल इंडिया ने युवाओं की प्रतिभा को दिया मंच
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्किल इंडिया महाअभियान की शुरुआत की थी. इसका मुख्य उद्देश्य देश की प्रतिभाओं को मंच देना और युवाओं को उनकी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना था. उन्होंने कहा कि स्किल इंडिया ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और हुनर के दम पर पहचान बनाने का मौका दिया है. इस अभियान से देश के युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिला है.
गोमतीनगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कौशल दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पूरे देश में सबसे अधिक युवा उत्तर प्रदेश में रहते हैं. ऐसे में स्किल इंडिया और कौशल विकास मिशन प्रदेश के युवाओं के लिए काफी लाभकारी साबित हुए हैं. उत्तर प्रदेश में इस अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया गया है. सरकार ने युवाओं को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार प्रशिक्षण देने पर विशेष ध्यान दिया है.
यूपी में 17 लाख युवाओं को मिला कौशल विकास प्रशिक्षण: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कौशल विकास मिशन के तहत अब तक 17 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है. इनमें से हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए गए हैं. उन्होंने कहा कि कौशल प्रशिक्षण से युवाओं को अपनी क्षमता पहचानने और रोजगार हासिल करने में मदद मिल रही है. सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को हुनरमंद बनाकर आत्मनिर्भर बनाया जाए.
सीएम योगी ने कहा कि आज के दौर में केवल डिग्री हासिल करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि युवाओं के पास काम करने का हुनर भी होना चाहिए. स्किल इंडिया अभियान इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है. इससे युवाओं को अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है. साथ ही प्रदेश में रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं.
राजनाथ सिंह बोले- लखनऊ में समारोह होना यूपी के लिए गौरव की बात
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने समारोह में 52 टॉपर्स को सम्मानित किया और सभी को बधाई दी. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कौशल दीक्षांत समारोह पहली बार दिल्ली से बाहर लखनऊ में हो रहा है. यह उत्तर प्रदेश के लिए गर्व और गौरव की बात है. इसके लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी.
राजनाथ सिंह ने कहा कि कौशल विकास के क्षेत्र में युवाओं की उपलब्धियां देश के लिए गर्व का विषय हैं. प्रशिक्षण के माध्यम से युवा अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं और अलग-अलग क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने सम्मान पाने वाले सभी प्रतिभागियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की. उनके मुताबिक, युवाओं का हुनर देश की आर्थिक और औद्योगिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
जयंत चौधरी बोले- हर हाथ को काम और हर काम को मिले सम्मान
केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि हर क्षेत्र में सफलता के पीछे युवाओं की प्रतिभा और मेहनत होती है. आज छोटे गांवों और आईटीआई से भी प्रतिभाशाली युवा निकल रहे हैं. ये युवा अपने हुनर और मेहनत के दम पर आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर हाथ को काम मिले और हर काम को सम्मान दिया जाए.
जयंत चौधरी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है. ऐसे समय में देश के युवाओं की उपलब्धियों और उन्हें मिले सम्मान का उत्सव मनाना जरूरी है. कौशल प्रशिक्षण युवाओं को बदलती जरूरतों के अनुरूप तैयार करने में मदद कर रहा है. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए कहा कि कठिन समय में भी कार्यक्रम में पहुंचकर उन्होंने जनता के प्रति अपना समर्पण और कर्तव्यबोध दिखाया है.
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