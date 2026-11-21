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लखनऊ में पंचम राष्ट्रीय कौशल दीक्षांत समारोह: पीएम मोदी ने सीएम योगी को दी सांत्वना, टॉपर्स को किया सम्मानित

स्किल इंडिया ने युवाओं की प्रतिभा को दिया मंच. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राजधानी लखनऊ पहुंचे. अमौसी एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया. मां के अंतिम संस्कार के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचे. यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें इस दुखद घड़ी में सांत्वना दी और दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई. इसके बाद प्रधानमंत्री गोमतीनगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचे, जहां पंचम राष्ट्रीय कौशल दीक्षांत समारोह में उन्होंने शिरकत की. इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी, दोनों उप मुख्यमंत्री, कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल, मंत्री मनोज पांडेय और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत कई नेता मौजूद रहे.

समारोह में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को प्रमाणपत्र दिए गए. इसके साथ ही देशभर के प्रतिभाशाली युवाओं और कौशल प्रशिक्षण से जुड़े टॉपर्स को सम्मानित किया गया. रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने 52 टॉपर्स को सम्मानित किया. इनमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (आईटीआई), नेशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग से जुड़े प्रशिक्षक भी शामिल रहे.

सीएम योगी बोले- स्किल इंडिया ने युवाओं की प्रतिभा को दिया मंच

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्किल इंडिया महाअभियान की शुरुआत की थी. इसका मुख्य उद्देश्य देश की प्रतिभाओं को मंच देना और युवाओं को उनकी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना था. उन्होंने कहा कि स्किल इंडिया ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और हुनर के दम पर पहचान बनाने का मौका दिया है. इस अभियान से देश के युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिला है. गोमतीनगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कौशल दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पूरे देश में सबसे अधिक युवा उत्तर प्रदेश में रहते हैं. ऐसे में स्किल इंडिया और कौशल विकास मिशन प्रदेश के युवाओं के लिए काफी लाभकारी साबित हुए हैं. उत्तर प्रदेश में इस अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया गया है. सरकार ने युवाओं को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार प्रशिक्षण देने पर विशेष ध्यान दिया है. यूपी में 17 लाख युवाओं को मिला कौशल विकास प्रशिक्षण: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कौशल विकास मिशन के तहत अब तक 17 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है. इनमें से हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए गए हैं. उन्होंने कहा कि कौशल प्रशिक्षण से युवाओं को अपनी क्षमता पहचानने और रोजगार हासिल करने में मदद मिल रही है. सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को हुनरमंद बनाकर आत्मनिर्भर बनाया जाए. सीएम योगी ने कहा कि आज के दौर में केवल डिग्री हासिल करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि युवाओं के पास काम करने का हुनर भी होना चाहिए. स्किल इंडिया अभियान इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है. इससे युवाओं को अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है. साथ ही प्रदेश में रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं.