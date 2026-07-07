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राम मंदिर चढ़ावा चोरी SIT रिपोर्ट; 45 दिन के CCTV फुटेज में 70 बार चोरी, अंतिम रिपोर्ट बाकी

लखनऊ : राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में गठित विशेष जांच दल (SIT) की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आ गई है. रिपोर्ट में कई गंभीर खामियों और लापरवाहियों का खुलासा हुआ है. जांच में बताया गया है कि चढ़ावे की गिनती (गणना) की प्रक्रिया पर निगरानी के लिए बनाए गए नियमों को ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने कमजोर किया. इसी का फायदा उठाकर आरोपियों ने मंदिर के चढ़ावे में चोरी की. हालांकि रिपोर्ट में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और कोषाध्यक्ष गोपाल राय का कोई जिक्र नहीं किया गया है. इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं. हालांकि अंतिम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है.

ये खामियां बनी चोरी का कारण गणना कक्ष में प्रवेश के नियमों का पालन नहीं हुआ.



कर्मचारियों की तलाशी नहीं ली गई.



निर्धारित वेशभूषा (ड्रेस कोड) लागू नहीं की गई.



निजी सामान पर नियंत्रण नहीं रखा गया.



दान पेटियों की अलग-अलग गणना और रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं हुई.



प्रभावी निगरानी नहीं की गई.



ट्रस्ट और बैंक के प्रतिनिधि मौजूद होने के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था लागू नहीं कराई गई.



CCTV कैमरे लगे थे, लेकिन उनकी लाइव निगरानी नहीं की गई। यदि फुटेज पर नजर रखी जाती तो चोरी रोकी जा सकती थी.



6 फरवरी 2025 को बने सख्त नियमों को किया गया कमजोर



SIT रिपोर्ट के अनुसार 6 फरवरी 2025 को चढ़ावे की गणना प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) बनाई गई थी. इसमें तय किया गया था कि गणना कक्ष में कौन जाएगा, कर्मचारियों की एंट्री कैसे होगी, वे किस तरह की वेशभूषा (ड्रेस) पहनेंगे और गिनती शुरू होने से पहले तथा खत्म होने के बाद उनकी तलाशी भी ली जाएगी, लेकिन बाद में इन नियमों को कमजोर कर दिया गया. रिपोर्ट में है कि यह जांच का विषय है कि किन परिस्थितियों व कारणों में सुरक्षा नियमों में बदलाव किया गया. इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाकर आरोपी चढ़ावे की रकम चोरी करने में सफल हुए.





अनिल मिश्रा की निगरानी में लापरवाही : एसआईटी रिपोर्ट में ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं. SIT के मुताबिक 20 सितंबर 2024 को उन्हें दान और चढ़ावा प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई थी. उनकी जिम्मेदारी थी कि गणना प्रक्रिया की प्रभावी निगरानी करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. रिपोर्ट में उन्हें निगरानी में लापरवाही का दोषी माना गया है.





टिन्नू यादव की साजिश सामने आई : SIT रिपोर्ट के अनुसार राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव चोरी का मुख्य आरोपी है. वह मंदिर परिसर में रखी विभिन्न दान पेटियों (खुंडियों) की चाबियां ट्रस्ट प्रतिनिधि के रूप में अपने पास ही रखता था. हालांकि इसके लिए उसे कोई औपचारिक अधिकार ट्रस्ट की ओर से नहीं दिए गए थे. SIT रिपोर्ट के अनुसार टिन्नू यादव ने अपने भतीजे मनीष यादव को ट्रस्ट में नौकरी दिलाई और उसकी ड्यूटी चढ़ावे की गणना में लगवाई थी. इसके बाद दोनों ने मिलकर चढ़ावे की रकम की चोरी की.