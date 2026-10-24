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लखनऊ शिवा शर्मा हत्याकांड; मां रंजना का दावा- श्रद्धा के फ्लैट में हाथापाई हुई थी तो सबूत भी वहीं मिलेंगे?

शिवा शर्मा हत्याकांड में तीनों आरोपियों को 10 दिन के लिए जेल भेजा गया है. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : शिवा शर्मा हत्याकांड में मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश को 10 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है. तीनों की गिरफ्तारी के बावजूद शिवा की मौत से जुड़े कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं. आखिर 9 अक्टूबर को श्रद्धा के फ्लैट में क्या हुआ था? शिवा की मौत किन परिस्थितियों में हुई, घटना के बाद श्रद्धा ने सबसे पहले किससे संपर्क किया? हर कोई इन सवालों का जवाब जानना चाहता है.

तीनों आरोपियों की पुलिस कस्टडी रिमांड नहीं लिए जाने पर शिवा की मां रंजना शर्मा ने पुलिस से सवाल किये हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें समझाया कि रात अधिक हो गई थी और आदेश के तहत आरोपियों से कभी भी बातचीत और सवाल-जवाब किए जा सकते हैं. रंजना ने बताया कि उन्होंने फ्लैट पर ले जाकर जांच नहीं किए जाने को लेकर भी सवाल किया था. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि उन्हें फ्लैट पर ले जाकर जांच कराई जाएगी. मां रंजना का मानना है कि अगर शिवा और श्रद्धा के बीच झगड़ा या हाथापाई हुई थी, तो वहां सामान की स्थिति और दूसरे साक्ष्यों से अहम जानकारी मिल सकती है.