लखनऊ शिवा शर्मा हत्याकांड; मां रंजना का दावा- श्रद्धा के फ्लैट में हाथापाई हुई थी तो सबूत भी वहीं मिलेंगे?
शिवा शर्मा हत्याकांड में तीनों आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेज दिया है. पुलिस शिवा की मां को श्रद्धा के फ्लैट पर लेकर जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 4:03 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 5:00 PM IST
लखनऊ : शिवा शर्मा हत्याकांड में मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश को 10 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है. तीनों की गिरफ्तारी के बावजूद शिवा की मौत से जुड़े कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं. आखिर 9 अक्टूबर को श्रद्धा के फ्लैट में क्या हुआ था? शिवा की मौत किन परिस्थितियों में हुई, घटना के बाद श्रद्धा ने सबसे पहले किससे संपर्क किया? हर कोई इन सवालों का जवाब जानना चाहता है.
तीनों आरोपियों की पुलिस कस्टडी रिमांड नहीं लिए जाने पर शिवा की मां रंजना शर्मा ने पुलिस से सवाल किये हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें समझाया कि रात अधिक हो गई थी और आदेश के तहत आरोपियों से कभी भी बातचीत और सवाल-जवाब किए जा सकते हैं. रंजना ने बताया कि उन्होंने फ्लैट पर ले जाकर जांच नहीं किए जाने को लेकर भी सवाल किया था. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि उन्हें फ्लैट पर ले जाकर जांच कराई जाएगी. मां रंजना का मानना है कि अगर शिवा और श्रद्धा के बीच झगड़ा या हाथापाई हुई थी, तो वहां सामान की स्थिति और दूसरे साक्ष्यों से अहम जानकारी मिल सकती है.
लिपस्टिक के निशानों पर श्रद्धा ने क्या कहा? : शिवा शर्मा जब चौथी मंजिल से गिरा था, तब उसके चेहरे पर लिपस्टिक लगी थी. पुलिस ने लिपस्टिक के निशानों को लेकर श्रद्धा से सवाल किए. इस पर उसने बताया कि शिवा उसका बॉयफ्रेंड था और दोनों के बीच नजदीकी संबंध थे. दूसरी ओर, श्रद्धा के घर पर काम करने वाली मेड से पूछताछ में शिवा और श्रद्धा के बीच अक्सर झगड़ा होने की बात सामने आई है.
घटना वाले दिन हुआ था विवाद? : बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन भी दोनों के बीच विवाद हुआ था. हालांकि श्रद्धा ने पूछताछ में बताया कि 9 अक्टूबर की सुबह करीब सात बजे वह, शिवा शर्मा और अन्य लोग बाहर घूमकर अवध ग्रीन अपार्टमेंट स्थित फ्लैट पर लौटे थे. इसके बाद सभी शाम करीब पांच बजे तक सोते रहे. इस बीच शाम को शिवा ने अचानक छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली.
घटना के बाद पहला फोन किसे किया? : सवाल यह है कि घटना के बाद श्रद्धा ने सबसे पहले किसे फोन किया और वह किन लोगों के संपर्क में थी. शिवा के मोबाइल की कॉल डिटेल, मैसेज और अन्य डिजिटल साक्ष्य भी महत्वपूर्ण हैं. पुलिस ने मोबाइल फोन समेत अन्य सामान फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है. इनकी जांच से घटना से पहले और बाद की गतिविधियों के बारे में जानकारी मिल सकती है. पुलिस को यह भी स्पष्ट करना होगा कि फ्लैट में संघर्ष के कोई निशान थे या नहीं और घटनास्थल की जांच में क्या सामने आया.
नेपाल से रायबरेली, आगरा, दिल्ली और फिर नागपुर पहुंची श्रद्धा : शिवा की मौत के बाद श्रद्धा, रश्मि और दानिश लखनऊ से फरार हो गए. श्रद्धा के नेपाल में होने के दावों के साथ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए. इसके बाद उसके रायबरेली, आगरा और दिल्ली में होने की चर्चाएं सामने आईं. वह लखनऊ भी पहुंची और मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा. आखिरकार 20 अक्टूबर को तीनों को नागपुर से गिरफ्तार किया गया.
पुलिस एक्शन पर भी सवाल : श्रद्धा की गिरफ्तारी में देरी के बीच पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा ने कार्रवाई करते हुए जांच से जुड़े अधिकारियों को हटाया और नई टीम बनाई. नई टीम ने तलाश तेज की और तीनों को गिरफ्तार कर लखनऊ लाया गया. इस घटनाक्रम के बाद सवाल उठे कि शुरुआती जांच में कहां चूक हुई और अलग-अलग शहरों में श्रद्धा की मौजूदगी के बावजूद उसे पहले क्यों नहीं पकड़ा जा सका.
पुलिस ने श्रद्धा को पिलाई ब्लैक कॉफी : नागपुर से लखनऊ लाने के दौरान श्रद्धा से पूछताछ हुई या नहीं, इस पर भी चर्चा है. यात्रा के दौरान उसे ब्लैक कॉफी दिए जाने की बात भी कही जा रही है. लखनऊ पहुंचने के बाद तीनों से पूछताछ की गई, मेडिकल जांच कराई गई और अदालत में पेश किया गया. इसके बाद उन्हें 10 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया.
रिटायर्ड डीजी के बेटे से मदद और कानूनी पैरवी की चर्चा : इस मामले में सोशल मीडिया पर एक रिटायर्ड डीजी के बेटे की भूमिका को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं. दावा किया जा रहा है कि श्रद्धा को फरारी के दौरान मदद मिली थी और नेपाल पहुंचने में भी किसी की भूमिका हो सकती है. चर्चा यह भी है कि संबंधित व्यक्ति पेशे से अधिवक्ता हैं और श्रद्धा ने कानूनी मदद के लिए उनसे संपर्क किया था तथा उन्हें अपना वकील बनाया है.
मां की मांग- निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो : शिवा की मां रंजना शर्मा ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए. पुलिस ने उन्हें पूछताछ और फ्लैट पर ले जाकर जांच कराने का आश्वासन दिया है. अब परिवार को मोबाइल फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट, मेड के बयान और घटनास्थल की जांच से अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है.
डीसीपी सेंट्रल अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि तीनों आरोपी जेल में हैं. पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. जांच के दौरान जो भी नई जानकारियां मिल रही हैं, उन्हें शामिल करते हुए अलग-अलग पहलुओं पर पड़ताल की जा रही है. श्रद्धा को फरारी के दौरान जिन लोगों ने सहयोग किया है, उनके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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