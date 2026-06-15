लखनऊ से अब नोएडा की Flight पकड़िए, 1 घंटे में जेवर एयरपोर्ट, जानिए शेड्यूल-किराया
सुबह सात बजे पहली फ्लाइट ने भरी उड़ान, अभिनेत्री गुल पनाग समेत 182 यात्री बने पहले मुसाफिर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 8:58 AM IST
लखनऊः यात्रियों के लिए खुशखबरी है. उत्तर प्रदेश के दो बड़े शहरों लखनऊ और नोएडा के बीच हवाई संपर्क को नई उड़ान मिल गई है. सोमवार को चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से लखनऊ-नोएडा के बीच पहली सीधी फ्लाइट का सफल संचालन किया गया.इस खास मौके पर एयरपोर्ट परिसर में दीप प्रज्वलन और केक कटिंग समारोह आयोजित किया गया. वहीं पहली उड़ान में 182 यात्रियों ने सफर किया, जिनमें अभिनेत्री गुल पनाग भी शामिल रहीं.
एयरपोर्ट में समारोह का आयोजन: पहली उड़ान के शुभारंभ पर एयरपोर्ट परिसर को विशेष रूप से सजाया गया और एयरलाइन व एयरपोर्ट प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में दीप प्रज्वलन एवं केक कटिंग कर इस ऐतिहासिक पल का जश्न मनाया गया. पहली उड़ान संख्या 6E 2278 से कुल 182 यात्रियों ने लखनऊ से नोएडा के लिए यात्रा की. खास बात यह रही कि अभिनेत्री गुल पनाग भी इसी उड़ान की साक्षी बनी. इसके अलावा एक निजी समूह के करीब 80 कर्मचारियों ने भी इस नई सेवा का लाभ उठाया.
एक जुलाई से नियमित उड़ान: बता दें कि 15 जून को विशेष परिचालन के तहत अतिरिक्त उड़ानों का संचालन किया गया. इसमें नोएडा से लखनऊ और लखनऊ से नोएडा के बीच विशेष फ्लाइट्स चलाई गईं. एयरपोर्ट प्रबंधन के मुताबिक यह नई सेवा व्यापार, उद्योग, शिक्षा और कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े यात्रियों के लिए बेहद सुविधाजनक साबित होगी. फिलहाल उद्घाटन के तहत विशेष उड़ानों का संचालन किया गया है, जबकि इस रूट पर नियमित उड़ान सेवाएं 1 जुलाई 2026 से शुरू की जाएंगी.
यात्री क्या बोले: दिल्ली से लखनऊ पहुंचे यात्री किरण वर्मा ने बताया कि वह दिल्ली से लखनऊ एयरपोर्ट जेवर के लिए पहली उड़ान से यात्रा करने के लिए पहुंचे हैं. लखनऊ एयरपोर्ट पर विशेष इंतजाम किए गए हैं. आज लखनऊ से नोएडा के लिए पहली उड़ान है जिससे मैं यात्रा कर रहा हूं. इससे मुझे बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है. लखनऊ से नोएडा के बीच की यह उड़ान काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि लखनऊ से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग नोएडा के लिए जाते हैं इस उड़ान के शुरू होने से लखनऊ और नोएडा के बीच की दूरियां बहुत ही कम हो जाएगी.
कितना है किराया-शेड्यूल: एयरपोर्ट प्रबंधन के मुताबिक लखनऊ से नोएडा की फ्लाइट का सामान्य किराया 3500 से 4000 रुपए है. डिमांड बढ़ने पर इस किराए में बढ़ोत्तरी होती जाएगी. बता दें कि पहली फ्लाइट कि किराया डिमांड बढ़ने के कारण करीब 6500 से 7500 रुपए तक पहुंच गया था. वहीं यह भी बताया गया कि लखनऊ से नोएडा तक सुबह 7:05 बजे फ्लाइट प्रस्थान करेगी और सुबह 8:05 बजे जेवर एयरपोर्ट पर लैंड करेगी. इसी तरह ही नोएडा से शाम 6:55 बजे फ्लाइड उड़ेगी और रात 8:00 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरेगी. करीब एक घंटे का समय यात्रा में लगेगा.
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