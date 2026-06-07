ETV Bharat / bharat

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे में करोड़ों के हेरफेर का आरोप: अखिलेश यादव ने कोर्ट से की स्वतः संज्ञान की मांग, चंपत राय बोले- आरोप निराधार

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे से करोड़ों रुपये गायब होने का आरोप लगाया.कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की.

Photo Credit: ETV Bharat
चंदे की चोरी के आरोपों पर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जारी किया आधिकारिक बयान, कहा- सब सुरक्षित. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 10:36 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या स्थित भव्य राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े एक गंभीर मामले को लेकर मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा है. सपा मुखिया ने मंदिर के चढ़ावे में आए करोड़ों रुपये रहस्यमयी तरीके से गायब होने के आरोपों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लिए बेहद शर्मनाक करार दिया है.

अदालत से स्वतः संज्ञान लेने की मांग: इस हाई-प्रोफाइल मामले को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट साझा की है. अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि पूरे विश्व में भगवान राम के करोड़ों उपासकों के लिए यह एक बेहद संवेदनशील और विचलित करने वाला समाचार है. उन्होंने आगे लिखा कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की भारी-भरकम रकम का गायब पाया जाना बेहद गंभीर विषय है. कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या ट्रस्टी इस विषय पर खुलकर सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता है.

वैश्विक सनातनी समाज की आस्था का सवाल: अखिलेश यादव ने माननीय अदालत से इस पूरे मामले का तत्काल स्वतः संज्ञान लेने का पुरजोर अनुरोध किया है. उन्होंने तर्क दिया कि इसका सीधा संबंध वैश्विक स्तर पर बसे सभी सनातनी समाज की प्रभु श्री राम में अटूट और गहरी आस्था से जुड़ा हुआ है. पूर्व मुख्यमंत्री ने इस संवेदनशील मुद्दे पर उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की रहस्यमयी चुप्पी को बेहद संदिग्ध बताया है. अखिलेश यादव के इस बड़े हमले के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी के आधिकारिक मीडिया सेल ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा की है.

सपा ने मांगा पाई-पाई का हिसाब: सपा मीडिया सेल ने अपने पोस्ट के जरिए इस पूरे मामले पर बेहद कड़ा और सीधा प्रहार किया है. मीडिया सेल की पोस्ट में लिखा गया है कि अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे से करोड़ों रुपये की रकम का हेर-फेर या चोरी हो जाना महज एक वित्तीय अनियमितता नहीं है. यह न सिर्फ बेहद शर्मनाक है, बल्कि इस पूरे पावन प्रोजेक्ट के जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है. इस अति संवेदनशील मामले में ट्रस्ट से जुड़े सभी वरिष्ठ लोगों को तत्काल सामने आकर देश के समक्ष अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए.

भक्तों की आस्था पर बड़ा प्रहार: सपा ने मांग की है कि राम मंदिर निर्माण कार्य के लिए राम भक्तों की गाढ़ी कमाई से आए चढ़ावे का पूरा लेखा-जोखा सार्वजनिक किया जाए. अब तक कुल कितनी रकम प्राप्त हुई और उसे कहाँ-कहाँ खर्च किया गया, इसका पूरा हिसाब-किताब जनता के सामने आना चाहिए. मंदिर की पवित्र रकम में किसी भी प्रकार का हेरफेर, घपला-घोटाला या वित्तीय चोरी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती. समाजवादी पार्टी ने इसे करोड़ों राम भक्तों की पावन आस्था पर एक बड़ा और क्रूर प्रहार बताया है.

चंपत राय ने आरोपों को बताया निराधार: सोशल मीडिया पर सरकार को घेरते हुए सपा नेताओं ने तीखा तंज कसा कि कम से कम भाजपा नेताओं को भगवान के घर को तो बख्श देना चाहिए. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा लगाए गए इन गंभीर वित्तीय आरोपों पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भी त्वरित प्रतिक्रिया दी है. विवाद को बढ़ता देख ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने रविवार को एक आधिकारिक लिखित बयान जारी कर स्थिति स्पष्ट की है. चंपत राय ने अपने बयान में कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का समय-समय पर पूरी पारदर्शिता के साथ आंतरिक ऑडिट किया जाता है.

बैंक प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ऑडिट जारी: उन्होंने कहा कि इस रूटीन ऑडिट कार्य में ट्रस्ट के लेखाकारों के साथ-साथ भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी अनिवार्य रूप से सम्मिलित रहते हैं. मंदिर के खातों और चढ़ावे का यह विस्तृत वित्तीय ऑडिट कार्य कई दिनों तक लगातार चलता है. चंपत राय ने जानकारी दी कि ऑडिट का यही नियमित कार्य आजकल भी अयोध्या में पूरी सतर्कता के साथ किया जा रहा है. उन्होंने अखिलेश यादव के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अभी तक के ऑडिट में कोई भी संदिग्ध या उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई है.

यह भी पढ़ें- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- "यूपी में गर्भवती नाबालिग दुष्कर्म पीड़िताओं को न्याय देने में संस्थागत तंत्र पूरी तरह विफल"

यह भी पढ़ें- संभल में मस्जिद से मिले 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर और कथित पाकिस्तानी झंडे, मुतवल्ली समेत 8 लोगों पर FIR दर्ज

TAGGED:

AYODHYA RAM MANDIR DONATION ROW
CHAMPAT RAI STATEMENT TEMPLE FUNDS
SAMAJWADI PARTY MEDIA CELL
SBI REPRESENTATIVES INTERNAL AUDIT
SAMAJWADI PARTY AKHILESH YADAV

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.