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अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे में करोड़ों के हेरफेर का आरोप: अखिलेश यादव ने कोर्ट से की स्वतः संज्ञान की मांग, चंपत राय बोले- आरोप निराधार

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या स्थित भव्य राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े एक गंभीर मामले को लेकर मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा है. सपा मुखिया ने मंदिर के चढ़ावे में आए करोड़ों रुपये रहस्यमयी तरीके से गायब होने के आरोपों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लिए बेहद शर्मनाक करार दिया है.

अदालत से स्वतः संज्ञान लेने की मांग: इस हाई-प्रोफाइल मामले को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट साझा की है. अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि पूरे विश्व में भगवान राम के करोड़ों उपासकों के लिए यह एक बेहद संवेदनशील और विचलित करने वाला समाचार है. उन्होंने आगे लिखा कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की भारी-भरकम रकम का गायब पाया जाना बेहद गंभीर विषय है. कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या ट्रस्टी इस विषय पर खुलकर सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता है.

वैश्विक सनातनी समाज की आस्था का सवाल: अखिलेश यादव ने माननीय अदालत से इस पूरे मामले का तत्काल स्वतः संज्ञान लेने का पुरजोर अनुरोध किया है. उन्होंने तर्क दिया कि इसका सीधा संबंध वैश्विक स्तर पर बसे सभी सनातनी समाज की प्रभु श्री राम में अटूट और गहरी आस्था से जुड़ा हुआ है. पूर्व मुख्यमंत्री ने इस संवेदनशील मुद्दे पर उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की रहस्यमयी चुप्पी को बेहद संदिग्ध बताया है. अखिलेश यादव के इस बड़े हमले के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी के आधिकारिक मीडिया सेल ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा की है.

सपा ने मांगा पाई-पाई का हिसाब: सपा मीडिया सेल ने अपने पोस्ट के जरिए इस पूरे मामले पर बेहद कड़ा और सीधा प्रहार किया है. मीडिया सेल की पोस्ट में लिखा गया है कि अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे से करोड़ों रुपये की रकम का हेर-फेर या चोरी हो जाना महज एक वित्तीय अनियमितता नहीं है. यह न सिर्फ बेहद शर्मनाक है, बल्कि इस पूरे पावन प्रोजेक्ट के जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है. इस अति संवेदनशील मामले में ट्रस्ट से जुड़े सभी वरिष्ठ लोगों को तत्काल सामने आकर देश के समक्ष अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए.

भक्तों की आस्था पर बड़ा प्रहार: सपा ने मांग की है कि राम मंदिर निर्माण कार्य के लिए राम भक्तों की गाढ़ी कमाई से आए चढ़ावे का पूरा लेखा-जोखा सार्वजनिक किया जाए. अब तक कुल कितनी रकम प्राप्त हुई और उसे कहाँ-कहाँ खर्च किया गया, इसका पूरा हिसाब-किताब जनता के सामने आना चाहिए. मंदिर की पवित्र रकम में किसी भी प्रकार का हेरफेर, घपला-घोटाला या वित्तीय चोरी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती. समाजवादी पार्टी ने इसे करोड़ों राम भक्तों की पावन आस्था पर एक बड़ा और क्रूर प्रहार बताया है.