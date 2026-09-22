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खेल-खेल में जानिए रामोजी की उपलब्धियां-योगदान; इस गेम के बच्चे हुए दीवाने

रामोजी गुप के संस्थापक रामोजी राव के बारे में जानने की बच्चों में दिलचस्पी ( Photo Credit; ETV Bharat )

रघुनंदन वाडला मूलत: हैदराबाद के रहने वाले हैं. वह खुद अपनी किताबों के लेखक हैं और देश की कई बड़ी हस्तियों के बारे में अध्ययन और लेखन कर चुके हैं. उन्होंने भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम से भी मुलाकात की है. इसी अनुभव और सोच को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने देश की दिग्गज हस्तियों पर आधारित ‘द ग्रेट इंडियन ट्रेजर बोर्ड गेम’ तैयार किया. इस बोर्ड गेम की खासियत यह है कि इसमें देश की महान और प्रेरणादायक हस्तियों के बारे में जानकारी दी गई है.

लखनऊ में आयोजित गोमती पुस्तक महोत्सव में 200 से अधिक पुस्तक स्टॉल लगाए गए, जहां शहर और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, शिक्षक और पुस्तक प्रेमी पहुंचे. पुस्तक महोत्सव में अलग-अलग विषयों की किताबें लोगों के आकर्षण का केंद्र बनीं. मेले में अंग्रेजी-हिंदी, उर्दू, भोजपुरी के साथ भारत की अन्य क्षेत्रीय भाषा में किताबें देखने को मिलीं. सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब मुंशी प्रेमचंद की गोदान रही. उसके अलावा 'मुसाफिर कैफे' को भी पाठकों ने खूब पसंद किया. धार्मिक किताबों में भागवत गीता, रामचरितमानस और हनुमान चालीसा की भी जमकर खरीदारी हुई.

रामोजी गुप के संस्थापक रामोजी राव के बारे में जानने की बच्चों में दिलचस्पी (Video Credit; ETV Bharat)

लखनऊ: राजधानी में 12 से 21 सितंबर तक लगे गोमती पुस्तक महोत्सव में चर्चा सिर्फ किताबों की ही नहीं रही, एक अनोखे गेम ने भी खूब सुर्खियां बटोरीं. हैदराबाद के रघुवंदन वाडला ने अपने स्टॉल पर खुद के द्वारा ईजाद एक गेम भी बच्चों के लिए रखा, जो मनोरंजन के साथ ही उनको जानकारी भी देता है. ये गेम है ‘ग्रेट इंडियन ट्रेजर’. खास बात यह कि इस गेम में रामोजी गुप के संस्थापक स्वर्गीय रामोजी राव से जुड़े सवाल भी पूछे गए हैं. इसके साथ ही उनकी तस्वीर भी लगी है. आइए जानते हैं, बच्चों को मनोरंजन उपलब्ध कराने के साथ ही जानकारियां देने का कितना अनोखा है ये प्रयास, पढ़िए रिपोर्ट...

रघुनंदन कहते हैं, इस बोर्ड गेम का उद्देश्य बच्चों को सिर्फ मनोरंजन उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि खेल-खेल में उन्हें देश की महान हस्तियों, उनके संघर्ष, उपलब्धियों और जीवन यात्रा से परिचित कराना है. इसके जरिए बच्चों में यह सोच विकसित करने की कोशिश की गई है कि करियर के लिए सिर्फ सरकारी नौकरी ही एकमात्र विकल्प नहीं है. देश और दुनिया में ऐसी तमाम शख्सियतें हुई हैं, जिन्होंने सरकारी नौकरी किए बिना अपने क्षेत्र में बड़ी पहचान बनाई और देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया. उनकी कहानियों से प्रेरित होकर बच्चे अपने करियर को लेकर नई सोच विकसित कर सकें.

गेम को कैसे खेलते हैं (Photo Credit; ETV Bharat)

क्या है गेम

‘द ग्रेट इंडियन ट्रेजर बोर्ड गेम’ में देश के अलग-अलग राज्यों की महान हस्तियों को शामिल किया गया है. बोर्ड में करीब 30 कॉलम बनाए गए हैं और प्रत्येक में एक राज्य से जुड़ी प्रमुख हस्तियों के बारे में जानकारी दी गई है. हर राज्य से छह दिग्गज और प्रेरणादायक व्यक्तित्वों को इस खेल का हिस्सा बनाया गया है. इसमें देश के महापुरुषों के साथ-साथ अलग-अलग राज्यों की महान हस्तियों की उपलब्धियों और उनके इतिहास को भी बताया गया है. उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु से जुड़े हिस्से में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम जैसी महान शख्सियत के बारे में जानकारी दी गई है, जबकि तेलंगाना से जुड़े हिस्से में पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव का उल्लेख है. जबकि आंध्र के ब्लॉक में रामोजी राव के बारे में बताया गया है. इस तरह अलग-अलग राज्यों से जुड़ी करीब 180 से अधिक प्रेरणादायक हस्तियों को इस बोर्ड गेम में शामिल किया गया है.

ये हस्तियां शामिल (Photo Credit; ETV Bharat)

कैसे खेलते हैं

इस गेम को खेलने का तरीका भी बच्चों के लिए रोचक है. खिलाड़ी बोर्ड पर गोटी चलाता है और जिस राज्य के कॉलम पर गोटी रुकती है, उस राज्य की किसी महान हस्ती से जुड़ा सवाल पूछा जाता है. सही जवाब देने पर खिलाड़ी को अंक दिए जाते हैं. इस तरह बच्चे खेल में आगे बढ़ने के साथ-साथ देश की महान हस्तियों और उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं. पुस्तक मेले में हजारों बोर्ड गेम बिक चुके हैं और बच्चों में इन्हें लेकर काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है. खासतौर पर जब फिल्म और मीडिया जगत से जुड़ी जानकारी बोर्ड गेम के जरिए बच्चों के सामने आती है तो वे काफी दिलचस्पी लेते हैं.

गेम को बनाने वाले कौन? (Photo Credit; ETV Bharat)

रामोजी राव से जुड़ा सवाल

बोर्ड गेम में आंध्र प्रदेश की महान हस्तियों से जुड़ा एक सवाल इसका उदाहरण है. सवाल है कि ऐसी कौन-सी शख्सियत थीं, जिन्होंने दुनिया की बड़ी फिल्म सिटी तैयार की? एक बड़े समाचार पत्र को गांव-गांव तक पहुंचाया और मीडिया का व्यापक नेटवर्क खड़ा किया?

बच्चे इसका जवाब देते हैं रामोजी राव. उन्होंने रामोजी फिल्म सिटी की स्थापना की और ‘ईनाडु’ के जरिए मीडिया के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई. बोर्ड गेम में रामोजी राव जैसी प्रेरणादायक हस्तियों की उपलब्धियों को सवाल-जवाब के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है.

पुस्तक मेले में पहुंचे लोग (Photo Credit; ETV Bharat)

रामोजी राव पर क्या बोले वडाला

रघुनंदन वडाला कहते हैं, रामोजी राव ऐसी शख्सियत थे, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के दम पर एक अलग मुकाम बनाया और देश-दुनिया में अपनी पहचान स्थापित की. जब भी देश की मीडिया और फिल्म जगत का इतिहास लिखा जाएगा, रामोजी राव का नाम उसमें जरूर शामिल होगा. रामोजी राव के बारे में भी बच्चे कई तरह के सवाल कर रहे हैं. रामोजी फिल्म सिटी अपने आप में एक बड़ा नाम है, इसलिए बोर्ड गेम में उनके पूरे काम को विस्तार से शामिल करना संभव नहीं था. ऐसे में संक्षिप्त रूप में उनके प्रमुख योगदान को इसमें बताया गया है.

‘ग्रेट इंडियन ट्रेजर’ (Photo Credit; ETV Bharat)

बोर्ड गेम में आंध्र प्रदेश की ये प्रमुख हस्तियां शामिल