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लखनऊ अग्निकांड: 15 जिंदगियां निगल गई लापरवाही की आग, कुछ ही पल पहले जन्मदिन की दी जा रही थीं बधाइयां

लखनऊ के अलीगंज में हुआ भीषण अग्निकांड. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के अलीगंज में हुआ भीषण अग्निकांड कई विभागों की लापरवाही की कहानी कहता है. इस दर्दनाक घटना में 15 युवाओं की जान चली गई. मृतकों में 12 युवक और 3 युवतियां शामिल हैं. कुछ ही मिनटों में आग और धुएं ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि कई लोग अपनी जान बचाने के लिए तीन मंजिल से कूद गए. जिस इमारत में आग लगी, वहां एक एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था. जहां बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं यहां ट्रेनिंग ले रहे थे. हादसे से ठीक पहले एक छात्र का जन्मदिन मनाया जा रहा था. माहौल खुशियों से भरा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया और माहौल चीख-पुकार में बदल गया. हादसे में जान बचाने वाले डालीगंज निवासी भुवन बताते हैं कि दोपहर बाद काम शुरू ही किया था कि नीचे आग लगने की सूचना मिली. जिसके बाद सभी लोग सीढ़ियों की ओर भागे, लेकिन वहां धुआं इतना ज्यादा था कि निकलना संभव नहीं था. उन्होंने बताया कि कुछ देर पहले तक सभी साथी जन्मदिन की खुशियां मना रहे थे, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया. अलीगंज का यह अग्निकांड हाल के वर्षों में लखनऊ के सबसे बड़े अग्निकांडों में गिना जा रहा है. इससे पहले होटल लेवाना सुइट अग्निकांड, एसएसजे इंटरनेशनल होटल हादसा, लोगबंधु अस्पताल आगकांड और अन्य घटनाएं भी सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर चुकी हैं. घटना के बाद यह भी सामने आया कि जिस भवन में एनिमेशन सेंटर संचालित हो रहा था, उसका नक्शा रेजिडेंसियल था, लेकिन उसका इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था. एलडीए उपाध्यक्ष (वीसी) प्रमेश कुमार ने माना है कि भवन के उपयोग और स्वीकृत मानचित्र में अंतर था. अब यह जांच की जा रही है कि आखिर इतने वर्षों तक यह व्यावसायिक गतिविधि अधिकारियों की नजर से कैसे बची रही. एलडीए के कई इंजीनियरों और अधिकारियों की भूमिका की जांच की जा रही है. वर्ष 2014 से अब तक इस क्षेत्र में तैनात अधिकारियों का रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं. जांच के बाद कई अधिकारियों पर कार्रवाई होगी.