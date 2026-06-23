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लखनऊ अग्निकांड: 15 जिंदगियां निगल गई लापरवाही की आग, कुछ ही पल पहले जन्मदिन की दी जा रही थीं बधाइयां

माहौल खुशियों से भरा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया और माहौल चीख-पुकार में बदल गया.

Lucknow Fire Tragedy
लखनऊ के अलीगंज में हुआ भीषण अग्निकांड. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 9:29 AM IST

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Updated : June 23, 2026 at 9:34 AM IST

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लखनऊ: राजधानी लखनऊ के अलीगंज में हुआ भीषण अग्निकांड कई विभागों की लापरवाही की कहानी कहता है. इस दर्दनाक घटना में 15 युवाओं की जान चली गई. मृतकों में 12 युवक और 3 युवतियां शामिल हैं. कुछ ही मिनटों में आग और धुएं ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि कई लोग अपनी जान बचाने के लिए तीन मंजिल से कूद गए.

जिस इमारत में आग लगी, वहां एक एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था. जहां बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं यहां ट्रेनिंग ले रहे थे. हादसे से ठीक पहले एक छात्र का जन्मदिन मनाया जा रहा था. माहौल खुशियों से भरा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया और माहौल चीख-पुकार में बदल गया.

हादसे में जान बचाने वाले डालीगंज निवासी भुवन बताते हैं कि दोपहर बाद काम शुरू ही किया था कि नीचे आग लगने की सूचना मिली. जिसके बाद सभी लोग सीढ़ियों की ओर भागे, लेकिन वहां धुआं इतना ज्यादा था कि निकलना संभव नहीं था.

उन्होंने बताया कि कुछ देर पहले तक सभी साथी जन्मदिन की खुशियां मना रहे थे, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया.

अलीगंज का यह अग्निकांड हाल के वर्षों में लखनऊ के सबसे बड़े अग्निकांडों में गिना जा रहा है. इससे पहले होटल लेवाना सुइट अग्निकांड, एसएसजे इंटरनेशनल होटल हादसा, लोगबंधु अस्पताल आगकांड और अन्य घटनाएं भी सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर चुकी हैं.

घटना के बाद यह भी सामने आया कि जिस भवन में एनिमेशन सेंटर संचालित हो रहा था, उसका नक्शा रेजिडेंसियल था, लेकिन उसका इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था.

एलडीए उपाध्यक्ष (वीसी) प्रमेश कुमार ने माना है कि भवन के उपयोग और स्वीकृत मानचित्र में अंतर था. अब यह जांच की जा रही है कि आखिर इतने वर्षों तक यह व्यावसायिक गतिविधि अधिकारियों की नजर से कैसे बची रही.

एलडीए के कई इंजीनियरों और अधिकारियों की भूमिका की जांच की जा रही है. वर्ष 2014 से अब तक इस क्षेत्र में तैनात अधिकारियों का रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं. जांच के बाद कई अधिकारियों पर कार्रवाई होगी.

अगनीकांड के सवाल सिर्फ एलडीए तक सीमित नहीं हैं. बिजली विभाग की भूमिका भी जांच की जानी चाहिए. जानकारी मिली है कि भवन को व्यावसायिक उपयोग के अनुरूप आवश्यक प्रक्रिया पूरी किए बिना बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया गया.

यह भी जांच का विषय है कि विभाग ने नियमों को दरकिनार कर भवन संचालकों को गलत लाभ तो नहीं दिया है.

इस हादसे की सबसे दर्दनाक कहानी 26 वर्षीय जयंत गुप्ता की है. तीसरी मंजिल पर फंसे जयंत ने आग और धुएं के बीच अपने पिता को फोन किया और कर कहा "पापा, शायद आज मैं नहीं बच पाऊंगा." यह सुनकर परिवार के होश उड़ गए. हालांकि जयंत ने हिम्मत नहीं हारी और तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई.

इस दौरान वह रेलिंग पर गिर पड़े और लोहे का सरिया उनके पेट में घुस गया. गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, डॉक्टरों का कहना है कि वो अब खतरे से बाहर हैं.

उत्तराखंड से आए छात्रों के सपने भी इस आग में खाक हो गए. पंकज नामक छात्र ने बताया कि उसका मित्र जिसका नाम भविष्य है. एनिमेशन की यहां ट्रेनिंग लेकर कैरियर बनाना चाहता था. दोनों बेहतर भविष्य के सपने देख रहे थे, लेकिन हादसे ने उन सपनों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया.

गढ़वाल निवासी शैलेन्द्र ने बताया कि आग लगने के बाद पूरी बिल्डिंग धुएं से भर गई थी. सांस लेना तक मुश्किल हो गया था. जान बचाने के लिए बिजली के तार पकड़कर नीचे उतरे, लेकिन तार गर्म था जिससे हाथ जल गए.

एनिमेशन सेंटर के छात्र आसिफ ने बताया कि हादसे के समय चारों तरफ धुआं और आग ही दिखाई दे रहा था. दूसरी मंजिल पर मौजूद कुछ लोग किसी तरह बाहर निकल गए, लेकिन कई साथी अंदर ही फंस गए. उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा लगा कि अब बचना संभव नहीं है.

सवाल यह है कि आखिर इन 15 मौतों का जिम्मेदार कौन है? भवन मालिक, सेंटर संचालक, एलडीए, बिजली विभाग या फिर सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाला पूरा सिस्टम? जांच एजेंसियां जवाब तलाश रही हैं, लेकिन जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खो दिया, उनके लिए यह जवाब शायद पर्याप्त नहीं है.

Last Updated : June 23, 2026 at 9:34 AM IST

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