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लखनऊ अग्निकांड: 'मेरे बच्चे बहुत याद आओगे, जिंदगी भर रुलाओगे', गम के सन्नाटे में खोए हंसते-खेलते परिवार...

अग्निकांड में जान गंवाने वाले बच्चों के अंतिम संस्कार में कोई नहीं थाम सका आंसू, सीतापुर, लखनऊ, कानपुर में गूंजी अपनों की करुण पुकार.

इन मौतों का जिम्मेदार कौन?
इन मौतों का जिम्मेदार कौन? (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 2:24 PM IST

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Updated : June 23, 2026 at 3:20 PM IST

8 Min Read
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लखनऊ/सीतापुर: राजधानी के अलीगंज में सोमवार को हुए अग्निकांड में 15 लोगों ने जान गंवा दी. इसमें सीतापुर, लखनऊ, कानपुर समेत तमाम जिलों के बच्चे हैं. इनके शव लाए गए तो सभी जगह चीख-पुकार मच गई. अग्निकांड में जान गंवाने वाले सीतापुर के आदित्य श्रीवास्तव के पिता तो बेटे का शव देख बेसुध हो गए. मुखाग्नि भी नहीं दे पाए. आखिर में आदित्य के ताऊ ने अंतिम संस्कार किया.

आदित्य के घर पर मातम. (Video Credit; ETV Bharat)

इसी तरह लखनऊ के सुखमनी सिंह के परिजनों का हाल रहा. आलमबाग के आदर्श नगर कॉलोनी निवासी 23 वर्षीय सुखमनी सिंह की मां और भाई का तो रो-रोकर बुरा हाल है. भाई के मन में एक टीस है. कहते हैं, काश वो आधे रास्ते से घर लौट आता.

बता दें कि लखनऊ अग्निकांड में 15 जानें गई हैं. सीएम योगी ने एसआईटी का गठन किया है. एसआईटी ने अपनी जांच भी शुरू कर दी है और घटनास्थल की जांच के साथ ही केजीएमयू पहुंचकर भी घायलों से बातचीत की है. एसआईटी को रिपोर्ट देने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है.

हादसे से उठे सवाल. (Video Credit; ETV Bharat)

गांव में गम का माहौल

आदित्य के शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाने बिसवां विधायक निर्मल वर्मा, सेउता विधायक ज्ञान तिवारी, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव सहित तमाम जनप्रतिनिधि भी मंगलवार को पहुंचे. आदित्य की बहन ने रो-रो कर बताया कि उसका भाई वहां आफिस चलाता था. जबकि दूसरा पढ़ाई करता था. वहां जितने भी लोग थे, सब अपने सपने लिए आए थे. विधायक निर्मल वर्मा ने कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है. हर संभव मदद दी जा रही है. पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव ने कहा कि सरकार को ऐसे कोचिंग सेंटरों पर रोक लगानी चाहिए. भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सख्त कदम उठाए जाएं. वहीं आदित्य के ताऊ राजन इतना गमजदा थे कि कुछ भी नहीं बोल पाए.

इस क्रम में लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद मल्होत्रा, बिसवां बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राज किशोर यादव, सचिव नीरज श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष आरएन सिंह, एल्डर कमेटी के सदस्य रसिक बिहारी गुप्ता, राजेश सिंह, वीरेंद्र कुमार शुक्ला, सहित तमाम अधिवक्ताओं ने भी शोक संवेदना व्यक्त की है.

परिवार के सदस्य

परिवार के लोगों ने बताया कि आदित्य उस कोचिंग में पढ़ता था और पढ़ाता भी था. आदित्य के पिता आलोक श्रीवास्तव पेशे से अधिवक्ता हैं. उनकी मां कल्पना श्रीवास्तव प्राथमिक विद्यालय में शिक्षामित्र हैं. आदित्य दो भाई और दो बहन हैं. एक बहन की शादी कुछ वर्षों पहले हुई थी. आदित्य की बड़ी बहन मेधा (27) की शादी बलरामपुर से हुई थी. उसकी छोटी बहन निष्ठा (21) बीएससी कर रही है. छोटा भाई धैर्य (14) अभी पढ़ाई कर रहा है.

बदहवास पिता नही दे पाए मुखाग्नि

आदित्य की मौत के बाद से परिजन बेसुध हैं. गमजदा आदित्य के पिता इतनी हिम्मत नही जुटा पाए कि अपने जिगर के टुकड़े को मुखाग्नि दे पाते. उनसे जब मुखाग्नि के लिए कहा गया तो वह बदहवास हो गए. जिसके बाद ताऊ राजन ने आदित्य को मुखाग्नि दी. वहीं बहन और मां का भी रो-रोकर बुरा है. सभी एक ही बात बोल रहे हैं कि आदित्य माफ कर दो, हम तुम्हें बचा नहीं पाए.

लखनऊ में सुखमनी सिंह के घर मातम

अग्निकांड में जान गंवाने वालों में लखनऊ के सुखमनी सिंह का नाम भी है. उनकी मां कमल ज्योत बेसुध दिखीं. कहती हैं, शुक्रवार को बेटा घर से गया था तो रास्ते में तबियत खराब होने पर लौट आया. तीन दिन बाद सोमवार को ऑफिस गया. क्या पता था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा. बताती हैं, अभी मई में मनाली घूमने गया था. जब लौट कर आया तो उसने बताया कि वहां पर एक बाबा मिले. उन्होंने बताया कि तुम्हारी उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं है, इसलिए मम्मी मुझे घूमने टहलने दो. अब मेरा बेटा चला गया है. किस्मत को शायद यही मंजूर था.
भाई साहिबान बताते हैं कि अभी कुछ दिन पहले सुखमनी ने बताया था कि एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, इससे टीम का नाम हो जाएगा. इसके बाद हम लोग एक साथ घूमने चलेंगे. यह कहकर साहिबान सिंह की आंखों में आंसू आ जाते हैं.

अब तक का घटनाक्रम

बता दें कि इस मामले में थाना अलीगंज में उत्तर प्रदेश अग्नि शमन सेवा अधिनियम के तहत 4 नामजद अभियुक्त एवं अन्य जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने तीन आरोपियों को रामकृष्ण उपाध्याय (43), वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला (62), पुत्र रामेश्वर प्रसाद शुक्ला निवासी 536/265 A मदेयगंज नियर बड़ा दुर्गा मंदिर सीतापुर रोड लखनऊ और कृष्णा जायसवाल (31) पुत्र स्व. कृष्ण कुमार जायसवाल, पता 441 R N/ 69 / 3 नीलकंठ हॉस्पिटल लेन बालागंज लखनऊ थाना ठाकुरगंज को गिरफ्तार किया है.

चार पर गिरी गाज : वहीं मामले में मुख्यमंत्री के निर्देश पर चार लोगों गौरव कुमार एक्सचेंज कलेक्शन जानकीपुरम, कमलेन्द्र कुमार सिंह FSSO इंदिरा नगर, अनिल कुमार AE और प्रमोद पांडेय JE को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है. सस्पेंड होने वालों में 2 एलडीए के, एक ऊर्जा विभाग तथा एक फायर विभाग के अफसर हैं.

दो सदस्यीय विशेष जांच दल गठित : सीएम योगी के निर्देश पर दो सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है. विशेष जांच दल में अमृत अभिजात, अपर मुख्य सचिव, पर्यटन, धर्मार्थ और संस्कृति विभाग, प्रवीण कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक, लखनऊ जोन को जांच सौंपी गई है. जांच दल को सात दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है. FSL (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) और SIT (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) की एक संयुक्त टीम ने उस जगह का निरीक्षण किया, जहां भीषण आग में 15 लोगों की मौत हो गई थी.

एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर में थे छात्र-छात्राएं

जिस इमारत में आग लगी, वहां एक एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था. जहां बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं यहां ट्रेनिंग ले रहे थे. हादसे से ठीक पहले एक छात्र का जन्मदिन मनाया जा रहा था. माहौल खुशियों से भरा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया और माहौल चीख-पुकार में बदल गया.

पीड़ितों ने सुनाई आपबीती

हादसे में डालीगंज निवासी भुवन की जान किसी तरह बच गई. बताते हैं कि दोपहर बाद काम शुरू ही किया था कि नीचे आग लगने की सूचना मिली. जिसके बाद सभी लोग सीढ़ियों की ओर भागे, लेकिन वहां धुआं इतना ज्यादा था कि निकलना संभव नहीं था. कुछ देर पहले तक सभी साथी जन्मदिन की खुशियां मना रहे थे, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया.

इसी तरह की कहानी 26 वर्षीय जयंत गुप्ता की है. तीसरी मंजिल पर फंसे जयंत ने आग और धुएं के बीच अपने पिता को फोन किया और कर कहा "पापा, शायद आज मैं नहीं बच पाऊंगा." यह सुनकर परिवार के होश उड़ गए. हालांकि जयंत ने हिम्मत नहीं हारी और तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई. इस दौरान वह रेलिंग पर गिर पड़े और लोहे का सरिया उनके पेट में घुस गया. गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, डॉक्टरों का कहना है कि वो अब खतरे से बाहर हैं.

हादसे में मृतकों की सूची

  • अनुछा राय
  • अनामिका सामंत
  • सौमाल्या बेरा
  • सैयम विज
  • सूरज सिंह
  • सागर पंत
  • सुखमनी सिंह
  • ज्योति
  • मोहम्मद अम्मार
  • नीलेश कुमार
  • जैनिल चक्रवर्ती
  • अब्दुल रहमान
  • आदित्य श्रीवास्तव
  • शाहजान सिद्दीकी
  • भविष्य शर्मा

कॉमर्शियल गतिविधि की नहीं थी अनुमति

घटना के बाद यह भी सामने आया कि जिस भवन में एनिमेशन सेंटर संचालित हो रहा था, उसका नक्शा रेजिडेंसियल था, लेकिन उसका इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था. एलडीए उपाध्यक्ष (वीसी) प्रमेश कुमार ने माना है कि भवन के उपयोग और स्वीकृत मानचित्र में अंतर था. अब यह जांच की जा रही है कि आखिर इतने वर्षों तक यह व्यावसायिक गतिविधि अधिकारियों की नजर से कैसे बची रही. एलडीए के कई इंजीनियरों और अधिकारियों की भूमिका की जांच की जा रही है. वर्ष 2014 से अब तक इस क्षेत्र में तैनात अधिकारियों का रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं. जांच के बाद कई अधिकारियों पर कार्रवाई होगी.

कनेक्शन कैसे मिला

सवाल सिर्फ एलडीए तक सीमित नहीं हैं. बिजली विभाग की भूमिका भी जांच के घेरे में है. जानकारी मिली है कि भवन को व्यावसायिक उपयोग के अनुरूप आवश्यक प्रक्रिया पूरी किए बिना बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया गया. यह भी जांच का विषय है कि विभाग ने नियमों को दरकिनार कर भवन संचालकों को गलत लाभ तो नहीं दिया है?

यह भी पढ़ें: लखनऊ अग्निकांड: 15 जिंदगियां निगल गई लापरवाही की आग, कुछ ही पल पहले जन्मदिन की दी जा रही थीं बधाइयां

Last Updated : June 23, 2026 at 3:20 PM IST

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