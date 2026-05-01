लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह ने संभाली सेना की चिनार कोर की कमान, 34 साल सेवा का लंबा अनुभव
लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव के बाद लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह ने श्रीनगर में मौजूद सेना की चिनार कोर की कमान संभाल ली है.
Published : May 1, 2026 at 3:31 PM IST
श्रीनगर: लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव ने श्रीनगर में मौजूद चिनार कोर (Chinar Corps) की कमान छोड़ दी है. उन्होंने 19 महीने तक बड़े आतंकवाद-विरोधी अभियान, मजबूत सुरक्षा समन्वय और 2025 की अमरनाथ यात्रा को बिना किसी अप्रिय घटना के पूरा करने के बाद यह पद छोड़ा. श्रीनगर में रक्षा प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल श्रीवास्तव ने लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह को कमान सौंपी, जो एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हैं और उन्हें जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्व में 34 साल से ज्यादा सेवा और ऑपरेशन का लंबा अनुभव है.
रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव ने अपने कार्यकाल में घाटी में सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की देखरेख की, इसे 'जवाबदेह और तालमेल वाला' बनाया और कश्मीर में शांति और स्थिरता में योगदान दिया. प्रवक्ता ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल श्रीवास्तव का कार्यकाल ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के 'सावधानीपूर्वक क्रियान्वयन' के लिए जाना जाता है, जिसके कारण पहलगाम हमले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई.
प्रवक्ता के अनुसार, चिनार कोर ने उनके कार्यकाल के दौरान नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ विरोधी अभियानों और भीतरी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों में 'उल्लेखनीय परिचालन सफलताएं' भी दर्ज कीं. इन अभियानों ने क्षेत्र में सक्रिय विरोधी तत्वों को 'निर्णायक और कमजोर करने वाला झटका' दिया है.
आर्मी ने कहा कि परिचालन उपलब्धियों के अलावा, लेफ्टिनेंट जनरल श्रीवास्तव ने पूरे कश्मीर में स्थानीय लोगों के साथ भरोसा बनाने के उद्देश्य से आउटरीच इनिशिएटिव्स (लोगों या समुदायों तक पहुंचने की पहल) पर फोकस किया.
प्रवक्ता ने उनके तरीके को 'इंसानी और मिलनसार' बताया और कहा कि इन कोशिशों से सुरक्षा बलों और आम लोगों के बीच अच्छी भावना मजबूत करने में मदद मिली है. बयान में कहा गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल श्रीवास्तव को अब नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय में क्वार्टर मास्टर जनरल नियुक्त किया गया है.
चिनार कोर की कमान संभालने के बाद, लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह ने ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सैनिकों को सम्मान देने के लिए श्रीनगर में चिनार वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि दी. रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि नए कोर कमांडर ने कई ऑपरेशनल एरिया में काम किया है और इससे पहले उन्होंने दक्षिण कश्मीर में आतंकवाद-विरोधी फोर्स विक्टर की कमान संभाली थी.
अपने उद्घाटन भाषण में लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह ने कहा कि वे इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता और खुशहाली को और मजबूत करने के लिए नागरिक प्रशासन और कश्मीर के लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे. उन्होंने समाज के अलग-अलग तबकों से मौजूदा चुनौतियों से निपटने में सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करने की भी अपील की.
सेना ने कहा कि चिनार कोर कश्मीर में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी, साथ ही स्थानीय युवाओं की उम्मीदों और एक विकसित कश्मीर के विजन का भी समर्थन करेगी.
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