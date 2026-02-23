लोक सभा अध्यक्ष ने 60 से अधिक देशों के साथ संसदीय मैत्री समूहों का गठन किया
ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री की बहुदलीय पहल को आगे बढ़ाते हुए लोक सभा अध्यक्ष ने संसदीय मैत्री समूहों को औपचारिक रूप दिया
Published : February 23, 2026 at 4:46 PM IST
नई दिल्ली : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 60 से अधिक देशों के साथ संसदीय मैत्री समूहों (Parliamentary Friendship Groups) का औपचारिक गठन किया है. यह पहल वैश्विक स्तर पर भारत के लोकतांत्रिक संबंधों को मजबूत करने और संसदीय कूटनीति को नई गति प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है. ये मैत्री समूह विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में कार्य करेंगे, जो भारत की लोकतांत्रिक विविधता और ताकत को दुनिया के सामने रेखांकित करेंगे.
लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से की गई इस पहल में प्रमुख विपक्षी और सत्ताधारी दलों के कई दिग्गज नेताओं को शामिल किया गया है. इसमें पी चिदंबरम, शशि थरूर, रविशंकर प्रसाद, टी.आर. बालू, के.सी. वेणुगोपाल, अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, अभिषेक बनर्जी, सुप्रिया सुले और अनुराग ठाकुर जैसे नेता इन मैत्री समूहों का नेतृत्व करेंगे.
इसके अलावा राम गोपाल यादव, गौरव गोगोई, कनिमोझी करुणानिधि, मनीष तिवारी, डेरेक ओ’ब्रायन, राजीव प्रताप रूडी, संजय सिंह, बैजयंत पांडा, निशिकांत दुबे, भर्तृहरि महताब, डी. पुरंदेश्वरी, संजय कुमार झा, हेमा मालिनी और प्रफुल्ल पटेल जैसे अन्य प्रमुख नेता भी महत्वपूर्ण देशों के साथ इन समूहों का नेतृत्व संभालेंगे. यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहले गठित की गई ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुदलीय श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए की गई दूसरी पहल है. ऑपरेशन सिंदूर , जिसमें भारत ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की थी.
लोकसभा अध्यक्ष ने इन संसदीय मैत्री समूहों को औपचारिक ढांचा प्रदान किया है. पहले चरण में श्रीलंका, जर्मनी, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, इजराइल, अमेरिका, रूस, यूरोपीय संसद, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई महत्वपूर्ण देशों के साथ मैत्री समूह गठित किए गए हैं. आने वाले समय में अन्य देशों के साथ भी इनका विस्तार किया जाएगा. यह कदम भारत की वैश्विक सगाई को मजबूत करने और विभिन्न देशों की संसदों के बीच संवाद, समझ और सहयोग बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा. यह पहल भारत की संसदीय कूटनीति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के उद्वेश्य से किया गया है.
