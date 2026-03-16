ETV Bharat / bharat

होर्मुज तनाव के बीच भारत को राहत, LPG जहाज 'शिवालिक' 40 हजार टन गैस लेकर मुंद्रा पोर्ट पहुंचा

फाइनेंशियल टाइम्स यूके को दिए एक इंटरव्यू में, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नई दिल्ली अभी ईरान के साथ इस जरूरी पानी के रास्ते को फिर से खोलने में मदद करने के लिए बातचीत कर रहा है, जो दुनिया के तेल व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा संभालता है.

इससे पहले, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तेहरान के साथ सीधी बातचीत को होर्मुज जलडमरूमध्य से समुद्री यातायात फिर से शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका बताया था, क्योंकि भारत पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अपनी ऊर्जा सुरक्षा को बचाना चाहता है.

सिन्हा ने कहा कि भारतीय झंडे वाला जहाज, 'जग लाडकी', जो यूएई से लगभग 81,000 टन मुरबन कच्चा तेल लेकर निकला था, सुरक्षित रूप से भारत के रास्ते में है. अधिकारी ने कहा कि फ़ारस की खाड़ी इलाके में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटों में किसी घटना की खबर नहीं है. इसलिए, अब फारस की खाड़ी में भारतीय झंडे वाले 22 जहाज बचे हैं, जिनमें कुल 611 नाविक सवार हैं.

जहाजरानी मंत्रालय के अधिकारी ने आगे कहा कि एलपीजी ले जाने वाला एक और भारतीय जहाज 'नंदा देवी' मंगलवार आएगा.

इस बारे में नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हाल के डेवलपमेंट्स पर पत्तन, पोत परिवहन और जहाजरानी मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया, “शिवालिक एलपीजी कैरियर, जो फारस की खाड़ी से रवाना हुआ था, होर्मुज स्ट्रेट पार कर भारत की ओर आ चुका है. कार्गो के डिस्चार्ज में कोई देरी न हो, इसके लिए पोर्ट पर डॉक्यूमेंटेशन और प्रायोरिटी बर्थिंग का इंतज़ाम कर लिया गया है."

कच्छ (गुजरात) : मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच भारतीय जहाज 'शिवालिक' 40,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर सोमवार को गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर सुरक्षित पहुंच गया. यह जहाज होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित निकलने के बाद पोर्ट पर पहुंच गया.

उन्होंने कहा कि इन बातचीत से पहले से ही कुछ नतीजे मिल रहे हैं, जिससे पता चलता है कि भारत को तेहरान से अलग होने के बजाय तर्क करना और कोऑर्डिनेट करना ज़्यादा असरदार लगता है. जयशंकर ने कहा, "निश्चित रूप से, भारत के नजरिए से, यह बेहतर है कि हम तर्क करें और हम तालमेल बिठाएं और हमें समाधान मिले, न कि ऐसा न हो. हालांकि यह एक अच्छा डेवलपमेंट है, लेकिन बातचीत जारी है क्योंकि इस पर लगातार काम हो रहा है."

मंत्री ने हाल ही में शिवालिक और नंदा देवी से गुजरने को इस कूटनीतिक रणनीति को प्रैक्टिकल सफलता बताया. टैंकर लगभग 92,712 मीट्रिक टन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) ले जा रहे थे.हालांकि, जयशंकर ने साफ किया कि सभी भारतीय झंडे वाले जहाजों के लिए अभी तक कोई औपचारिक "ब्लैंकेट अरेंजमेंट" नहीं बनाया गया है. उन्होंने बताया कि जहाजों के ट्रांज़िट को अभी "केस-बाय-केस बेसिस" पर मैनेज किया जा रहा है.

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि होर्मुज का रास्ता "हमारे दुश्मनों, हमारे खिलाफ यह कायरतापूर्ण हमला करने वालों और उनके साथियों के लिए बंद है."

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि इस खास जलमार्ग से जहाजों का गुजरना खास हालात में होगा, क्योंकि उन्होंने इसे इजराइल और यूएस द्वारा इस इलाके में पैदा की गई असुरक्षा बताया है. उन्होंने यह भी कहा कि ईरान की सेना इस रास्ते को कंट्रोल करती है और कोई भी देश इसका इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए नहीं कर सकता.

उन्होंने कहा कि एक तटीय देश होने के नाते, ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य में जरूरी कदम उठाने का अधिकार है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा पक्की हो सके और हमलावरों को जलमार्ग का गलत इस्तेमाल करने से रोका जा सके.

बघाई ने कहा कि ईरान ऐतिहासिक रूप से स्ट्रेट से सुरक्षित रास्ते का गार्डियन रहा है, लेकिन उन्होंने मौजूदा हालात बनाने के लिए अमेरिका और इजराइल को दोषी ठहराया. इस बीच, जैसे ही पश्चिम एशिया में लड़ाई अपने तीसरे हफ़्ते में पहुंच रही है, यूएस और इजराइली सेनाएं ईरान पर बमबारी जारी रखे हुए हैं, जबकि ईरानी जवाबी हमले भी जारी हैं, और कई इज़राइली शहरों में नुकसान की खबर है.

ये भी पढ़ें- शिवालिक और नंदा देवी होर्मुज स्ट्रेट से निकला, 92,700 मीट्रिक टन LPG लेकर आ रहे भारतीय जहाज