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LPG की कमी से घरों में फिर से गोबर और कोयले का इस्तेमाल बढ़ा, प्रदूषण और स्वास्थ्य जोखिम की चेतावनी

कोयले से चलने वाले चूल्हे पर खाना पकाया जा रहा है. ( ETV Bharat )

सुरभि गुप्ता नई दिल्ली: फारस की खाड़ी में चल रहे संघर्ष का असर अब ग्लोबल शिपिंग रूट और तेल बाजारों से कहीं आगे, भारतीय घरों और किचन तक महसूस किया जा रहा है. कुकिंग गैस की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी और एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कमी की वजह से परिवारों, छोटे बिजनेस और खाने-पीने की जगहों को लकड़ी, गोबर और कोयले जैसे पारंपरिक ईंधन इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, जिससे आर्थिक तंगी और पर्यावरण को लेकर चिंता बढ़ गई है. देश के कई हिस्सों में, एलपीजी की बढ़ती कीमत और कम उपलब्धता ने रोजमर्रा की जिंदगी में रुकावट डाली है, खासकर मध्यम और निम्न-आय वाले परिवारों के लिए. जो शुरुआत में दूसरे ईधन की तरफ एक मामूली बदलाव के तौर पर हुई थी, वह अब एक आम ट्रेंड बन गई है, जिसमें जलाने की लकड़ी और कोयले की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है. इन ईधन का कारोबार करने वाले व्यापारी ने बताया कि बिक्री और कीमतों दोनों में भारी बढ़ोतरी हुई है. गाय के गोबर और कोयले के व्यापारी विजय कुमार ने बताया कि हालात कितनी तेजी से बदले हैं. “शुरू में, बिक्री में थोड़ी बढ़ोतरी हुई, जो हमारे कुल सामान का लगभग 20 प्रतिशत तक पहुंच गई. यह आंकड़ा अब 60-70 प्रतिशत तक पहुंच गया है. " होटल और ढाबे वाले मुझे बड़ी मात्रा में कोयला रखने के लिए बुला रहे हैं और परिवार भी अब गोबर और कोयला खरीद रहे हैं. मैं जो व्यापार करता हूं वह शाम तक लगभग खत्म हो जाता है. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "गाय का कंडा जिसकी कीमत पहले 5-10 रुपये प्रति पीस थी और अब 15 रुपये प्रति पीस बिक ​​रही है, जबकि कोयले की कीमतें 40 रुपये से बढ़कर 50 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई हैं." कुछ इलाकों में डिमांड में लगभग 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जिससे कीमतों में भी उतनी ही बढ़ोतरी हुई है. इससे यह चिंता बढ़ गई है कि अगर एलपीजी सप्लाई में दिक्कतें बनी रहीं तो आने वाले हफ्तों में हालात और खराब हो सकते हैं. कई घरों के लिए, यह बदलाव पसंद का नहीं बल्कि मजबूरी का मामला है. प्रवीण वर्मा, जिन्होंने हाल ही में जलाने की लकड़ी खरीदी है, ने इस संकट के कारण हुए पैसे के बोझ के बारे में बताया. “पहले, मेरी पत्नी सिलेंडर से खाना बनाती थी, वह भी कम मात्रा में ताकि खाना खत्म न हो. लेकिन, अभी सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं." गोबर और कोयले के व्यापारी, विजय कुमार (ETV Bharat) उन्होंने कहा, "अगर किसी को सिलेंडर मिल भी जाए, तो ब्लैक मार्केट में उसकी कीमत 4,000 रुपये तक होती है. ऐसे में हम जैसे मिडिल क्लास लोग इसे खरीद नहीं सकते. इसलिए, अब हम लकड़ी जलाकर खाना बना रहे हैं." इसका असर घरों से आगे बढ़कर अनौपचारिक खाद्य क्षेत्र तक भी पहुंच गया है, जहां छोटे खाने की दुकानें और सड़क किनारे के ढाबे बढ़ती लागत से जूझ रहे हैं. कई लोगों ने अपने बिजनेस को बनाए रखने के लिए पहले ही कोयला और जलाने की लकड़ी पर वापस स्विच कर लिया है. सड़क किनारे ढाबे पर खाना बनाने वाले प्रेम चंद ने मुश्किल बताई, “हमें कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं. जो मिल रहा है, वह 5000 से ज़्यादा का है. एलपीजी की इतनी ज़्यादा कीमत में हम अपना खर्च कैसे चलाएंगे. इसलिए हमने कोयले का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और पुराने दिनों की तरह अब उसी से खाना बना रहे हैं.” हालांकि इस बदलाव से कुछ समय के लिए पैसे की राहत मिल सकती है, लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि इसके पर्यावरण और सेहत पर गंभीर असर पड़ सकते हैं. ठोस ईंधन की ओर वापसी, जिसे कभी सरकारी कोशिशों के तहत लगातार साफ़ एलपीजी से बदला जा रहा था, तरक्की में एक चिंताजनक उलटफेर दिखाता है. पर्यावरणविदों का कहना है कि एलपीजी की तुलना में लकड़ी, कोयला और बायोमास जलाने से बहुत ज़्यादा नुकसानदायक प्रदूषण होता है.