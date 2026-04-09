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LPG की कमी से घरों में फिर से गोबर और कोयले का इस्तेमाल बढ़ा, प्रदूषण और स्वास्थ्य जोखिम की चेतावनी

एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि एलपीजी से लकड़ी और कोयले पर शिफ्ट होने से वायु प्रदूषण और बढ़ेगा.

Food being cooked on a coal fired stove
कोयले से चलने वाले चूल्हे पर खाना पकाया जा रहा है. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 9, 2026 at 5:24 PM IST

8 Min Read
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सुरभि गुप्ता

नई दिल्ली: फारस की खाड़ी में चल रहे संघर्ष का असर अब ग्लोबल शिपिंग रूट और तेल बाजारों से कहीं आगे, भारतीय घरों और किचन तक महसूस किया जा रहा है. कुकिंग गैस की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी और एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कमी की वजह से परिवारों, छोटे बिजनेस और खाने-पीने की जगहों को लकड़ी, गोबर और कोयले जैसे पारंपरिक ईंधन इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, जिससे आर्थिक तंगी और पर्यावरण को लेकर चिंता बढ़ गई है.

देश के कई हिस्सों में, एलपीजी की बढ़ती कीमत और कम उपलब्धता ने रोजमर्रा की जिंदगी में रुकावट डाली है, खासकर मध्यम और निम्न-आय वाले परिवारों के लिए. जो शुरुआत में दूसरे ईधन की तरफ एक मामूली बदलाव के तौर पर हुई थी, वह अब एक आम ट्रेंड बन गई है, जिसमें जलाने की लकड़ी और कोयले की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है. इन ईधन का कारोबार करने वाले व्यापारी ने बताया कि बिक्री और कीमतों दोनों में भारी बढ़ोतरी हुई है. गाय के गोबर और कोयले के व्यापारी विजय कुमार ने बताया कि हालात कितनी तेजी से बदले हैं.

“शुरू में, बिक्री में थोड़ी बढ़ोतरी हुई, जो हमारे कुल सामान का लगभग 20 प्रतिशत तक पहुंच गई. यह आंकड़ा अब 60-70 प्रतिशत तक पहुंच गया है. " होटल और ढाबे वाले मुझे बड़ी मात्रा में कोयला रखने के लिए बुला रहे हैं और परिवार भी अब गोबर और कोयला खरीद रहे हैं. मैं जो व्यापार करता हूं वह शाम तक लगभग खत्म हो जाता है.

उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "गाय का कंडा जिसकी कीमत पहले 5-10 रुपये प्रति पीस थी और अब 15 रुपये प्रति पीस बिक ​​रही है, जबकि कोयले की कीमतें 40 रुपये से बढ़कर 50 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई हैं."

कुछ इलाकों में डिमांड में लगभग 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जिससे कीमतों में भी उतनी ही बढ़ोतरी हुई है. इससे यह चिंता बढ़ गई है कि अगर एलपीजी सप्लाई में दिक्कतें बनी रहीं तो आने वाले हफ्तों में हालात और खराब हो सकते हैं.

कई घरों के लिए, यह बदलाव पसंद का नहीं बल्कि मजबूरी का मामला है. प्रवीण वर्मा, जिन्होंने हाल ही में जलाने की लकड़ी खरीदी है, ने इस संकट के कारण हुए पैसे के बोझ के बारे में बताया. “पहले, मेरी पत्नी सिलेंडर से खाना बनाती थी, वह भी कम मात्रा में ताकि खाना खत्म न हो. लेकिन, अभी सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं."

Vijay Kumar, trader of cow dung and coal
गोबर और कोयले के व्यापारी, विजय कुमार (ETV Bharat)

उन्होंने कहा, "अगर किसी को सिलेंडर मिल भी जाए, तो ब्लैक मार्केट में उसकी कीमत 4,000 रुपये तक होती है. ऐसे में हम जैसे मिडिल क्लास लोग इसे खरीद नहीं सकते. इसलिए, अब हम लकड़ी जलाकर खाना बना रहे हैं."

इसका असर घरों से आगे बढ़कर अनौपचारिक खाद्य क्षेत्र तक भी पहुंच गया है, जहां छोटे खाने की दुकानें और सड़क किनारे के ढाबे बढ़ती लागत से जूझ रहे हैं. कई लोगों ने अपने बिजनेस को बनाए रखने के लिए पहले ही कोयला और जलाने की लकड़ी पर वापस स्विच कर लिया है.

सड़क किनारे ढाबे पर खाना बनाने वाले प्रेम चंद ने मुश्किल बताई, “हमें कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं. जो मिल रहा है, वह 5000 से ज़्यादा का है. एलपीजी की इतनी ज़्यादा कीमत में हम अपना खर्च कैसे चलाएंगे. इसलिए हमने कोयले का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और पुराने दिनों की तरह अब उसी से खाना बना रहे हैं.”

हालांकि इस बदलाव से कुछ समय के लिए पैसे की राहत मिल सकती है, लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि इसके पर्यावरण और सेहत पर गंभीर असर पड़ सकते हैं. ठोस ईंधन की ओर वापसी, जिसे कभी सरकारी कोशिशों के तहत लगातार साफ़ एलपीजी से बदला जा रहा था, तरक्की में एक चिंताजनक उलटफेर दिखाता है.

पर्यावरणविदों का कहना है कि एलपीजी की तुलना में लकड़ी, कोयला और बायोमास जलाने से बहुत ज़्यादा नुकसानदायक प्रदूषण होता है.

पर्यावरणविद् राजेश पॉल ने चेतावनी दी, “लकड़ी और कोयले पर वापस जाना पर्यावरण के लिए एक बड़ा झटका है. एलपीजी के उलट, जो काफी साफ जलता है, ठोस ईधन से बहुत ज़्यादा कणिक तत्व (पीएम2.5 और पीएम10), कार्बन मोनोऑक्साइड और ब्लैक कार्बन निकलता है. इनके इस्तेमाल में 30-40 प्रतिशत की बढ़ोतरी सीधे तौर पर घर के अंदर और बाहर की हवा की क्वालिटी खराब कर सकती है, खासकर घनी आबादी वाले इलाकों में.”

इसी तरह की चिंता जताते हुए, पर्यावरण वैज्ञानिक डॉ. हिश्मी जमील हुसैन ने कहा कि इसका असर घरों के अंदर और पूरे वातावरण में महसूस होगा.

उन्होंने कहा, “क्योंकि कई घर खाना पकाने के लिए लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए घरों के अंदर की हवा की क्वालिटी पर असर पड़ेगा, और यह PM2.5 के साथ-साथ कार्बन मोनोऑक्साइड और ब्लैक कार्बन को बढ़ाकर बाहर की हवा की क्वालिटी पर भी असर डालेगा. जब हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो ब्लैक कार्बन पर विचार करना बहुत ज़रूरी है.”

एक्सपर्ट्स इस बात पर भी जोर देते हैं कि इस बदलाव से कमजोर ग्रुप्स, खासकर महिलाओं और बच्चों पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है. पर्यावरणविद् मनु सिंह ने इस बदलाव को सिर्फ एक आर्थिक समायोजन से कहीं ज़्यादा बताया. “एलपीजी से जलाने की लकड़ी और कोयले की ओर बदलाव सिर्फ एक आर्थिक बदलाव नहीं है, बल्कि यह एक पर्यावरण की गिरावट है जिसके इंसानी नतीजे बहुत गहरे हैं.

लकड़ी और कोयले जैसे ठोस ईंधन से कणिका तत्व (PM2.5), कार्बन मोनोऑक्साइड और ब्लैक कार्बन का स्तर काफी ज़्यादा होता है, जिससे घर के अंदर और आस-पास का वायु प्रदूषण और बिगड़ जाता है.इसलिए, मांग में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी से स्थानीयकृत धुंध और बढ़ सकता है, खासकर शहरी और ग्रामीण इलाकों में.

उन्होंने कहा, "आंकड़ों से परे, यह बदलाव चुपचाप घरों, खासकर महिलाओं और बच्चों पर जहरीली हवा और सेहत के खतरों का बोझ डाल रहा है, और वह भी तब जब हर साल, खासकर उत्तर भारत में, 150 से ज़्यादा दिनों तक खराब एक्यूआई की वजह से लगातार फेफड़ों पर दबाव रहता है."

चिंता को और बढ़ाते हुए, पर्यावरण कैंपेनर भारती चतुर्वेदी ने बताया कि यह बदलाव स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन को बढ़ावा देने के लिए सालों से चली आ रही पॉलिसी की कोशिशों को कमजोर करता है.

“बहुत से लोग जलाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनमें से कुछ तो बायोमास के दूसरे तरीकों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और यह सच में एक समस्या है क्योंकि भारत सरकार ने उज्ज्वला स्कीम पर बहुत मेहनत की है और सिर्फ इस लड़ाई की वजह से, आप जानते हैं, सिर्फ जियोपॉलिटिक्स की वजह से स्कीम के फायदे कम हो रहे हैं.

उन्होंने कहा, "यह बहुत भयानक है. इसका लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, महिलाओं के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा. इस खाना पकाने से जो धुआं वे सांस में लेंगी, वह बहुत जहरीला है. इसमें कार्बन ब्लैक भी शामिल है."

उन्होंने ऐसे माहौल में रहने वाले छोटे बच्चों और शिशुओं के लिए खतरों के बारे में भी बताया. “इसके अलावा, महिलाएं अक्सर बच्चों को अपने पास रखती हैं. बहुत से बच्चे निमोनिया सहित ऊपरी सांस की बीमारियों से पीड़ित होते हैं, क्योंकि मांएं बायोमास का इस्तेमाल करके खाना बनाती हैं.

बायोमास शब्द का मतलब है सभी तरह की कार्बनिक पदार्थ, जिसमें जलाने की लकड़ी भी शामिल है. तो यह एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या है जिसे हम देख रहे हैं. फिर वायु प्रदूषण की अतिरिक्त समस्या भी है.

बायोमास जलाना पूरे भारत में वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण है. और अब, जब ऐसा हो रहा है, तो यह वायु प्रदूषण के लिए एक बड़ी मुसीबत बनने वाला है. हमने पांचवें वित्त आयोग में बहुत पैसा लगाया है, और बहुत मेहनत की है.

उन्होंने कहा, "एक युद्ध की वजह से हम कोशिशें कम कर रहे हैं. आखिर में, कार्बन ब्लैक भी ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है."

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