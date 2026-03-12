ETV Bharat / bharat

1700 मरीजों के खाने पर संकट; बिहार के सरकारी अस्पताल में आज से रोटी बंद, कब होगा LPG का इंतजाम?

बिहार में एलपीजी की किल्लत से मरीजों के खाने पर संकट ( ETV Bharat )

'कल से हम मरीजों को क्या खिलाएंगे?' : खाना बनाने वाली रेखा देवी ने भी कहा कि हम पिछले तीन साल से यहां काम कर रहे हैं. ऐसी समस्या कभी नहीं आई थी. हम लोगों के पास कल भर का गैस बचा हुआ है. इसकी सूचना हम लोगों ने अपने मैनेजर को दिया हुआ है. मैनेजर ने भी अपने ऊपर सूचना दे दी है.

''हमारे पास मात्र एक दिन के भोजन देने के लिए ही सिलेंडर बचा हुआ है. शुक्रवार से मरीजों को मिलने वाले भोजन पर संकट हैं. हमारे कैंटीन में औसतन तीन से चार सिलेंडर प्रतिदिन मरीजों का खाना बनाने में लगता है. हमारे पास अब मात्र तीन सिलेंडर ही बचे हैं.'' - अभिषेक मिश्रा, मैनेजर, जीविका

बिहार में एलपीजी की किल्लत से संकट : जीविका के द्वारा अस्पताल में चल रही कैंटीन के मैनेजर ने भी इसको लेकर काफी चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि हम लोगों ने उच्च अधिकारियों और डीएम से इस क्राइसिस के बारे में बता चुके हैं. अगर गैस की सप्लाई न हुई तो मरीजों को मिलने वाले पौष्टिक भोजन पर ब्रेक लग जाएगा.

LPG किल्लत का मरीजों के खाने पर असर : यही हाल रहा तो शुक्रवार से अस्पताल के 1700 मरीजों का खाना और स्टाफ कैंटीन ठप हो जाएगा. डीएमसीएच में जीविका की ओर से मरीजों का खाना बनाकर दिया जाता है. गैस की किल्लत की वजह से कल से ही खाने में कटौती की जाने लगी है.

दरभंगा : उत्तर बिहार की रीढ़ कहे जाने वाले अस्पताल DMCH पर खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध का असर देखने को मिल रहा है. यहां के मरीजों और स्टाफ को मिलने वाले खाने पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल की कैंटीन में शुक्रवार तक ही गैस सिलेंडर बचा है.

"मैं 3-4 साल से यहां काम कर रही हूं लेकिन ऐसी किल्लत कभी नहीं हुई. हमारे स्टाक में सिर्फ 3 सिलेंडर ही बचा है. मुझे इस बात की चिंता है हम मरीजों कल से क्या खिलाएंगे."- रेखा देवी, जीविका रसोइयां

एलपीजी गैस नहीं मिला तो कल से खाना बनना भी होगा बंद (ETV Bharat)

'गैस बचाने के लिए रोटी बनाना बंद' : जीविका मैनेजर अभिषेक मिश्रा ने कहा कि आज से ही ज्यादा गैस खर्च करने वाले खाने को नहीं बनाया जा रहा है. मरीजों को दाल, चावल सब्जी सर्व किया जा रहा है. रोटी में गैस ज्यादा लगती है तो रोटी को बनाना बंद कर दिया गया है.

'मरीजों का भोजन तैयार करना प्राथमिकता' : वहीं अभिषेक मिश्रा ने भी कहा कि जीविका की प्राथमिकता मरीजों को भोजन देने की है. हम सबकुछ बंद करके अंत तक सिर्फ मरीजों को अ भोजन देने का काम करेंगे. स्टाफ कैन्टीन को बंद करना पड़े तो कर देंगे, लेकिन मरीजों को खाना मिले यह सुनिश्चित करना हमारा फर्ज है.

मरीजों के लिए खाना बनाती जीविका दीदी (ETV Bharat)

'गैस का हो इंतजाम' : जीविका के मैनेजर ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि मरीजों के खाने पर कोई दिक्कत न आए इसलिए गैस सिलेंडर का इंतजाम यहां हर हालत में किया जाए. यहां 1600 से 1700 मरीजों को प्रतिदिन भोजन कराया जाता है.

'कल मुहैया कराया जाएगा सिलेंडर' : इस मामले पर जब एसडीओ विकास कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीजों के खाने पर कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी. हम जरूरी कदम उठा रहे हैं. एक दो दिन में डीएमसीएच कैंटीन के हालात सामान्य हो जाएगा. फिलहाल प्रशासन कुछ सिलेंडरों का इंतजाम करा रहा है.

दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जीविका दीदी की रसोई (ETV Bharat)

"एक दो दिन में सब ठीक हो जाएगा. पत्र लिखा गया है. इमरजेंसी सेवा के लिए कल डीएमसीएच की जीविका कैंटीन में कुछ सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा."- विकास कुमार, एसडीओ, दरभंगा

देशभर में एलपीजी की शॉर्टेज : देशभर में गैस सिलेंडर की किल्लत की तस्वीरें सामने आ रही हैं. हालांकि सरकार ने लोगों से पैनिक न करने की अपील की है. सरकार का कहना है कि गैस और तेल का पर्याप्त भंडार है. हालांकि एलपीजी की शॉर्टेज के चलते कई शहरों में होटल, रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं.

जीविका दीदी की रसोई (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें- ईरान जंग के बीच देशभर में LPG का संकट,गैस एजेंसियों के बाहर लगी लाइनें, होटल-रेस्टोरेंट कारोबार प्रभावित