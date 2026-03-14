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दूर होगा LPG क्राइसिस! जल्द भारत पहुंचेंगे शिवालिक, नंदा देवी, जानिये इनका उत्तराखंड कनेक्शन

देहरादून: इसराइल ईरान और अमेरिका के बीच की लड़ाई का असर अब भारत पर पड़ने लगा है. मीडिल ईस्ट में चल रहे इस युद्ध के कारण देश दुनिया में गैस और तेल की सप्लाई बाधित हो गई है. ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को लॉक कर दिया है. जिसके कारण कई देशों के टैंकर यहां कई दिनों से फंसे हैं. भारत के लिए अब इससे जुड़ी राहत भरी खबर आई है. MEA ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेल और गैस को लेकर स्थिति साफ की. MEA ने बताया जल्द दो बड़े एलपीजी टैंकर भारत पहुंचेंगे.

MEA ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया शिवालिक और नंदा देवी नाम के दो एलपीजी टैंकर जल्द ही भारत पहुंचने वाले हैं. MEA ने बताया शिवालिक ने होर्मुज स्ट्रेट पार कर लिया. नंदा देवी को भी इस तेल मार्ग से निकाल दिया गया है. MEA ने बताया शिवालिक 16 मार्च को मुंद्रा डॉक पर पहुंचेगा. वहीं, नंदा देवी 17 को कांडला पहुंचेगा. MEA ने बताया इन दोनों टैंकर्स के पहुंचने से भारत में गैस की सप्लाई को और तेज किया जा सकेगा.

उत्तराखंड कनेक्शन: होर्मुज से भारत के लिए राहत लेकर आने वाले इन दो एलपीजी टैंकर का उत्तराखंड कनेक्शन हैं. दरअसल इन दोनों टैंकर्स का नाम उत्तराखंड की दो पर्वतमालाओं के नाम पर रखा गया है. इन दोनों पर्वतमालाों का राज्य में धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के दृष्टिकोण से विशेष महत्व है.