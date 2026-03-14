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गैस संकट से अयोध्या की राम रसोई और पटना के महावीर मंदिर की रसोई प्रभावित, एक टाइम का भोज बंद

एलपीजी संकट के कारण पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर और अयोध्या स्थित राम मंदिर की राम रसोई में भोजन व्यवस्था पर असर पड़ा है. पढ़ें-

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 14, 2026 at 4:46 PM IST

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पटना : खाड़ी देशों में चल रहे ईरान-यूएस वॉर का असर अब आम लोगों की थाली तक पहुंचने लगा है. व्यावसायिक एलपीजी गैस की आपूर्ति बाधित होने से कई शहरों में होटल, ढाबे और बड़े सामुदायिक रसोईघर संकट का सामना कर रहे हैं. इसका असर अब धार्मिक और सामाजिक सेवाओं पर भी दिखने लगा है. पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर परिसर में वर्षों से चल रही गरीबों और असहायों के लिए भोजन की व्यवस्था भी इस संकट से प्रभावित हुई है.

दरिद्र नारायण भोज प्रभावित : महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव शायण कुणाल ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि उनके वेंडर ने व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति में अचानक भारी कटौती कर दी है. दरिद्र नारायण का भोजन बनना हो या प्रसाद बनाना हो, व्यावसायिक गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है. लेकिन अभी वेबसाइट गैस सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हो पा रही है. इसके कारण मंदिर परिसर में संचालित दरिद्र नारायण भोज प्रभावित हुआ है.

पटना के महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव शायण कुणाल से खास बात (ETV Bharat)

दिन में सिर्फ एक बार दरिद्र नारायण भोज : गैस की कमी के कारण यहां रोजाना दो वक्त मिलने वाला 'दरिद्र नारायण भोज' अब केवल एक वक्त ही कराया जा रहा है. इससे उन गरीबों और जरूरतमंदों की परेशानी बढ़ गई है जो प्रतिदिन मंदिर परिसर में भोजन के भरोसे आते थे. शायण कुणाल ने कहा कि पहले जहां दिन में दो बार जरूरतमंदों को भोजन कराया जाता था, वहीं अब गैस की कमी के कारण इसे अस्थायी रूप से एक वक्त करना पड़ा है. यह व्यवस्था आज से लागू की गई है.

''महावीर मंदिर में दोनों वक्त कराया जाने वाला दरिद्र नारायण भोज व्यावसायिक गैस सिलेंडर की आपूर्ति नहीं होने के चलते एक टाइम कर दिया गया है. हमारी कोशिश है कि अगले तीन से चार दिनों के भीतर स्थिति सामान्य हो जाए और फिर से दिन में दो बार भोजन की व्यवस्था शुरू कर दी जाए.''- शायण कुणाल, सचिव, महावीर मंदिर न्यास समिति

शायण कुणाल, सचिव, महावीर मंदिर न्यास समिति
शायण कुणाल, सचिव, महावीर मंदिर न्यास समिति (ETV Bharat)

'नैवेद्यम तैयार करने को प्राथमिकता' : शायण कुणाल ने बताया कि मंदिर में सबसे अधिक प्राथमिकता नैवेद्यम प्रसाद के निर्माण को दी जा रही है. महावीर मंदिर में बनने वाला नैवेद्यम प्रसाद श्रद्धालुओं के बीच काफी लोकप्रिय है. प्रतिदिन बड़ी मात्रा में इसका निर्माण होता है. उन्होंने कहा कि फिलहाल जो एलपीजी सिलेंडर स्टॉक में उपलब्ध हैं उनका उपयोग प्रसाद तैयार करने में किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो. इस कारण दरिद्र नारायण भोज की व्यवस्था अस्थायी रूप से प्रभावित हुई है.

'वैकल्पिक व्यवस्था पर तेजी से काम हो रहा' : गैस संकट से निपटने के लिए महावीर मंदिर न्यास समिति वैकल्पिक व्यवस्था पर भी तेजी से काम कर रही है. शायण कुणाल ने बताया कि उनकी टीम के एक सदस्य को गुजरात स्थित एक इंडक्शन उपकरण बनाने वाली फैक्ट्री में भेजा गया है. वहां जैक्सन कंपनी के साथ बड़े इंडक्शन चूल्हों को लेकर बातचीत चल रही है. मंदिर परिसर में एक बार में हजारों लोगों के लिए भोजन तैयार होता है, इसलिए सामान्य घरेलू इंडक्शन चूल्हे से काम नहीं चलेगा. इसके लिए बड़े और विशेष रूप से तैयार किए जाने वाले इंडक्शन सेट की जरूरत होगी.

पटना के महावीर मंदिर में दरिद्र नारायण भोज करते श्रद्धालु
पटना के महावीर मंदिर में दरिद्र नारायण भोज करते श्रद्धालु (ETV Bharat)

''दो सेट इंडक्शन चूल्हों का ऑर्डर दिया गया है. इनमें से एक सेट अयोध्या स्थित राम रसोई के लिए होगा जबकि दूसरा पटना के महावीर मंदिर परिसर के लिए मंगाया जा रहा है. जरूरत के अनुसार कंपनी से चूल्हे को मॉडिफाई कराने की प्रक्रिया चल रही है, ताकि बड़े पैमाने पर भोजन तैयार किया जा सके. भविष्य में और भी इंडक्शन सेट मंगाने की योजना है ताकि राम रसोई के अलावा सीता रसोई और विष्णु रसोई जैसी अन्य रसोइयों का संचालन भी निर्बाध रूप से जारी रह सके.''- शायण कुणाल, सचिव, महावीर मंदिर न्यास समिति

राम रसोई में लकड़ी के चूल्हे पर बन रहा भोजन : शायण कुणाल ने बताया कि फिलहाल अयोध्या में राम मंदिर परिसर की राम रसोई में लकड़ी और कोयले के चूल्हों पर भोजन तैयार किया जा रहा है. लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने में अधिक समय लगता है, इसलिए वहां तीन वक्त के भोजन की व्यवस्था फिलहाल दो वक्त तक सीमित हो गई है. हालांकि कोशिश की जा रही है कि जल्द ही गैस या वैकल्पिक ईंधन की व्यवस्था कर फिर से तीन वक्त भोजन शुरू कराया जा सके.

गैस संकट का असर मंदिर के भोज और प्रसाद पर भी
दरिद्र नारायण भोज कुछ दिनों के लिए सिर्फ एक टाइम (ETV Bharat)

बायो ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने की चल रही प्रक्रिया : इसके अलावा मंदिर प्रशासन भविष्य के लिए स्थायी समाधान पर भी विचार कर रहा है. शायण कुणाल ने बताया कि नैवेद्यम प्रसाद के निर्माण में ईंधन की कमी न हो इसके लिए बायो ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने की योजना पर भी काम चल रहा है. इस प्लांट के बनने से रसोई के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध हो सकेगा. हालांकि इस परियोजना को पूरा होने में कुछ समय लग सकता है. इस पर भी काम चल रहा है और यह व्यवस्था भी शुरू होगी.

रामनवमी की तैयारी पर चिंता : मंदिर प्रशासन ने यह भी बताया कि आने वाले दिनों में रामनवमी का पर्व है और इस दिन महावीर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है. रामनवमी के अवसर पर बड़ी मात्रा में नैवेद्यम प्रसाद तैयार किया जाता है. श्रद्धालु बड़ी संख्या में प्रसाद खरीदते हैं. इसे देखते हुए मंदिर प्रशासन ने जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि त्योहार के दौरान एलपीजी सिलेंडर की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए.

गैस संकट का असर मंदिर के भोज और प्रसाद पर भी
गैस संकट का असर मंदिर के भोज और प्रसाद पर भी (ETV Bharat)

जिला प्रशासन ने दिया भरोसा : शायण कुणाल के अनुसार जिला प्रशासन ने भी भरोसा दिलाया है कि रामनवमी के दौरान प्रसाद निर्माण में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाएगी और गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाएगी. मंदिर प्रशासन को उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में गैस संकट की स्थिति में सुधार होगा और दरिद्र नारायण भोज की पुरानी व्यवस्था फिर से शुरू हो सकेगी. फिलहाल मंदिर प्रबंधन की कोशिश है कि सीमित संसाधनों के बावजूद जरूरतमंदों की सेवा का यह सिलसिला किसी तरह जारी रहे.

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