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गैस बुकिंग करवाते समय हो जाएं सावधान, आप भी करेंगे ये गलती तो हो जाएगा नुकसान

गैस बुकिंग और KYC के नाम पर हो रही है 'डिजिटल डकैती' ( ETV Bharat )

शिमला: भारत में इन दिनों एलपीजी गैस की हल्की फुल्की किल्लत देखने को मिल रही है. लोग एलपीजी की बुकिंग के लिए भागेदौड़े फिर रहे हैं, बस कैसे भी सिलेंडर बुक हो जाए. सिलेंडर लेने के लिए आंख बंद कर किसी पर भी भरोसा कर रहे हैं.

इसी मजबूरी का फायदा उठाकर मंडी के युवक को ठगी का शिकार बनाया गया. युवक ने इसकी शिकायत लिखवाते हुए बताया कि 'मुझे फोन पर अगले 24 घंटे में सिलेंडर बुंक करने के लिए मैसेज के जरिए लिंक भेजा गया. इस लिंक पर क्लिक करके बुकिंग करने के लिए कहा गया. इस लिंक पर क्लिक करते ही असली गैस कंपनी से मिलती जुलती वेबसाइट खुल गई, वहां बुकिंग के नाम पर कार्ड की जानकारी मांगी गई, जैसे ही कार्ड नंबर और OTP डाला, बुकिंग तो नहीं होती लेकिन खाते से बड़ी रकम साफ हो जाती है.'

ये कोई गैस एजेंसी वाले नहीं बल्कि साइबर ठग थे, लेकिन समय रहते युवक ने साइबर क्राइम को कॉल की और 24 घंटे के भीतर युवक को पैसे वापिस मिल गए. दरअसल ये साइबर ठग किसी कंपनी या संस्थान के नाम पर एक वेबसाइट बनाते हैं. ये फेक वेबसाइट उस कंपनी या संस्थान की वेबसाइट की तरह ही नजर आती है. इसे वेबसाइट स्पूफिंग कहते हैं. लोग साइबर ठगों की इश चालाकी को पकड़ नहीं पाते और ठगी का शिकार हो जाते हैं.

कैसे बनाते निशाना (ETV Bharat)

गैस एजेंसी के नाम पर हो रही ठगी

साइबर एक्सपर्ट अनिल कुमार ने बताया कि 'स्कैमर्स बेहद शातिर तरीके से लोगों को फंसा रहे हैं. ठग गैस एजेंसी के कर्मचारी बनकर कॉल करते हैं और गैस की कमी का बहाना बनाकर तुरंत बुकिंग के लिए एक फर्जी लिंक या APK फाइल भेजते हैं, जैसे ही कोई व्यक्ति उस लिंक पर क्लिक करता है, उसका फोन हैक हो जाता है और ठग बैंक डिटेल्स तक पहुंच बना लेते हैं. कई मामलों में सब्सिडी देने या जल्दी डिलीवरी का लालच देकर OTP, UPI पिन या बैंक की गोपनीय जानकारी मांगी जाती है.'

पुलिस ने जारी किया अलर्ट (HIMACHAL POLICE)

संकट के दौर में बढ़े मामले

अमेरिका-इरान के बीच चल रहे विवाद के कारण भारत में एलपीजी संकट गहराया. बुकिंग के भी नए नियम लागू किए गए. बस लोगों की घबराहट और अज्ञानता का फायदा ये ठग उठा रहे हैं. संकट के इस दौर में 'LPG गैस सिलेंडर' की बुकिंग और KYC अपडेट के नाम पर फर्जी कॉल और लिंक का चलन तेजी से बढ़ा है. ठगों ने इस आपदा को अवसर के तौर पर बदल दिया है. साइबर ठग खुद को गैस एजेंसी का कर्मचारी बताकर लोगों को झांसे में ले रहे हैं. राज्य में बढ़ते इन मामलों को देखते हुए पुलिस विभाग ने एडवाइजरी जारी कर नागरिकों को सतर्क रहने की अपील की है.

KYC अपडेट के नाम पर खाता साफ

रिटायर्ड कर्मी, बुजुर्ग, महिलाएं इनके निशाने पर ज्यादा हैं. मंडी के युवक की तरह ही एक रिटायर्ड बुजुर्ग को भी ठगी का शिकार बनाने का प्रयास किया गया. शिमला के एक रिटायर्ड कर्मचारी के पास एक फोन कॉल आता है. कॉलर खुद को गैस एजेंसी का मैनेजर बताता है और कहता है 'आपका गैस कनेक्शन का KYC एक्सपायर हो गया है, अगर अभी अपडेट नहीं किया तो सिलेंडर की सप्लाई बंद हो जाएगी. आपको दफ्तर आने की जरूरत नहीं है, बस एक लिंक भेज रहा हूं उस पर ₹1 का टोकन अमाउंट पे (Pay) कर दें.' इसके बाद पूर्व कर्मचारी को शक हुआ तो उन्होंने इसकी शिकायत की.