गैस बुकिंग करवाते समय हो जाएं सावधान, आप भी करेंगे ये गलती तो हो जाएगा नुकसान
गैस बुकिंग और KYC के नाम पर हो रही है 'डिजिटल डकैती'. कैसे जाल बिछा रहे हैं ठग?
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 28, 2026 at 7:53 PM IST
शिमला: भारत में इन दिनों एलपीजी गैस की हल्की फुल्की किल्लत देखने को मिल रही है. लोग एलपीजी की बुकिंग के लिए भागेदौड़े फिर रहे हैं, बस कैसे भी सिलेंडर बुक हो जाए. सिलेंडर लेने के लिए आंख बंद कर किसी पर भी भरोसा कर रहे हैं.
इसी मजबूरी का फायदा उठाकर मंडी के युवक को ठगी का शिकार बनाया गया. युवक ने इसकी शिकायत लिखवाते हुए बताया कि 'मुझे फोन पर अगले 24 घंटे में सिलेंडर बुंक करने के लिए मैसेज के जरिए लिंक भेजा गया. इस लिंक पर क्लिक करके बुकिंग करने के लिए कहा गया. इस लिंक पर क्लिक करते ही असली गैस कंपनी से मिलती जुलती वेबसाइट खुल गई, वहां बुकिंग के नाम पर कार्ड की जानकारी मांगी गई, जैसे ही कार्ड नंबर और OTP डाला, बुकिंग तो नहीं होती लेकिन खाते से बड़ी रकम साफ हो जाती है.'
ये कोई गैस एजेंसी वाले नहीं बल्कि साइबर ठग थे, लेकिन समय रहते युवक ने साइबर क्राइम को कॉल की और 24 घंटे के भीतर युवक को पैसे वापिस मिल गए. दरअसल ये साइबर ठग किसी कंपनी या संस्थान के नाम पर एक वेबसाइट बनाते हैं. ये फेक वेबसाइट उस कंपनी या संस्थान की वेबसाइट की तरह ही नजर आती है. इसे वेबसाइट स्पूफिंग कहते हैं. लोग साइबर ठगों की इश चालाकी को पकड़ नहीं पाते और ठगी का शिकार हो जाते हैं.
गैस एजेंसी के नाम पर हो रही ठगी
साइबर एक्सपर्ट अनिल कुमार ने बताया कि 'स्कैमर्स बेहद शातिर तरीके से लोगों को फंसा रहे हैं. ठग गैस एजेंसी के कर्मचारी बनकर कॉल करते हैं और गैस की कमी का बहाना बनाकर तुरंत बुकिंग के लिए एक फर्जी लिंक या APK फाइल भेजते हैं, जैसे ही कोई व्यक्ति उस लिंक पर क्लिक करता है, उसका फोन हैक हो जाता है और ठग बैंक डिटेल्स तक पहुंच बना लेते हैं. कई मामलों में सब्सिडी देने या जल्दी डिलीवरी का लालच देकर OTP, UPI पिन या बैंक की गोपनीय जानकारी मांगी जाती है.'
संकट के दौर में बढ़े मामले
अमेरिका-इरान के बीच चल रहे विवाद के कारण भारत में एलपीजी संकट गहराया. बुकिंग के भी नए नियम लागू किए गए. बस लोगों की घबराहट और अज्ञानता का फायदा ये ठग उठा रहे हैं. संकट के इस दौर में 'LPG गैस सिलेंडर' की बुकिंग और KYC अपडेट के नाम पर फर्जी कॉल और लिंक का चलन तेजी से बढ़ा है. ठगों ने इस आपदा को अवसर के तौर पर बदल दिया है. साइबर ठग खुद को गैस एजेंसी का कर्मचारी बताकर लोगों को झांसे में ले रहे हैं. राज्य में बढ़ते इन मामलों को देखते हुए पुलिस विभाग ने एडवाइजरी जारी कर नागरिकों को सतर्क रहने की अपील की है.
KYC अपडेट के नाम पर खाता साफ
रिटायर्ड कर्मी, बुजुर्ग, महिलाएं इनके निशाने पर ज्यादा हैं. मंडी के युवक की तरह ही एक रिटायर्ड बुजुर्ग को भी ठगी का शिकार बनाने का प्रयास किया गया. शिमला के एक रिटायर्ड कर्मचारी के पास एक फोन कॉल आता है. कॉलर खुद को गैस एजेंसी का मैनेजर बताता है और कहता है 'आपका गैस कनेक्शन का KYC एक्सपायर हो गया है, अगर अभी अपडेट नहीं किया तो सिलेंडर की सप्लाई बंद हो जाएगी. आपको दफ्तर आने की जरूरत नहीं है, बस एक लिंक भेज रहा हूं उस पर ₹1 का टोकन अमाउंट पे (Pay) कर दें.' इसके बाद पूर्व कर्मचारी को शक हुआ तो उन्होंने इसकी शिकायत की.
साइबर एक्सपर्ट अनिल कुमार के अनुसार, ठगों का तरीका बेहद शातिर है. वो खुद को गैस एजेंसी का कर्मचारी बताकर कॉल करते हैं और ग्राहकों को 'गैस की कमी' या 'सब्सिडी बंद होने' का डर दिखाते हैं. इसके बाद वे 'तुरंत बुकिंग' या 'KYC अपडेट' के नाम पर एक फर्जी लिंक या APK फाइल भेजते हैं. फर्जी लिंक/APK फाइल पर क्लिक करते ही फोन का कंट्रोल हैकर्स के पास चला जाता है. ठग 'AnyDesk' या 'TeamViewer' जैसे ऐप्स डाउनलोड करवाकर बैंक डिटेल्स चोरी कर रहे हैं. सब्सिडी सीधे खाते में भेजने के बहाने UPI पिन या OTP मांगते हैं. ठग ग्राहकों को विश्वास दिलाते हैं कि यदि तुरंत बुकिंग नहीं की गई, तो सिलेंडर की डिलीवरी हफ्ते भर रुक जाएगी.
1930 पर आई शिकायतों की बाढ़
1930 हेल्पलाइन की इंचार्ज, अनीता शर्मा ने बताया कि 'केवल अप्रैल माह में ही LPG संबंधी धोखाधड़ी की 50 से 55 शिकायतें दर्ज की गई हैं. उन्होंने कहा, "ठग बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बात करते हैं, जिससे आम आदमी को लगता है कि वे असली एजेंसी से ही बात कर रहे हैं. हम लगातार लोगों को आगाह कर रहे हैं कि कोई भी सरकारी या अधिकृत एजेंसी फोन पर कभी भी आपसे गोपनीय पासवर्ड नहीं पूछती.'
हर साल बढ़ रही ठगी की रकम
2023 में प्रदेशवासियों से कुल ₹41,04,11,883 (41 करोड़ से अधिक) की ठगी हुई. 2024 में ये आंकड़ा ढाई गुना से भी ज्यादा बढ़कर ₹1,14,56,26,747 (114 करोड़ से अधिक) हो गया. 2025 में साइबर अपराधियों ने अब तक कुल ₹1,32,27,26,709 (132 करोड़ से अधिक) की डिजिटल डकैती डाली है. पिछले तीन वर्षों में साइबर अपराध की भयावहता का अंदाजा हेल्पलाइन 1930 पर आने वाली कॉल्स से लगाया जा सकता है.
1930 पर आने वाली कॉल्स
- 2023: 44,000+ कॉल्स (औसतन 122 प्रति दिन)
- 2024: 1,10,000+ कॉल्स (औसतन 301 प्रति दिन)
- 2025: 2,44,000+ कॉल्स (औसतन 670 प्रति दिन)
पुलिस ने दी ये सलाह
साइबर सेल शिमला में तैनात डीएसपी विपन शर्मा ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा, 'साइबर ठग अब सीधे आपके फोन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. पुलिस की अपील है कि किसी भी अनजान नंबर से आए लिंक पर क्लिक न करें. आपका एक गलत क्लिक आपकी जीवन भर की जमा-पूंजी को साफ कर सकता है. पुलिस इस पर कड़ी नजर रख रही है और हम लगातार ठगों के नेटवर्क को तोड़ने का काम कर रहे हैं.'
पुलिस ने बचाए करोड़ों रुपए
जैसे जैसे साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं. पुलिस भी हाईटेक होती जा रही है. साइबर फ्रॉड के मामलों पर तेजी से एक्शन भी लिया जा रहा है. 2023 में पुलिस केवल ₹3,75,82,865 (3.75 करोड़) को होल्ड कर पाई थी, यानि पीड़ित के खाते से पैसे निकलने से पहले ही बैंक के जरिए पुलिस ने ये राशि होल्ड या सील कर दी, जिसके कारण अकाउंट को एक्सेस करने के बाद ठग इस राशि को नहीं निकाल पाए और खाताधारक की कमाई लुटने से बच गई. 2024 में मुस्तैदी दिखाते हुए पुलिस ने ₹11,29,45,782 (11.29 करोड़) फ्रीज किए. 2025 तकनीकी सुधार के चलते ₹29,35,44,862 (29.35 करोड़) बचाने में सफलता मिली है.
साइबर फ्रॉड से बचने के लिए क्या करें?
- कोई लिंक न खोलें: किसी भी अनजान नंबर से भेजे गए लिंक या APK फाइल को कभी इंस्टॉल न करें.
- ऑफिशियल ऐप ही चुनें: गैस बुकिंग के लिए हमेशा गैस कंपनी के आधिकारिक ऐप (जैसे- MyLPG) या अधिकृत वेबसाइट का ही उपयोग करें.
- OTP साझा न करें: किसी भी सूरत में फोन पर OTP, UPI पिन या बैंक का पासवर्ड न बताएं.
- एजेंसी से सीधे बात करें: यदि आपको संदेह है, तो कॉल काटने के बाद अपने पुराने बिल या पासबुक पर दिए गए नंबर पर खुद कॉल करके जानकारी लें.
- समय रहते रिपोर्ट करें: यदि ठगी हो गई है, तो संकोच न करें. तुरंत 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें. शुरुआती 1-2 घंटों में रिपोर्ट करने पर पैसा वापस मिलने की संभावना सबसे अधिक होती है.
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