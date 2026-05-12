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कहीं आपकी भी गैस सब्सिडी तो नहीं हो रही बंद; इनकम टैक्स का डेटा लेकर लोगों को चेतावनी मैसेज भेज रहीं तेल कंपनियां

हैदराबाद. इजरायल-अमेरिका-ईरान वाॅर और होर्मुज संकट के चलते चरमराई ग्लोबल सप्लाई चेन ने भारत की पेट्रोलियम इंपोर्ट को खासा प्रभावित किया है. इतना कि प्रधानमंत्री मोदी को देशवासियों से अपील करनी पड़ी. उनके मुताबिक लोग डीजल-पेट्रोल बचाएं, अधिक से अधिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, कार पूलिंग करें, वर्क फ्राॅम होम करें, सोना कम से कम खरीदें, विदेश यात्रा कम करें, खाद्य तेल का यूज घटाएं, किसान यूरिया खाद कम प्रयोग करें इत्यादि इत्यादि ताकि देश को इन चीजों के आयात पर कम से कम विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़े. इस अपील से जाहिर कि क्रूड ऑयल और एलपीजी क्राइसिस से देश को बड़ा झटका लगा है.

इन सब के बीच तेल कंपनियां अपने उपभोक्ताओं का डाटा खंगालने लगी हैं. रसोई गैस ग्राहकों को चेतावनी मैसेज भेजे जा रहे हैं. मैसेज भेजने के हफ्तेभर में कंज्यूमर ने जरूरी कदम नहीं उठाया तो सिलेंडर पर मिलने वाली उसकी सब्सि़डी सरकार बंद कर सकती है. इसके लिए तेल कंपनियों इंडियन ऑयल(इंडेन), भारत पेट्रोलियम(भारत गैस) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम(एचपी गैस) ने बकायदा इनकम टैक्स विभाग से डाटा लिया है और उसकी जांच-पड़ताल के बाद लोगों को मैसेज भेजे जा रहे हैं.

दरअसल, केंद्र सरकार ने गैस सब्सिडी की पात्रता के लिए एक निश्चित आय सीमा तय कर रखी है. रसोई गैस उपभोक्ता को अपनी या पूरे परिवार की मिलाकर यह सालाना इनकम खुद से डिक्लेयर करनी होती है. तेल कंपनियों का इसके लिए एक फार्मेट है और लोग समय-समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से अपनी आय घोषित कर सकते हैं. लेकिन देखने में आया है कि कई ग्राहक पात्र नहीं होने के बावजूद गैस सब्सि़डी ले रहे हैं. ऐसे में अब सरकार तय लिमिट से ज्यादा कमाई करने वालों की सब्सिडी बंद करने की तैयारी कर रही है. उन्हें चेतावनी मैसेज भेजा गया है.

सबसे जानिए-क्या मैसेज भेज रही हैं ऑयल कंपनियां

सरकारी कंपनियों की तरफ से लोगों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए ज्यादातर मैसेज अंग्रेजी में हैं, जिसका लब्बोलुआब इस प्रकार है.