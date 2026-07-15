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अब बिना कनेक्शन भी मिलेगा LPG सिलेंडर, बिना कनेक्‍शन घर पहुंच जाएगा सिलेंडर

जैसे दूध या चावल खत्म हो जाने पर आप स्विगी ऐप खोलकर ऑर्डर करते हैं, वैसे ही अब गैस सिलेंडर भी ऑर्डर किया जा सकेगा.

Now LPG cylinder will be available even without connection
अब बिना कनेक्शन भी मिलेगा LPG सिलेंडर (X @HPCL)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 15, 2026 at 6:32 PM IST

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हैदराबाद : अब आप बिना कनेक्शन के ही कुछ ही मिनटों में एलपीजी सिलेंडर घर मंगा सकेंगे. दरअसल, स्विगी के क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंस्टामार्ट ने एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी शुरू करने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की है. इसके तहत अब ग्राहक सीधे इंस्टामार्ट ऐप के जरिए ऑन-डिमांड एलपीजी गैस सिलेंडर ऑर्डर कर सकेंगे.

कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी
इंस्टामार्ट और HPCL की साझेदारी के तहत हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अपना नया 'HP Navya' 10 किलोग्राम का कंपोजिट LPG सिलेंडर भी लॉन्च किया है. इसके अतिरिक्त ग्राहक मौजूदा 5 किलोग्राम के मेटल एलपीजी सिलेंडर का भी ऑर्डर कर सकेंगे. खास बात यह है कि इस सर्विस के लिए एलपीजी कनेक्शन होना जरूरी नहीं होगा. अर्थात स्टूडेंट, नौकरीपेशा लोग, किराए पर रहने वाले और छोटे परिवार भी बिना पारंपरिक घरेलू गैस कनेक्शन के सिलेंडर को मंगा सकेंगे. फिलहाल इस सुविधा की शुरुआत बेंगलुरु से हो रही है.

पहले ऑर्डर पर केवाईसी जरूरी
इसमें पहली बार सिलेंडर ऑर्डर करने वाले ग्राहकों को पहचान सत्यापन (KYC) और डिलीवरी से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेजों को पूरा करना होगा. इसके बाद भविष्य में किए गए ऑर्डर रिफिल माने जाएंगे और डिलीवरी के समय उनसे खाली सिलेंडर वापस ले लिया जाएगा. इतना ही नहीं इंस्टामार्ट पर किए गए सभी ऑर्डर HPCL के अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के जरिए ही पूरे किए जाएंगे.

सिलेंडर की डिलीवरी ट्रेंड कर्मचारियों द्वारा सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए की जाएगी. एचपीसीएल ने बताया कि HP Navya सिलेंडर को पारंपरिक स्टील सिलेंडर के हल्के और जंग-रोधी विकल्प के तौर पर प्रस्तुत किया है. इसकी बॉडी पारदर्शी होने से यूजर गैस का स्तर भी देख सकते हैं. इस बारे में कंपनी ने कहा कि इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन अपार्टमेंट, छोटे परिवारों और ऐसे घरों के लिए है जो एक सुविधाजनक सेकेंडरी एलपीजी सिलेंडर चाहते हैं.

इंस्टामार्ट के सीईओ ने क्या कहा?
इंस्टामार्ट के सीईओ अमितेश झा ने कहा कि कंपनी ने किराने के सामान से आगे बढ़कर ग्राहकों की रोज की जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए यह विस्तार किया है. एचपीसीएल के साथ साझेदारी सुरक्षा और भरोसे के मानकों को बनाए रखते हुए इस सुविधा को एक जरूरी घरेलू सर्विस तक बढ़ाती है.

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