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10वीे फेल शख्स ने LPG संकट में किया कमाल! बना दिया सस्ता मोबिल स्टोव, मात्र 15 रुपये में दो दिन खाना पकाए

ओडिशा के खोरधा के एक व्यक्ति ने एक ऐसा चूल्हा बनाया है जो सिर्फ 15 रुपये में दो दिन खाना बनाता है.

Odisha's Khordha man builds alternative stove, cooks for two days at just for Rs 15
भास्कर ने एलपीजी संकट में एक स्टोव बनाकर लोगों को राहत देने की बात कर रहे हैं (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 6, 2026 at 6:09 PM IST

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गोविंद चंद्र पांडा

खोरधा (ओडिशा): ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की बीच जंग जारी है. करीब एक महीने से ज्यादा समय हो चला है, युद्ध का असर भारत समेत पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से महसूस किया जा रहा है.

भारत में, इस स्थिति की वजह से एलपीजी की कमी बढ़ गई है. गैस सिलेंडर न मिलने से काला बाजारी और कीमतें बढ़ गई हैं, जिसका सीधा असर घरों की रसोई पर पड़ रहा है. होटल इंडस्ट्री पर भी इसका काफी असर पड़ा है.

भास्कर ने एलपीजी संकट के बीच मोबिल स्टोव बनाकर एक उम्मीद जगाई है (ETV Bharat)

ऐसे में, खोरधा जिले के गेडियापल्ली गांव के रहने वाले भास्कर चंद्र प्रधान ने एक नया तरीका निकाला है. पेशे से वेल्डर भास्कर ने खाना पकाने का एक दूसरा स्टोव बनाया है. उनका दावा है कि यह नया फ्यूल सिस्टम आम LPG के मुकाबले सस्ता है. भास्कर, जो 10वीं फेल हैं, अपने परिवार का गुजारा करने के लिए अपने गांव में वेल्डिंग की दुकान चलाते हैं.

गैस की दिक्कत के दौरान, उन्होंने इस समस्या से निपटने के आइडिया के लिए YouTube की मदद ली. उन्होंने सीखा कि इस्तेमाल किया हुआ इंजन ऑयल (जला हुआ मोबिल) खाना पकाने के फ्यूल के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है. आस-पास मिलने वाले सामान का इस्तेमाल करके, भास्कर ने एक खास बर्नर को लोहे के स्ट्रक्चर में वेल्ड करके लोहे का स्टोव डिजाइन किया और बनाया. उनका दावा है कि इस इनोवेशन से न सिर्फ गैस की कमी दूर होती है, बल्कि जलाने की लकड़ी के इस्तेमाल से होने वाली पेड़ों की कटाई भी रुकती है.

एलपीजी की किल्लत की वजह से उनके जलते हुए मोबिल स्टोव ने तेजी से लोगों का ध्यान खींचा है. भास्कर के मुताबिक, गांव वालों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, और राज्य के अलग-अलग हिस्सों से कस्टमर स्टोव खरीदने के लिए उनसे संपर्क कर रहे हैं. उनका दावा है कि इस्तेमाल किया हुआ मोबिल ऑयल, जिसकी कीमत लगभग 10 से 15 रुपये प्रति लीटर है, उससे पांच लोगों के परिवार के लिए दो दिन तक खाना बनाया जा सकता है. स्टोव से LPG जैसी नीली लौ निकलती है, जो कुशल और काफी साफ जलने का संकेत देती है.

इस स्टोव की शुरुआती कीमत 3 हजार रुपये है, जो साइज और जरूरत के हिसाब से बढ़ सकती है. भास्कर का कहना है कि वह स्टोव को छोटे घरों और बड़े पैमाने पर खाना पकाने की जरूरतों, दोनों के लिए कस्टमाइज कर सकते हैं. एक हादसे ने उन्हें इस इनोवेशन के लिए प्रेरित किया. भास्कर ने पहले LPG सिलेंडर फटने से परिवार के एक सदस्य को खो दिया था. इस घटना ने उन पर बहुत गहरा असर डाला और उन्हें खाना पकाने का एक सुरक्षित दूसरा तरीका बनाने की प्रेरणा दी. भास्कर ने कहा कि, उन्होंने सबसे पहले YouTube देखकर यह अनोखा स्टोव बनाया था. अब यह अलग-अलग इलाकों में बिक रहा है. जरूरत पड़ने पर वह बड़े स्टोव भी बना सकते हैं.

उनका कहना है कि, यह स्टोव इको-फ्रेंडली है, और क्योंकि ज्यादातर घरों में गाड़ियां हैं, इसलिए इस्तेमाल किया हुआ मोबिल ऑयल फेंकने के बजाय फ्यूल के तौर पर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है. स्थानीय निवासी मिहिर रंजन महापात्रा ने भास्कर की कोशिशों की तारीफ करते हुए कहा कि कम पढ़ाई के बावजूद, भास्कर ट्रेंड इंजीनियरों से कम काबिल नहीं हैं. उन्होंने आगे कहा कि इस इनोवेशन से वेस्ट मटीरियल को काम के ईंधन में बदला जा सकता है और यह तारीफ के लायक है.

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