ETV Bharat / bharat

जान लें.. बिहार में LPG सिलेंडर को लेकर ताजा हालात.. नए नियम और शर्त

पटना में पहली FIR: पटना सदर अनुमंडल के एलपीजी घरेलू गैस उपभोक्ता द्वारा दी गई सूचना के आधार पर गैस एजेंसी के डिलिवरी बॉय के विरूद्ध स्थानीय पाटलिपुत्र थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है. दीघा के रहने वाले एक उपभोक्ता ने शिकायत की थी कि उन्होंने एजेंसी मेसर्स उत्सव गैस सेवा, इन्द्रपुरी के यहां गैस सिलेंडर आपूर्ति के लिए बुकिंग किया था, लेकिन सिलेंडर की आपूर्ति नहीं की गई. रसोई गैस मामले में डिलीवरी बॉय पर यहां यह पहली एफआईआर है.

"गैस नहीं होने के चलते हम लोगों के सामने रोजी-रोटी की समस्या हो जाएगी. हम लोग रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं. सरकार को इसे गंभीरता से लेनी चाहिए. सिलेंडर नहीं होगा तो हमारा काम रुक जाएगा. स्थिति बहुत दयनीय है. आज तो घर से सिलेंडर लाकर काम निकाल लिए हैं, लेकिन कल से मुश्किल होगी. जो भी मजदूर काम कर रहे हैं, वह अपने-अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं." - राजकुमार, मिठाई दुकान में काम करने वाले स्टाफ

छाया बेरोजगारी का संकट: आदित्य के दुकान के केयरटेकर और स्टाफ राजकुमार कहते हैं कि अब हम लोगों के सामने रोजगार का संकट है. सारे कामगार बैठे हुए हैं. उनके पास कोई काम नहीं रह गया है. दुकान बंद होने के कगार पर है.

"गैस सिलेंडर नहीं मिलने के कारण अब हम दुकान बंद करने की सोच रहे हैं. काफी किल्लत है. लोग व्यवसाय भी नहीं कर पा रहे हैं. स्टाफ बैठे हैं, कोई काम नहीं है. सारा आइटम बनाना बंद कर दिए हैं. "- आदित्य, मिठाई दुकानदार

मिठाई दुकानदार का छलका दर्द: आदित्य मिठाई की दुकान चलाते हैं और मिठाई के साथ-साथ उनके दुकान पर समोसे, कचौड़ी, चाऊमीन के अलावा चाट भी बनाया जाता था. वर्तमान स्थिति को लेकर आदित्य का दर्द छलक उठा और उन्होंने कहा कि सारे आइटम बनाना बंद कर दिया है और सिर्फ मिठाई के बदौलत दुकान चल रहा है. आदित्य कहते हैं कि अगर दो-तीन दिन में सप्लाई चेन ठीक नहीं हुआ तो हमें होटल बंद करना पड़ेगा.

रेस्टोरेंट में लोगों को नहीं मिल रही वैरायटी: महताब आलम राजधानी पटना का चर्चित बिरयानी रेस्टोरेंट चलाते हैं और इनके रेस्टोरेंट में बिरयानी के अलावा दर्जनों आइटम चिकन और मटन के बनाए जाते हैं. व्यावसायिक सिलेंडर नहीं मिलने के चलते अब इनके रेस्टोरेंट में दर्जन भर से अधिक आइटम को बनाना बंद कर दिया गया है और सिर्फ बिरयानी ही बनाया जा रहा है. वह भी कम गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है. होटल में ग्राहकों की आवाजाही कम हो गई है और कमाई पर भी प्रभाव पड़ा है.

कई होटल हुए बंद: राज्य में व्यावसायिक सिलेंडर के सप्लाई पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. पटना में व्यावसायिक सिलेंडर के सप्लाई में होटल व्यवसाय को बुरी तरह प्रभावित किया है. पटना के होटल को 4000 से लेकर 5000 के बीच व्यावसायिक सिलेंडर की जरूरत होती है, लेकिन होटल को गैस सिलेंडर सप्लाई नहीं दिया जा रहा है. इसके चलते कई होटल तो बंद हैं और कई बंद होने के कगार पर हैं.

25 दिन बाद ही मिलेगा दूसरा सिलेंडर: जिला प्रशासन की ओर से गैस सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए हैं और छापेमारी की जा रही है. केंद्र सरकार की ओर से ग्राहकों से आग्रह किया गया है कि एक सिलेंडर लेने के बाद 25 दिन बाद ही उन्हें दूसरा सिलेंडर दिया जाएगा. हालांकि व्यावसायिक सिलेंडर की आपूर्ति पर रोक लगा दी गई है.

पटना को हर रोज 45000 सिलेंडर की जरूरत: पटना की बात करें तो पटना में रोज 45 हजार सिलेंडर की खपत होती है.पटना जिले में तकरीबन 155 गैस एजेंसियां हैं, इन एजेंसियों के द्वारा 45,000 सिलेंडर की सप्लाई करती हैं. इनमें से करीब 3–5% सिलेंडर कमर्शियल उपयोग के लिए जाते हैं. कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई से घरों, होटलों, स्कूलों और छोटे व्यवसायों की जरूरतें पूरी होती हैं. मिल रही जानकारी के मुताबिक पटना को 25 हजार से 30 हजार सिलेंडर की ही आपूर्ति की जा रही है.

बिहार को हर रोज ढाई लाख सिलेंडर की दरकार: बिहार को हर दिन लगभग 2.5 लाख एलपीजी सिलेंडर अर्थात घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई मिलती है. मिल रही जानकारी के मुताबिक 30% सप्लाई बाधित हुई है और डिस्ट्रीब्यूटर्स को कम अनुपात में सिलेंडर दिए जा रहे हैं. पहले जहां हर रोज सप्लाई के लिए गाड़ियां पहुंचती थी अब उसमें दो या तीन दिनों का गैप आ चुका है.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने से संकट: बता दें कि भारत अपनी जरूरतों का लगभग 60–65% कच्चा तेल खाड़ी देशों से खरीदता है और उसका बड़ा हिस्सा होर्मुज रूट से होकर आता है. ईरान इजरायल युद्ध के चलते होर्मुज रूट बुरी प्रभावित हुआ है. बिहार में एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी ईरान इजरायल युद्ध का ही नतीजा माना जा रहा है.

सिलेंडर के लिए सड़कों पर लोग: ईरान- इजरायल युद्ध ने बिहार जैसे राज्य को भी संकट में डाल दिया है. युद्ध के चलते बिहार में एलपीजी गैस की किल्लत हो गई है. गैस सिलेंडर की कमी के वजह से राज्य में लोग सड़कों पर हैं और त्राहिमाम जैसी स्थिति है. गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. वितरण केंद्र के बाहर लोगों की भीड़ लगी है. बिहार के होटल व्यवसाय भी प्रभावित हुए हैं और व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ है.

पटना: मिडिल ईस्ट की जंग से अब बिहार की रसोई तंग हो रही है. ईरान और अमेरिका- इजरायल युद्ध ने देशवासियों को परेशान करना शुरू कर दिया है. सबसे जरूरी चीजों में से एक रसोई गैस पर इस युद्ध का सीधा असर पड़ रहा है. बिहार जैसे राज्यों में त्राहिमाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और लोग सड़क पर उतर चुके हैं. बिहार के होटल व्यवसाय भी प्रभावित हुए हैं. कई रेस्टोरेंट तो बंद हो चुके हैं और कई बंद होने के कगार पर हैं.

सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र सजग एवं तत्पर: इस संबंध में यह मैसेज दिया गया कि सिलेंडर उपलब्ध करा दिया गया है. इन आरोपों के कारण एजेंसी के डिलिवरी बॉय मुकेश के विरूद्ध पाटलिपुत्र थाना में सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है. पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस एम ने कहा कि एलपीजी घरेलू गैस उपभोक्ताओं को कोई समस्या न हो इसके लिए सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र सजग एवं तत्पर है.

28 धावा दल का गठन: किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. ब्लैकमार्केटिंग, होर्डिंग या अधिक दाम पर बिक्री की शिकायत आने पर जिलाधिकारी पटना के निर्देश पर प्रखंड स्तर पर एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर से संबंधित शिकायतों के निवारण एवं सिलेंडर की जमाखोरी की रोकथाम के लिए 28 धावा दल का गठन किया गया है.

28 धावा दल का गठन (ETV Bharat)

"एलपीजी गैस उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी. इसके लिए जिला प्रशासन के सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह सतर्क और सक्रिय हैं. गैस एजेंसियों और वितरकों के यहां नियमित रूप से निरीक्षण और छापेमारी की जा रही है."-डॉ. त्यागराजन एस एम,जिलाधिकारी, पटना

सर्वर डाउन होने का दिया जा रहा हवाला: स्थानीय निवासी शैलेश भी गैस सिलेंडर को लेकर परेशान हैं. कोतवाली थाने के पास डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र में जब वह पहुंचे तो उन्हें सकारात्मक जवाब नहीं मिला. उनका आरोप था कि "मोबाइल से जब भी नंबर लगा रहे हैं तो नंबर नहीं लग रहा है. सर्वर डाउन होने का हवाला दिया जा रहा है." विनय कुमार शुक्ला एजी कॉलोनी स्थित डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए तो उन्हें भी गैस सिलेंडर नहीं मिला और इंतजार करने के लिए कहा गया. वहीं इंडियन ऑयल के कर्मी सिलेंडर की कमी की बात से इनकार कर रहे हैं.

"चार-पांच रोज से बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है. वेंडर ये बोलकर हाथ खड़े कर दे रहा है कि गैस नहीं आ रहा है. चार दिन से एजेंसी में गैस नहीं आ रहा है. आज मैं आया हूं तो देख रहा हूं कि यहां गाड़ी आ रही है, लेकिन नंबर नहीं लग रहा है."- शैलेश कुमार , स्थानीय निवासी

"मैं पिछले 5 दिनों से नंबर लगाने की कोशिश कर रहा हूं. लेकिन नंबर नहीं लग रहा है. मेरे लिए संकट की स्थिति है. कुछ भी निदान नहीं निकाला जा रहा है. तीन नंबर मिला है, लगा रहे हैं लेकिन तीनों नंबर नहीं लग रहा है. "- विनय कुमार शुक्ला, उपभोक्ता

"गैस सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं है. लोग स्टॉक कर रहे हैं जिसकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. 25 दिन बाद जो कोई नंबर लगाएंगे, उन्हें नंबर मिलेगा. जहां तक सवाल व्यावसायिक सिलेंडर का है तो उसमें परेशानी है. आने वाले कुछ दिनों में व्यावसायिक सिलेंडर की सप्लाई चेन को ठीक कर दी जाएगी."- प्रमोद कुमार, कर्मी,इंडियन ऑयल

प्रमोद कुमार,कर्मी, इंडियन ऑयल (ETV Bharat)

डिस्ट्रीब्यूटर को भी परेशानी: डिस्ट्रीब्यूटर राजा को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. राजा कहते हैं कि सुबह से शाम तक हमारे केंद्र पर लोगों की भीड़ लगी रहती है. सर्वर डाउन होने के वजह से परेशानी है और ज्यादातर लोग यह शिकायत लेकर आ रहे हैं कि उनका नंबर नहीं लग पा रहा है. हमारे पास सिलेंडर पर्याप्त हैं. सिर्फ नंबर लगाने की व्यवस्था ठीक हो जाए तो परेशानी कम हो जाएगी.

"सिलेंडर की कमी नहीं है. सिस्टम में परेशानी है. नंबर नहीं लग रहा है. डीएसी नहीं आने से मैसेज नहीं आने के कारण समस्या हो रही है. एक कस्टमर ने काफी दिनों से नंबर लगाकर रखा है, लेकिन डीएसी नहीं आने के कारण मैं उनको सिलेंडर नहीं दे पा रहा हूं. ऑर्डर है ऊपर से कि डीएसी आने के बाद ही सिलेंडर दिया जाए. सिस्टम स्लो है और सॉफ्टवेयर ठीक से काम नहीं कर रहा है."-राजा,डिस्ट्रीब्यूटर

सम्राट चौधरी ने क्या कहा? बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि "राज्य के अंदर सिलेंडर की कोई कमी नहीं है और सप्लाई चेन में कोई बाधा नहीं है. जो भी कालाबाजारी कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है. सरकार हर पहलू को देख रही है. आम लोगों को परेशानी ना हो इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार कोशिश कर रही है."

बक्सर में लंबी कतारें: बक्सर में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर असमंजस और अफरातफरी का माहौल देखने को मिल रहा है. शहर और आसपास के इलाकों में गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही लंबी कतारें लग रही हैं. बड़ी संख्या में लोग खाली सिलेंडर लेकर एजेंसियों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन कई उपभोक्ताओं को घंटों इंतजार के बाद भी गैस नहीं मिल पा रही है. वहीं चौसा निवासी अर्जुन जायसवाल भी गैस एजेंसी से खाली हाथ लौटते नजर आए.

"पहले ही गैस की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है और अब गैस मिलना भी मुश्किल हो गया है. केंद्र सरकार इस समस्या पर ध्यान दें. आम लोगों की परेशानियों को देखते हुए गैस की आपूर्ति जल्द से जल्द सामान्य की जानी चाहिए."- अर्जुन जायसवाल,चौसा निवासी

मरीजों के खाने पर संकट: वहीं दरभंगा के डीएमसीएच में जीविका की ओर से ही मरीजों को खाना बनाकर दिया जाता है.उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएच में 1600 से 1700 मरीजों के साथ स्टाफ को मिलने वाले खाना पर संकट का बादल मडंराने लगा है. जीविका के मैनेजर आशुतोष मिश्रा ने कहा कि उनके पास मात्र एक दिन के भोजन देने के लिए ही सिलेंडर बचा हुआ है.

DMCH में मरीजों के खाने पर मंडराया संकट (ETV Bharat)

"शुक्रवार (13 मार्च) से मरीजों को मिलने वाले भोजन पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे. कैंटीन में औसतन तीन से चार सिलेंडर प्रतिदिन मरीजों का खाना बनाने में लगता है. हमारे पास अब मात्र तीन सिलेंडर ही बचा है. यहां प्रतिदिन 1600 से 1700 लोगों का खाना बनता हैं."- आशुतोष मिश्रा, मैनेजर,जीविका

मुजफ्फरपुर में डीएम ऑफिस पहुंचे लोग: मुजफ्फरपुर में भी घरेलू गैस को लेकर अफवाह और कमी की चर्चा से लोगों की परेशानी बढ़ती दिखी. इसी बीच गुरुवार को मुजफ्फरपुर शहर में रसोई गैस नहीं मिलने से नाराज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. शहर के अलग-अलग इलाकों से दो दर्जन से अधिक लोग खाली गैस सिलेंडर लेकर जिला समाहरणालय पहुंचे और डीएम से मिलकर अपनी समस्या बताने की मांग की.

मुजफ्फरपुर में खाली सिलेंडर के साथ डीएम ऑफिस पहुंचे लोग (ETV Bharat)

"गैस नहीं मिलने के कारण लोग काफी परेशान हैं. बुकिंग कराने के बाद भी एजेंसी वाले सिलेंडर देने से मना कर रहे हैं. इसी समस्या को लेकर डीएम से मिलने पहुंचे हैं ताकि जल्द समाधान हो सके."-सुधीर कुमार, उपभोक्ता

"गैस बुकिंग को लेकर कुछ नियम लागू किए गए हैं. एक बार बुकिंग कराने के बाद उपभोक्ता 25 दिन बाद ही दोबारा बुकिंग कर सकते हैं. जिन उपभोक्ताओं की बुकिंग पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर गैस दी जाएगी. बुकिंग के बाद उपभोक्ताओं के मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाएगा और उसी के आधार पर गैस का वितरण होगा. घबराने की जरूरत नहीं है."- तुषार कुमार,पूर्वी अनुमंडल पदाधिकारी

शिवहर में एक उपभोक्ता ने दी आत्महत्या की धमकी (ETV Bharat)

शिवहर में आत्महत्या की धमकी: उपभोक्ताओं की परेशानी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शिवहर में एक शख्स ने आत्महत्या की धमकी दे डाली है. कतारों में लग कर लोग थक चुके हैं. उपभोक्ता ने गुस्से में कहा कि अगर आज गैस नहीं मिली तो आत्महत्या कर लेंगे या एजेंसी की गाड़ी में आग लगा देंगे.400 लोग लाइन में रह गए.

ये भी पढ़ें

गैस बचाने का आ गया है समय, संकट के दौर में ज्यादा टाइम तक चलेगा LPG सिलेंडर, जानिए ट्रिक्स

ये लीजिए..! गैस नहीं मिलने से नाराज लोग खाली सिलेंडर लेकर डीएम ऑफिस पहुंच गए

1700 मरीजों के खाने पर संकट; बिहार के सरकारी अस्पताल में आज से रोटी बंद, कब होगा LPG का इंतजाम?