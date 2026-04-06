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गैस संकट ने छीनी परदेस की रोजी-रोटी, महंगे सिलेंडर से टूटे मजदूर, घर लौटने पर हुए मजबूर

'गैस मिलना मुश्किल हो गया' : पुडुचेरी से लौट रहे युवक रोशन कहते हैं कि हम लोग नौकरी के लिए गए थे. वहां सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था, लेकिन संकट के बाद हम लोगों के लिए गैस मिलना मुश्किल हो गया. जिसके चलते हम लोग वापस लौट रहे हैं.

''हम रोजगार के लिए दिल्ली गए थे. दिल्ली में रोजगार तो कर रहे थे, लेकिन गैस 450 रुपए प्रति किलो मिल रहा था. गैस की किल्लत की वजह से बड़े शहरों में गुजारा मुश्किल हो गया था. लॉकडाउन जैसे हालात बन चुके हैं. हम लोगों के पास वापस लौटने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था.'' - टिंकू, प्रवासी मजदूर

'एक तो महंगाई, दूसरी गैस की किल्लत' : दिल्ली के ब्रह्मपुरी में रहकर नौकरी करने वाले शिवकांत कहते हैं कि गैस काफी महंगी हो चुकी है. हम लोग किसी तरह खुदरा में खरीदकर काम चला रहे थे, लेकिन इस महंगाई में बड़े शहर में रहना मुश्किल है. कई बार तो हम लोगों ने वहां लकड़ी पर खाना बनाया, लेकिन अब उसमें भी परेशानी हो रही थी. परेशानी को देखते हुए हम लोगों ने घर लौटना सही समझा है. घर पर तो किसी तरह से गुजारा हो जाएगा.

''लाचार होकर हम अपने गांव लौट रहे हैं. हम अब भागलपुर में ही रहकर टोटो चलाएंगे. मेरे जानने वाले 40 से 50 लोग वापस लौट चुके हैं.'' - पिंटू कुमार, दिल्ली से लौटे प्रवासी मजदूर

'₹400 प्रति किलो गैस खरीदना पड़ रहा था' : बांका के रहने वाले पिंटू कुमार ने बताया कि दिल्ली की एक कंपनी में वह नौकरी करते थे. लेकिन गैस की कीमत की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है. पिंटू बताते हैं कि दिल्ली में ₹400 प्रति किलो गैस खरीदना पड़ रहा था. कंपनी में इतने पैसे नहीं मिलते थे कि उससे महीने भर का खर्च चल सके.

ईटीवी भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और जानने की कोशिश की आखिर जमीनी हकीकत क्या है? पटना से लेकर बक्सर तक हमारी मौजूदगी रही. जितने भी प्रवासी मजदूर आ रहे थे, सबकी जुबान पर कमो-बेश एक ही बात थी, 'गैस की बड़ी दिक्कत है, इसीलिए घर लौट आए हैं.'

गांव लौट रहे प्रवासी : दरअसल, बिहार के करोड़ों लोग उदर की प्यास बुझाने के लिए दूसरे प्रदेश का रुख करते रहे हैं. ऐसे में अगर वहां भी पेट पालना मुश्किल हो, तो भला लोग क्या करें? तभी तो बोरिया-बिस्तर बांधकर लोग अपने गांव, अपने शहर, अपने घर को लौट रहे हैं.

पटना : मशहूर शायर अदम गोंडवी ने लिखा था, 'तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं ये दावा किताबी है.' वर्षों पहले लिखी गई ये लाइनें आज भी जिवंत हैं. अब देखिए ना, सरकार से लेकर प्रशासन तक जोर देकर कह रहे हैं कि कोई समस्या नहीं है, ऑल इज वेल है. पर बिहार के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर लोगों की उतरती भीड़ बताने के लिए काफी है कि, 'हालात काफी खराब हैं.' इसकी बानगी देखनी है तो बिहार के ऐसे रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाइए, जहां लंबी दूरी की ट्रेनें आकर ठहरती हैं.

'गांव में गोयठे से भी खाना बना लेंगे' : राकेश रोजी रोजगार के लिए महाराष्ट्र के औरंगाबाद गए थे और अब वह वापस लौट रहे हैं. राकेश का कहना है कि लोग बिहार से बाहर कमाने के लिए जाते हैं, लेकिन अब कमाना भी मुश्किल हो गया है. जहां हम रोजी-रोजगार के लिए गए थे, वहां हमें गैस नहीं मिल रही है. इस वजह से हम अपने गांव लौट रहे हैं, गांव पर तो गोयठे से भी खाना बना लेंगे.

'बाहर रहना मुश्किल हो गया' : बक्सर रेलवे स्टेशन पर एक ऐसे ही प्रवासी मजदूर पिंटू केशरी की आंखों में परिवार की चिंता साफ झलक रही थी. उन्होंने बताया कि उनका परिवार बड़ा है. गैस सिलेंडर की बढ़ती किल्लत और बंधनों ने उनकी कमर तोड़ दी है. कमाई पहले ही कम थी, अब गैस के लिए भी जूझना पड़ रहा है, ऐसे में बाहर रहना मुश्किल हो गया.

बक्सर से उमेश पांडेय की रिपोर्ट (ETV Bharat)

''उच्चस्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद दूसरे राज्यों से लौट रहे मजदूरों का डेटा तैयार करने का निर्देश दिया गया है. इसके तहत श्रम अधीक्षक को आदेश दिया गया है कि स्वेच्छा से लौट रहे कामगारों की पूरी जानकारी एकत्रित की जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें सहायता दी जा सके.''- साहिला, जिलाधिकारी, बक्सर

क्या कहते हैं श्रम अधीक्षक? : वहीं श्रम अधीक्षक संजय कुमार ने भी स्वीकार किया कि मध्य ईस्ट में छिड़ी जंग के कारण उत्पन्न परिस्थितियों का असर मजदूरों पर पड़ रहा है. लोग तेजी से वापस लौट रहे हैं. उन्होंने बताया कि 31 मार्च तक जिले के विभिन्न प्रखंडों में 217 प्रवासी मजदूर लौट चुके हैं और ताजा आंकड़े जुटाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि लौटने वाले मजदूरों का डेटा ग्रामीणों से पूछताछ के आधार पर एकत्रित किया जा रहा है.

दर्द साझा करते प्रवासी मजदूर (ETV Bharat)

'स्थिति कोरोना से भी भयावह होने वाली है' : इस पूरे मसले पर अर्थशास्त्री डॉक्टर विद्यार्थी विकास का कहना है कि एक महीने से संकट की स्थिति है. एक अनुमान के मुताबिक चार से 5 लाख प्रवासी मजदूर बिहार लौट चुके हैं. यह सिलसिला थमने वाला नहीं है. इस बार स्थिति कोरोना से भी भयावह होने वाली है. सरकार ने अगर इंतजाम नहीं किया तो अगले 6 महीने में फिर कोरोना संकट जैसी स्थिति होगी. 30 लाख से अधिक मजदूर बिहार वापस लौट आएंगे. नतीजा यह होगा कि राज्य में बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा से नीचे चले आएंगे.

''कोरोना संकट के दौरान तो लोगों के लिए भोजन मिल जाता था, लेकिन अब भोजन पर भी आफत है. जो व्यवसाय गैस के जरिए संचालित हो रहे थे, उन व्यवसायों पर या तो ताला लगा चुके हैं या लगने वाले हैं. बड़ी संख्या में बेरोजगारी भी बढ़ रही है.''- डॉक्टर विद्यार्थी विकास, अर्थशास्त्री

बिहार में दिख रहा रिवर्स माइग्रेशन का नजारा : दरअसल, कोरोना संकट के दौरान बिहार में रिवर्स माइग्रेशन का नजारा दिखा था. लॉकडाउन लगने के बाद दिल्ली, आंध्र प्रदेश, केरलम, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों से प्रवासी मजदूर बिहार लौटे थे. लगभग 25 लाख की संख्या में मजदूर बिहार वापस आए थे. बिहार सरकार ने उनकी स्किल मैपिंग भी कराई थी.

'बिहार सरकार मजदूरों के लिए व्यवस्था करेगी' : बिहार सरकार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है. मंत्री ने कहा है कि, ''अंतरराष्ट्रीय संकट की स्थिति है. कोरोना संकट काल के दौरान भी हम लोगों ने मजदूरों के लिए व्यवस्था की थी और इस बार भी अगर मजदूर लौट रहे हैं तो उनके लिए सरकार चिंतित है. बिहार सरकार मजदूरों के लिए व्यवस्था भी करेगी. हालांकि यह समस्या बहुत बड़ी नहीं है.''

उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल (ETV Bharat)

LPG समस्या का साइड इफेक्ट : कुल मिलाकर कहें तो देश में एलपीजी गैस की किल्लत अब एक बड़े सामाजिक और आर्थिक संकट का रूप लेती दिख रही है. इस संकट की सबसे ज्यादा मार प्रवासी मजदूरों पर पड़ रहा है. दिल्ली, मुंबई, सूरत, पंजाब और गुजरात जैसे औद्योगिक शहरों में काम करने वाले बड़ी संख्या में बिहारी मजदूर अब अपने गांव-घर लौटने को मजबूर हो गए हैं.

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