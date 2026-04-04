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दिल्ली के कोचिंग हब्स में LPG संकट: महंगी गैस और कमी से जूझते छात्र, पढ़ाई और जीवन दोनों पर गहरा असर

गैस नहीं मिल रही, खर्च और परेशानी दोनों बढ़े नेहरू विहार में रहकर पीसीएस की तैयारी कर रहे आशुतोष पांडे पिछले पांच साल से यहां रह रहे हैं. उन्होंने बताया कि

छात्रों का कहना है कि गैस सिलेंडर समय पर नहीं मिल रहा और जो मिल रहा है वह भी कई गुना महंगे दामों पर है. इस वजह से छात्रों का मासिक बजट पूरी तरह बिगड़ गया है. हालात ऐसे बन गए हैं कि कई छात्र खाना कम कर रहे हैं, सामूहिक रूप से खाना बना रहे हैं या फिर पढ़ाई छोड़कर अपने घर लौटने को मजबूर हो गए हैं.

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली का मुखर्जी नगर और नेहरू विहार इलाका वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों का प्रमुख केंद्र रहा है. यहां देश के अलग-अलग राज्यों से हजारों छात्र UPSC, PCS, SSC और अन्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं. लेकिन इन दिनों इन इलाकों में रह रहे छात्र LPG गैस की कमी और लगातार बढ़ती कीमतों का सामना कर रहे हैं.

“हम लोग अलग-अलग राज्यों से यहां पढ़ने आए हैं. लेकिन अभी जो एलपीजी की समस्या आई है, उसने हम सबको परेशान कर दिया है. गैस समय पर नहीं मिल रही और जो मिल रही है वह 300 से 500 रुपये प्रति किलो तक बेची जा रही है."

उन्होंने बताया कि इसका सीधा असर हमारे खाने-पीने पर पड़ा है. बाहर खाने का खर्च भी बढ़ गया है. पहले जो चीजें सस्ती मिलती थीं, अब उनमें 10-20 रुपये तक की बढ़ोतरी हो गई है. कई छात्र अब एक साथ मिलकर खाना बना रहे हैं ताकि खर्च कम किया जा सके. लेकिन फिर भी स्थिति संभल नहीं रही. उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी बात यह है कि कई छात्र अब यहां से अपने गांव लौट रहे हैं क्योंकि बिना गैस के यहां रहना मुश्किल हो गया है."

एक साथ बैठे छात्र (ETV Bharat)





इंडक्शन भी बना महंगा विकल्प

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से आईं खुशबू यादव पिछले कई वर्षों से मुखर्जी नगर में रहकर तैयारी कर रही हैं. उन्होंने बताया कि

“LPG की समस्या सिर्फ एक जगह की नहीं है, लेकिन मुखर्जी नगर जैसे क्षेत्रों में इसका असर ज्यादा है.यहां गैस नहीं मिल रही या बहुत महंगी हो गई है तो छात्र इंडक्शन चूल्हे की ओर जा रहे हैं."

उन्होंने बताया कि लेकिन समस्या यह है कि इंडक्शन भी अब सस्ता विकल्प नहीं रहा. पहले जो इंडक्शन 1400-1500 रुपये में मिल जाता था, वही अब 2900 से 4200 रुपये तक पहुंच गया है. इसके अलावा इंडक्शन पर खाना बनाने के लिए अलग बर्तन भी खरीदने पड़ते हैं, जिससे खर्च और बढ़ जाता है.

खाना बनाती छात्र (ETV Bharat)



खाना कम करना पड़ रहा, पढ़ाई पर असर

छत्तीसगढ़ से तैयारी करने आईं शाहीना बानो ने बताया कि “हमारे घर से सीमित पैसे आते हैं. पहले हम किसी तरह मैनेज कर लेते थे, लेकिन अब गैस की कीमत तीन गुना तक बढ़ गई है. जो पहले 100 रुपये में मिलता था, वह अब 300-400 रुपये में मिल रहा है. ऐसे में हमें खाना कम करना पड़ रहा है."



थाली महंगी, ठेले बंद, विकल्प खत्म

दीपक कुमार ने बताया कि इस संकट का असर केवल छात्रों पर ही नहीं, बल्कि स्थानीय खाने-पीने के व्यवसायों पर भी पड़ा है. उन्होंने बताया कि “गैस महंगी और दुर्लभ हो गई है, जिससे कई ठेले और छोटे खाने के स्टॉल बंद हो गए हैं. पहले जहां 50-60 रुपये में थाली मिल जाती थी, अब वही 70-80 रुपये की हो गई है. छोटे सिलेंडर 1000 रुपये तक मिल रहे है. हमने कई जगह गैस के लिए आवेदन किया, लेकिन कहीं से भी समय पर नहीं मिल रही.”



बढ़ता संकट, घटती उम्मीद

मुखर्जी नगर और नेहरू विहार जैसे इलाके केवल पढ़ाई के केंद्र नहीं, बल्कि हजारों युवाओं के सपनों का आधार हैं. यहां आने वाले छात्र सीमित संसाधनों में रहकर अपने भविष्य को संवारने की कोशिश करते हैं. लेकिन LPG संकट ने उनकी जिंदगी को अस्थिर कर दिया है. खाना, जो एक बुनियादी जरूरत है, वही सबसे बड़ी चुनौती बन गया है. इसका सीधा असर उनकी पढ़ाई, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर पड़ रहा है.



मिरांडा हाउस में खाने की समस्या, एलपीजी गैस संकट बना बड़ी वजह दिल्ली विश्वविद्यालय के मीरांडा हाउस में छात्राएं इन दिनों खाने की समस्या से जूझ रही हैं, जिसकी एक बड़ी वजह एलपीजी गैस की कमी और बढ़ती कीमतें हैं. हॉस्टल में गैस सिलेंडर समय पर न मिलने से भोजन व्यवस्था प्रभावित हो रही है. इसके चलते कई बार खाना देर से बनता है या उसकी गुणवत्ता गिर जाती है. छात्राएं मजबूरी में बाहर से महंगा खाना मंगाने को विवश हैं, जिससे उनका खर्च बढ़ रहा है और पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है. पिछले दिनों छात्रों ने कॉलेज के बाहर प्रदर्शन भी किया था.





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