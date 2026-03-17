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LPG सिलेंडर की किल्लत से बिहार के 2.5 लाख स्टूडेंट्स पर संकट, बंद होने की कगार पर 3000 हॉस्टल

LPG गैस संकट का असर अब पटना के हॉस्टलों और लॉज पर भी पड़ने लगा है. लगभग 3000 हॉस्टल बंद होने के कगार पर हैं.

LPG CRISIS IN BIHAR
पटना के हॉस्टल्स पर LPG संकट का असर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 17, 2026 at 7:38 PM IST

7 Min Read
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रिपोर्ट: बृजम पांडेय

पटना: मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण गैस सप्लाई प्रभावित होने से पटना में एलपीजी सिलेंडर का गंभीर संकट खड़ा हो गया है. लगभग 3000 निजी हॉस्टल बद होने के कगार पर हैं, जिससे 2.5 लाख से अधिक छात्रों की पढ़ाई पर संकट मंडरा रहा है. वहीं कई छात्र घर लौटने को मजबूर हो सकते हैं. ऐसे में हॉस्टल संचालक अब कोयला और लकड़ी जैसी पारंपरिक तरीकों को अपनाने के लिए विवश हैं.

पटना के हॉस्टल्स पर LPG संकट का असर: कमोबेश पूरे पटना ही नहीं पूरे बिहार में यही हालत है. ईटीवी भारत की टीम एक गर्ल्स होस्टल में गई, जहां की तस्वीर अपने आप पूरी कहानी कहती है. होस्टल का बड़ा किचन, बड़े-बड़े बर्तन रखे हुए, गैस चूल्हा है, सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन काम कुछ नहीं आ रहा है. क्योंकि एलपीजी की किल्लत ने इस पूरे किचन को ठप कर दिया है.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

प्रतिदिन दो कमर्शियल सिलेंडर की खपत: ईटीवी भारत की टीम पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल का जायजा लेने पहुंची तो पाया कि ढाई सौ बच्चों के चार वक्त के भोजन की व्यवस्था हॉस्टल संचालक को करनी पड़ती है. ऐसे में प्रतिदिन दो कमर्शियल सिलेंडर की खपत होती थी. अब स्थिति यह है कि गैस नहीं मिलता है तो किसी भी तरह काम चलाया जा रहा है.

कोयले और लकड़ी के चूल्हों की व्यवस्था: किचन से निकलने के बाद ईटीवी भारत की टीम ने बाहर देखा तो, गैस की किल्लत को देखते हुए हॉस्टल संचालक ने कोयले के चूल्हे का निर्माण कराया है. एक नहीं दो नहीं पांच-पांच चूल्हा का निर्माण कराया गया है. तीन बड़े-बड़े भट्टी और दो छोटे-छोटे चूल्हे और भी चूल्हे बनाने के लिए निर्माण सामग्री उतार रही है.

250 बच्चों की खाने की व्यवस्था: हमारी बात वहां मौजूद होटल संचालिका से हुई तो हॉस्टल संचालिका वंदना ने बताया कि यहां ढाई सौ बच्चे अलग-अलग जिलों और अलग-अलग राज्यों से आकर पढ़ते हैं. उनके खाने-पीने की पूरी व्यवस्था और रहने की व्यवस्था हमें देखनी होती है. उन्होंने बताया कि इन दिनों गैस की किल्लत की वजह से परेशानी इतनी बढ़ गई है.अब पूरा का पूरा दिन गैस की व्यवस्था में ही निकल जाता है.

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खाली सिलेंडर लेकर सड़क पर भटक रहे छात्र (ETV Bharat)

"हम लोग इतने परेशान हो गए कि अब कोयले के चूल्हे का निर्माण कराया है. क्योंकि बच्चों के अभिभावकों से जो कमिटमेंट है, उसको हम लोग पूरा कर सके. हम लोग चार समय का भोजन तैयार करते हैं. सुबह शाम का नाश्ता, दोपहर और रात का भोजन बनवाते हैं. फिर दो फिर दो समय चाय देते हैं. ऐसे में पूरे दिन में डेढ़ से दो कमर्शियल कमर्शियल सिलेंडर की खपत हो जाती है. अब बच्चों को तो भूखा नहीं रख सकते हैं. कागज भी जलाकर खाना बनाना पड़े तो वह भी करेंगे. फिलहाल कोयला और लकड़ी से खाना बना रहे हैं."- वंदना, हॉस्टल संचालिका

महाराज को करनी पड़ रही डबल मेहनत: हॉस्टल के रसोईये महाराज ने बताया कि "गैस पर जल्दी-जल्दी खाना बन जाता है. कोई परेशानी नहीं होती है फिर से धुआं शुरू हो चुका है. खाना देरी से बनता है. बच्चों को सुबह नाश्ता करके कोचिंग पकड़ना होता है, क्लास करना होता है, ऐसे में हम लोगों की मेहनत काफी बढ़ गई है."

छात्राओं को हो रही परेशानी: हालांकि हॉस्टल में जो व्यवस्था हो रही है उससे बच्चों ने कोई शिकायत तो नहीं की. ईटीवी भारत की टीम ने बच्चों से अलग से बात किया तो छात्राओं ने बताया कि यहां भोजन तो मिल जाता है लेकिन, हम लोग बाहर कुछ भी खाने जाते हैं तो वह उपलब्ध नहीं हो पता है. ना मोमोज मिल पाता है ना चाट मिल पाता है.

"सभी रेस्टोरेंट में यह लिखा रहता है कि गैस नहीं है. यहां भोजन नहीं मिलेगा. हम लोग दादी नानी से सुना करते थे कि कोयले और लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनता था, वह अब देखने को मिल रहा है."- छात्रा

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हॉस्टल के किचन में सन्नाटा (ETV Bharat)

"अब हमारा भोजन भी कोयला और लकड़ी के चूल्हे पर बन रहा है. इस कोयले और लकड़ी के खाने में स्वाद है, सोंधा स्वाद मिल रहा है, अच्छा लग रहा है.- लेकिन खाना बनाने में ज्यादा समय लगता है. खाना पकाने वाले महराज का काम बढ़ गया है."- छात्रा

'सिलेंडर की हो रही ब्लैक मार्केटिंग': उधर, लॉज में रहने वाले पटना के स्टूडेंट खाली सिलेंडर लेकर सड़क पर भटक रहे हैं. छोटे गैस सिलेंडर भरवाने के लिए स्टूडेंट परेशान है. एक स्टूडेंट ने कहा कि सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है.

"सिलेंडर में गैस भरवाने के लिए मुंह मांगा पैसा मांगा जा रहा है. पहले 80-90 रुपये केजी भरवाते थे, अब 250, 300, 400 रु किलो तक रुपये मांगा जा रहा है. खाने तक की आफत हो गई है. सत्तू और चूड़ा दही खाकर हम अपना काम चला रहे हैं."- लॉज में रहने वाले एक छात्र

2.5 लाख छात्रों की पढ़ाई पर संकट: एक स्टूडेंट ने बताया कि काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है. लॉज में रहने वाले कई स्टूडेंट्स का सिलेंडर खाली है. ऐसे ही सिलिंडर की किल्लत रही तो घर जाना पड़ेगा. क्योंकि सारा ध्यान खाने और उसकी व्यवस्था में ही चला जा रहा है. ऐसे पढ़ाई कैसे होगी. इससे अच्छा है कि गांव ही चले जाएं. जानकारी के अनुसार 2.5 लाख से ज्यादा छात्रों को पढ़ाई छोड़कर घर लौटना पड़ सकता है.

बंद होने की कगार पर 3000 हॉस्टल: पटना नगर निगम के प्रॉपर्टी टैक्स आंकड़ों के मुताबिक, शहर में अभी करीब 3,035 हॉस्टल संचालित हो रहे हैं. इनमें बांकीपुर जोन में 1,959 हॉस्टल हैं. वहीं पाटलिपुत्र जोन में 743, कंकड़बाग जोन में 172, अजीमाबाद जोन में 12 हॉस्टल और नूतन राजधानी जोन में 149 शामिल हैं. इस सभी हॉस्टलों की रसोई पर सिलेंडर की कमी का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है. ऐसे में छात्र पलायन को मजबूर हो रहे हैं.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

घरेलू सिलेंडर के नए नियम: शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता एक सिलेंडर की डिलीवरी के 25 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर बुक कर पाएंगे. ग्रामीण इलाकों में समय सीमा 45 दिन की है. शहरी उपभोक्ताओं के लिए साल में अधिकतम 12 सिलेंडर और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 8 सिलेंडर का कोटा तय किया गया है. कोटे से अधिक बुकिंग पर फिलहाल रोक है. पीएनजी कनेक्शन होने पर आपोक एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा.

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कोयले और लकड़ी के चूल्हों का इस्तेमाल (ETV Bharat)

कमर्शियल सिलेंडर के नियम: होटलों, रेस्टोरेंट और हॉस्टलों को दिए जाने वाले कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई में कटौती की गई है. ऐसा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गैस सुरक्षित रखने के लिए किया गया है. सरकार ने व्यावसायिक संस्थानों को एनपीजी की जगह पीएनजी लेने के लिए प्रोत्साहित किया है. वहीं दबाव कम करने के लिए हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए सरकार ने मिट्टी का तेल और कोलये जैसे वैकल्पिक ईंधनों के इस्तेमाल के लिए अतिरिक्त आवंटन दिया है.

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