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LPG सिलेंडर की किल्लत से बिहार के 2.5 लाख स्टूडेंट्स पर संकट, बंद होने की कगार पर 3000 हॉस्टल

रिपोर्ट: बृजम पांडेय

पटना: मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण गैस सप्लाई प्रभावित होने से पटना में एलपीजी सिलेंडर का गंभीर संकट खड़ा हो गया है. लगभग 3000 निजी हॉस्टल बद होने के कगार पर हैं, जिससे 2.5 लाख से अधिक छात्रों की पढ़ाई पर संकट मंडरा रहा है. वहीं कई छात्र घर लौटने को मजबूर हो सकते हैं. ऐसे में हॉस्टल संचालक अब कोयला और लकड़ी जैसी पारंपरिक तरीकों को अपनाने के लिए विवश हैं.

पटना के हॉस्टल्स पर LPG संकट का असर: कमोबेश पूरे पटना ही नहीं पूरे बिहार में यही हालत है. ईटीवी भारत की टीम एक गर्ल्स होस्टल में गई, जहां की तस्वीर अपने आप पूरी कहानी कहती है. होस्टल का बड़ा किचन, बड़े-बड़े बर्तन रखे हुए, गैस चूल्हा है, सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन काम कुछ नहीं आ रहा है. क्योंकि एलपीजी की किल्लत ने इस पूरे किचन को ठप कर दिया है.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

प्रतिदिन दो कमर्शियल सिलेंडर की खपत: ईटीवी भारत की टीम पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल का जायजा लेने पहुंची तो पाया कि ढाई सौ बच्चों के चार वक्त के भोजन की व्यवस्था हॉस्टल संचालक को करनी पड़ती है. ऐसे में प्रतिदिन दो कमर्शियल सिलेंडर की खपत होती थी. अब स्थिति यह है कि गैस नहीं मिलता है तो किसी भी तरह काम चलाया जा रहा है.

कोयले और लकड़ी के चूल्हों की व्यवस्था: किचन से निकलने के बाद ईटीवी भारत की टीम ने बाहर देखा तो, गैस की किल्लत को देखते हुए हॉस्टल संचालक ने कोयले के चूल्हे का निर्माण कराया है. एक नहीं दो नहीं पांच-पांच चूल्हा का निर्माण कराया गया है. तीन बड़े-बड़े भट्टी और दो छोटे-छोटे चूल्हे और भी चूल्हे बनाने के लिए निर्माण सामग्री उतार रही है.

250 बच्चों की खाने की व्यवस्था: हमारी बात वहां मौजूद होटल संचालिका से हुई तो हॉस्टल संचालिका वंदना ने बताया कि यहां ढाई सौ बच्चे अलग-अलग जिलों और अलग-अलग राज्यों से आकर पढ़ते हैं. उनके खाने-पीने की पूरी व्यवस्था और रहने की व्यवस्था हमें देखनी होती है. उन्होंने बताया कि इन दिनों गैस की किल्लत की वजह से परेशानी इतनी बढ़ गई है.अब पूरा का पूरा दिन गैस की व्यवस्था में ही निकल जाता है.

खाली सिलेंडर लेकर सड़क पर भटक रहे छात्र (ETV Bharat)

"हम लोग इतने परेशान हो गए कि अब कोयले के चूल्हे का निर्माण कराया है. क्योंकि बच्चों के अभिभावकों से जो कमिटमेंट है, उसको हम लोग पूरा कर सके. हम लोग चार समय का भोजन तैयार करते हैं. सुबह शाम का नाश्ता, दोपहर और रात का भोजन बनवाते हैं. फिर दो फिर दो समय चाय देते हैं. ऐसे में पूरे दिन में डेढ़ से दो कमर्शियल कमर्शियल सिलेंडर की खपत हो जाती है. अब बच्चों को तो भूखा नहीं रख सकते हैं. कागज भी जलाकर खाना बनाना पड़े तो वह भी करेंगे. फिलहाल कोयला और लकड़ी से खाना बना रहे हैं."- वंदना, हॉस्टल संचालिका

महाराज को करनी पड़ रही डबल मेहनत: हॉस्टल के रसोईये महाराज ने बताया कि "गैस पर जल्दी-जल्दी खाना बन जाता है. कोई परेशानी नहीं होती है फिर से धुआं शुरू हो चुका है. खाना देरी से बनता है. बच्चों को सुबह नाश्ता करके कोचिंग पकड़ना होता है, क्लास करना होता है, ऐसे में हम लोगों की मेहनत काफी बढ़ गई है."

छात्राओं को हो रही परेशानी: हालांकि हॉस्टल में जो व्यवस्था हो रही है उससे बच्चों ने कोई शिकायत तो नहीं की. ईटीवी भारत की टीम ने बच्चों से अलग से बात किया तो छात्राओं ने बताया कि यहां भोजन तो मिल जाता है लेकिन, हम लोग बाहर कुछ भी खाने जाते हैं तो वह उपलब्ध नहीं हो पता है. ना मोमोज मिल पाता है ना चाट मिल पाता है.