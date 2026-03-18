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LPG सिलेंडर को बाय-बाय, ₹400 लगवा सकते हैं PNG Connection..बिहार के इन शहरों में सुविधा

पटना के रहने वाले अरुण सिंह गैस के लिए दो महीने में मात्र 800 यानि एक महीने में 400 रुपये खर्च करते हैं, जानें कैसे?

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पीएनजी कनेक्शन पर रिपोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 18, 2026 at 2:02 PM IST

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रिपोर्ट : रंजीत कुमार

पटना: एक ओर ईरान-इजरायल के बीच युद्ध के कारण देश में गैस संकट (LPG Crisis) से लोग परेशान हैं. सिलेंडर लेकर घंटों लाइन में लगते हैं, लेकिन गैस नहीं मिलती है. इस कारण लोग लकड़ी और कोयले वाले चूल्हे की ओर रूख कर रहे हैं. राजधानी समेत कई शहरों में होटल-रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पर हैं.

दूसरी ओर पटना की रहने वाली अंजू सिंह चिंतामुक्त हैं. इन्हें गैस संकट से कोई परेशानी नहीं है. अंजू सिंह खाना बनाने के लिए गैस का इस्तेमाल तो जरूर करती हैं, लेकिन इसके लिए सिलेंडर लेकर लाइन में नहीं लगना पड़ता है और ना ही इनके यहां कभी गैस खत्म होती है. 24 घंटे 365 दिन गैस की सप्लाई से अंजू काफी खुश हैं.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

"दिसंबर 2025 में ही पीएनजी कनेक्शन ले लिया. जब से मैंने पीएनजी का कनेक्शन लिया है, तब से मेरी मुश्किलें आसान हो गई हैं. पीएनजी गैस का उपयोग करना बेहद आसान और सुरक्षित भी है. पीएनजी गैस का फ्लेम भी तेज होता है." -अंजू सिंह, PNG उपभोक्ता

क्या होता है PNG?: पीएनजी (Piped Natural Gas) एक नेचुरल गैस है, जिसे पाइपलाइन के माध्यम से घर, कमर्शियल और औद्योगिक क्षेत्रों में ईंधन के रूप में पहुंचाया जाता है. LPG की तरह ही खाना पकाने के लिए बेहतर माना जाता है. पटना की अंजू सिंह के घर में इसी गैस को पाइप के माध्यम से पहुंचाया जाता है.

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पीएनजी स्टोव पर खाना बनाती अंजू सिंह (ETV Bharat)

LPG और PNG में अंतर?: एलपीजी और पीएनजी दोनों गैस खाना बनाने में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अंतर की बात करें तो सभी मामलों में पीएनजी बेहतर होता है. एलपीजी के लिए सिलेंडर रखने की जरूरत होती है. इसके साथ बार-बार बुकिंग भी करानी होती है. महंगा होने के साथ-साथ एलपीजी अत्यंत ज्वलनशील भी है जो ज्यादा खतरनाक है.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

24 घंटे 365 दिन सप्लाई: पीएनजी के लिए सिलेंडर रखने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई बुकिंग की जरूरत है. इसकी 24 घंटे सप्लाई होती है. पाइलाइन के माध्यम से घरों तक पहुंचायी जाती है. सस्ता होने के साथ-साथ इसमें जोखिम कम होता है. गैस हल्का होने के कारण जल्दी हवा में घुल जाती है, जिससे आग लगने का खतरा कम होता है.

25 प्रतिशत सस्ता: पटना के रहने वाले अरुण कुमार के परिवार में तीन लोग हैं. इन्होंने भी पीएनजी का कनेक्शन ले रखा है. अरुण सिंह कहते हैं कि लगभग तीन महीने पहले इसका कनेक्शन कराया है. अब घर की महिलाएं को कोई परेशानी नहीं है. सिलेंडर इधर-उधर नहीं करना होता है. पीएनजी का फ्लेम काफी बेहतर है. एलपीजी से 20 से 25 प्रतिशत सस्ता होता है.

"तीन लोगों का परिवार है. दो महीने में 800 रुपये भुगतान किया है. पहले दो महीने में एक सिलेंडर लगता था, जिसमें करीब 1000 रुपये खर्च होते थे. इसका पेमेंट भी आसान है. वाट्सऐप पर मीटर का फोटो भेजते हैं और उधर से बिल और बारकोड आ जाते हैं. बार कोड पर पेमेंट कर देते हैं." -अरुण सिंह, पीएनजी उपभोक्ता

पीएनजी के इंतजार में लोग: ईटीवी भारत की टीम पीएनजी कनेक्शन को लेकर ग्राउंड पर पहुंची तो पता चला कि कई उपभोक्ता इंतजार में हैं कि उनके घर तक पाइलाइन पहुंच जाए ताकि सिलेंडर से मुक्ति मिले. ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान रितु ने बताया कि वह एलपीजी इस्तेमाल करती हैं, लेकिन पीएनजी के इंतजार में हैं. कहती हैं कि मेरे फ्लैट तक पीएनजी का कनेक्शन तो लग गया है, लेकिन अभी चालू नहीं हुआ है.

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पटना की रहने वाली रितु कुमारी (ETV Bharat)

"हम लोग इंतजार में बैठे हैं. हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि एलपीजी सिलेंडर अगर खत्म हो गया तो क्या करेंगे? खाना भी बहुत सोच समझ कर बनाना पड़ता है. कोशिश रहती है कि कम से कम गैस की खपत हो." -रितु कुमारी, एलपीजी उपभोक्ता

'पीएनजी कनेक्शन की ओर रुख करें लोग': बिहार में पीएनजी सप्लाई करने वाली संस्था गेल इण्डिया (GAIL India) के जीएम ऐके सिन्हा ने बताया कि संकट की स्थिति में लोगों को पीएनजी कनेक्शन की ओर रुख करना चाहिए. ज्यादातर इलाकों में गैस पाइपलाइन पहुंच चुकी है, लेकिन लोग हिचक रहे हैं.

"आज जिस तरीके की स्थिति है, उन परिस्थितियों में लोगों को यथाशीघ्र कनेक्शन जुड़वा लेना चाहिए. इसके बहुआयामी फायदे होने वाले हैं." - ऐके सिन्हा, जीएम, गेल इण्डिया

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पीएनजी कनेक्शन के लिए तैयारी करता कर्मी (ETV Bharat)

पटना में 30 हजार कनेक्शन: PMUY (प्रधानमंत्री उज्‍ज्‍वला योजना) स्कीम के तहत बिहार में पीएनजी के 1.18 करोड़ लाभार्थी हैं. गेल इण्डिया के जीएम एके सिन्हा ने बताया कि पटना में वर्तमान में 30 हजार पीएनजी कनेक्शन ऑपरेटिव हैं. आने वाले कुछ दिनों में आंकड़ा 50000 तक पहुंचने वाला है. सरकार ने विभाग को 51000 कनेक्शन चालू करने का टारगेट दिया था. गेल इंडिया को उम्मीद है कि वह समय रहते लक्ष्य को पूरा कर लेगा.

इन शहरों में पीएनजी की सुविधा: वर्तमान में बिहार में कुछ ही शहरों में PNG सर्विस उपलब्ध है. इनमें पटना, सीवान, हाजीपुर, दरभंगा, मोतिहारी, बेगूसराय, पूर्णिया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और समस्तीपुर शामिल हैं. इन शहरों में पाइपलाइन नेटवर्क धीरे-धीरे बढ़ रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा घरों को यह सर्विस मिल सके.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

"पटना में गैस अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (GAIL) ने पहले ही 28,000 से ज़्यादा घरों में PNG कनेक्शन दे दिए हैं. गर्दनीबाग और फतुहा इलाकों में भी गैस सप्लाई शुरू हो गई है. सीवान में अभी लगभग 2,500 घरों में PNG कनेक्शन हैं. नेटवर्क तेज़ी से बढ़ रहा है." - ऐके सिन्हा, जीएम, गेल इण्डिया

कैसे होगा कनेक्शन?: गेल के जीएम ऐके सिन्हा बताते हैं कि इसका कनेक्शन लेना बहुत आसान है. धीरे-धीरे इसका कनेक्शन बढ़ाया जा रहा है. उपभोक्ता को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. नया कनेक्शन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है. आवेदन करने के बाद कंपनी अपनी टीम को घर का सर्वे करने के लिए भेजती है.

कितना समय लगेगा?: सर्वे के दौरान तकनीकी जांच आदि देखा जाता है. इसके बाद कनेक्शन को इंस्टॉल किया है. पाइप कनेक्शन इंस्टॉल होने में करीब 3-4 हफ्ते का समय लगता है. इसके बाद कनेक्शन चालू हो जाएगा. अलग-अलग शहरों में पीएनजी सप्लाई की जिम्मेदारी अलग-अलग कंपनियों को दी जाती है.

कितना खर्च होगा: पीएनजी कनेक्शन के लिए 6 हजार से 7 हजार तक खर्च आते हैं. इसमें 1150 से 6000 तक इंस्टॉलेशन चार्ज लगता है. इसके अलावे 5 से 6 हजार सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है जो रिफंडेबल होता है. अगर घर में पहले से एलपीजी स्टोव है तो इसे बदलने के लिए लगभर 1500 से 3000 खर्च होंगे ताकि इसे पीएनजी में बदला जा सके.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

गैस की खपत: अभी वर्तमान में बिहार में पीएनजी की कीमत लगभग 49.44 रुपये प्रति एससीएम है. घर में अगर 4 सदस्यों का परिवार है तो एक दिन खाना बनाने में 0.4 से 0.5 एससीएम पीएनजी खर्च होगा. यानि एक एससीएम में 2 से 2.5 दिन खाना बन सकता है. 18 से 20 एससीएम पीएनजी 14 किलो वाला सिलेंडर के बराबर है.

बचत ही बचत: पीएनजी आमतौर पर एलपीजी से सस्ता होता है. हर महीने उपभोक्ता को कम से कम 300 से 400 रुपये की बचत होगी. दो से तीन साल में इंस्टॉलेशन चार्ज वसूल हो जाएगा. जितना खर्च करेंगे, उतना ही बिल आएगा.

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