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कनेक्शन LPG का, फिर भी 50% ग्रामीण लकड़ी-कोयले में बनाते खाना; 53% को होम डिलीवरी नहीं

कनेक्शन LPG का, फिर भी 50% ग्रामीण भारत लकड़ी-उपले में बनाता खाना. ( Photo Credit; Getty Images )