कनेक्शन LPG का, फिर भी 50% ग्रामीण लकड़ी-कोयले में बनाते खाना; 53% को होम डिलीवरी नहीं
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत लोगों ने कनेक्शन तो ले लिए पर उसे रिफिल नहीं कराते. जिससे गांव की रसोई धुएं से भरी है.
Published : September 9, 2026 at 3:49 PM IST
हैदराबाद: Wood Coal Cooking in India: गांवों तक एलपीजी (LPG) कनेक्शन की पहुंच बनाने के लिए सरकार उज्ज्वला योजना जैसे कई कदम उठा रही है. भारी सब्सिडी दे रही है. लेकिन वास्तविकता ये है कि गांवों की रसोई आज भी लकड़ी और कोयले के चूल्हे से ही जुड़ी हुई है. काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (CEEW) की एक स्टडी के अनुसार, 23% ग्रामीण परिवार ही ऐसे हैं जिनके यहां रोजाना भोजन एलपीजी से बनता है.
वहीं, 73% प्रतिशत ने पिछले 90 दिनों में LPG सिलेंडर का इस्तेमाल कम से कम एक बार किया. इनमें से करीब 50% परिवार आज भी लकड़ी और कोयले पर निर्भर हैं. ETV Bharat की रिपोर्ट में जानते हैं कि इसकी वजह क्या है?
देश के 9 करोड़ ग्रामीण परिवार लकड़ी-कोयले से बनाते खाना: CEEW की स्टडी के अनुसार, 50 प्रतिशत ग्रामीण परिवार आज भी भोजन पकाने के लिए लकड़ी या कोयले का प्रयोग कर रहे हैं. राष्ट्रीय स्तर पर इसका अनुमान लगाया जाए तो देश के करीब 9 से 9.5 करोड़ ग्रामीण परिवार खाना पकाने के लिए लकड़ी या पारंपरिक ईंधन पर निर्भर हैं. CEEW की यह रिपोर्ट बताती है कि एलपीजी एक स्वच्छ ईंधन है लेकिन, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत लोगों ने कनेक्शन तो ले लिए पर उसे रिफिल नहीं कराते. जिसके चलते सरकार के प्रयास के बाद भी गांव की रसोई धुएं से भरी रहती है.
47% ग्रामीण उपभोक्ताओं को ही मिलती होम डिलीवरी: CEEW की रिपोर्ट के अनुसार, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी के प्रयोग में बड़ा अंतर देखने को मिलता है. शहर में विशेषकर मलिन और अनौपचारिक बस्तियों में एलपीजी का प्रयोग 70% परिवार कर रहे हैं. वहीं, ग्रामीण क्षेत्र में यह 23% ही है. दरअसल, गांवों में मात्र 47% उपभोक्ताओं को ही घर पर सिलेंडर की डिलीवरी मिल पाती है, जबकि शहरों में इसकी दर काफी बेहतर है.
इसके अलावा, सब्सिडी के बाद भी सिलेंडर रिफिल कराने की कीमत ज्यादा होना भी इसके प्रयोग से परिवारों को दूर कर रहा है. क्योंकि, लकड़ी-उपले जैसे ईंधर गांव वालों को फ्री में मिल जाते हैं. इसलिए वे इनका प्रयोग करना ज्यादा किफायती समझते हैं.
शहर में 31% के पास गैस कनेक्शन नहीं: रिपोर्ट के अनुसार, शहरों में करीब 31% ऐसे लोग हैं, जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है. उन्हें सिर्फ इसलिए मना कर दिया जाता है क्योंकि, उनके पास निवास प्रमाण पत्र (Address Proof) नहीं होता. ये किराए के मकान में रहते हैं या फिर अनऑथराइज्ड जगह पर, जिसके चलते इनके पास जरूरी कागजात नहीं होते.
दस्तावेज न होने के कारण शहरों में 11% परिवार ब्लैक में एलपीजी सिलेंडर खरीदने को मजबूर हैं. इसके लिए वे 803 रुपए (सर्वे के समय के रेट) की कीमत वाले सिलेंडर के 1,040 रुपए तक देते हैं. यानी किराना स्टोर या अनधिकृत विक्रेताओं से गैस खरीदने के लिए लोगों को 71 रुपए प्रति किलोग्राम का भुगतान करना पड़ता है, जो औपचारिक कनेक्शन के लिए लिए जाने वाले 59 रुपए प्रति किलोग्राम से 12 रुपए महंगा और 20 प्रतिशत अधिक है.
ग्रामीण परिवार क्यों नहीं प्रयोग करते एलपीजी: CEEW के सर्वे सामने आया है कि एलपीजी का प्रयोग न करने का सबसे बड़ा कारण सिलेंडर को रिफिल कराने की ऊंची कीमत है. उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए सब्सिडी के बाद भी एक सिलेंडर की कीमत करीब 642 रुपए होती है, जो उनके बजट से बाहर है.
सर्वे में ग्रामीण परिवारों की औसत भुगतान क्षमता 500 रुपए प्रति सिलेंडर पाई गई. वहीं, ग्रामीणों का कहना है कि यदि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत 400 रुपए कर दी जाए, तो वे लकड़ी छोड़कर पूरी तरह से एलपीजी अपना लेंगे.
53% ग्रामीण उपभोक्ता अपने खर्चे पर घर लाते हैं सिलेंडर: गांवों में एलपीजी का प्रयोग करने के पीछे सिलेंडर की घर तक उपलब्धता का संकट भी है. सर्वे में पाया गया कि केवल 47% ग्रामीण परिवारों को ही होम डिलीवरी मिल पाती है. बाकी 53% ग्रामीण उपभोक्ताओं को खुद अपने खर्च और साधनों से डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर या पिक-अप प्वाइंट तक जाकर सिलेंडर लाना पड़ता है.
इससे परिवार की एलपीजी प्रयोग की लागत तो बढ़ती ही है, उसे लाने में समय भी बर्बाद होता है. इस पर CEEW के सर्वेक्षणकर्ताओं का कहना है कि केवल कनेक्शन देना ही समस्या का समाधान नहीं है. जब तक रिफिल लागत कम और सुलभ न हो, ग्रामीण प्रदूषित ईंधनों के संपर्क में बने रहते हैं.
सरकार ने बदले सिलेंडर बुकिंग के नियम: सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में सिलेंडर बुकिंग के नियम में बड़ा बदलाव किया है. अभी तक रसोई गैस सिलिंडर रिफिल बुकिंग की समय-सीमा जो 45 दिन थी, अब उसे घटाकर 25 दिन कर दिया गया है. सरकार का यह कदम लाखों ग्रामीण परिवारों को सीधे राहत पहुंचाने वाला है. दरअसल मार्च 2026 में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच शुरू हुए युद्ध से उपजे पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की सप्लाई पर असर पड़ा था. इसको देखते हुए सरकार ने बुकिंग का गैप बढ़ा दिया था. जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में सिलिंडर बुक करने के लिए डेढ़ महीने तक लोगों को इंतजार करना पड़ रहा था. लेकिन, अब स्थिति सामान्य होने पर सरकार ने फिर से पुरानी व्यवस्था लागू कर दी है.
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