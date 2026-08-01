अगस्त महीने के पहले दिन लोगों को मिली खुशियां, कम हो गए गैस सिलेंडर के दाम, जानें नए दाम
महंगाई के जमाने में लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी है. तेल कंपनियों ने नए रेट्स आज से लागू कर दिए हैं.
Published : August 1, 2026 at 6:47 AM IST
नई दिल्ली: आज से अगस्त महीने की शुरुआत हो गई है और महीने के पहले दिन ही लोगों को काफी राहत मिली है. तेल कंपनियों ने आज शनिवार 1 अगस्त से गैस सिलेंडर के दामों को अपडेट कर दिया है. ताजा जानकारी के मुताबिक ऑयल कंपनियों ने गैस सिलेंडर के दामों में करीब 200 रुपये से अधिक की कमी की है. सभी शहरों में नए दाम आज से लागू हो गए हैं.
बता दें, सभी तेल कंपनियों ने शनिवार सुबह 19 किग्रा. वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों को संशोधित किया. मेट्रो शहर कोलकाता में कमर्शियल गैस के दाम 209 रुपये तक कम हुए हैं. वहीं, देश की राजधानी नई दिल्ली में यही सिलेंडर 202 रुपये सस्ता हुआ है.
राजधानी दिल्ली के जानें नए दाम
तेल कंपनियों ने पिछले महीने जुलाई में भी कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटाए थे. आज शनिवार से दिल्ली में 19 किग्रा. वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की नई कीमतें 2728 रुपये हो गई है. वहीं, कोलकाता में इस सिलेंडर के नए दाम 2872.50 रुपये हो गए हैं.
Prices of 19 kg commercial LPG cylinders have been reduced by Rs 209 in Kolkata and Rs 202 in Delhi today. With this revision, a 19 kg commercial cylinder will cost Rs 2,872.50 in Kolkata starting today. There is no change in the prices of domestic LPG cylinders: Sources pic.twitter.com/N754OIBURK— ANI (@ANI) August 1, 2026
जुलाई महीने में भी मिली थी राहत
इससे पहले जुलाई महीने में भी कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हुआ था. कंपनियों ने करीब 183 रुपये से ज्यादा की कटौती की थी. उसके बाद 19 किग्रा. वाले सिलेंडर के नए दाम 2,930 रुपये हो गए थे. वहीं, कोलकाता में इसी सिलेंडर के दाम 3,255.50 रुपये से कम होकर 3,081 रुपये रह गई थी.
जानें घरेलू गैस सिलेंडर के दाम
तेल कंपनियों ने सिर्फ 19 किग्रा. वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटाए हैं. वहीं, घरेलू गैस सिलेंडर (14 Kg. LPG Cylinder Rate) के दाम यथावत हैं. इसकी कीमतों में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है. बता दें, 14 किग्रा. वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 7 जून से स्थिर बने हुए हैं. राजधानी नई दिल्ली में इस सिलेंडर के दाम 942 रुपये हैं. वहीं कोलकाता में यही सिलेंडर 968 रुपये में मिल रहा है. मायानगरी मुंबई में इस सिलेंडर की कीमत 941.50 बनी हुई है. चेन्नई में 14 किग्रा. वाले सिलेंडर की कीमतें 957.50 रुपये हैं.
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