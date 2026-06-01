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महंगाई की एक और नई किस्त, बढ़ गए गैस सिलेंडर के दाम, देने होंगे इतने रुपये

सरकारी तेल कंपनियां महीने के पहले दिन दाम संशोधित करती हैं. नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं.

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बढ़ गए गैस सिलेंडर के दाम (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 1, 2026 at 6:45 AM IST

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हैदराबाद: सरकारी तेल कंपनियों ने आज 1 जून 2026 को गैस सिलेंडर के दामों को अपडेट कर दिया है. जानकारी के मुताबिक कंपनियों ने 19 किग्रा. वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि की है. बता दें, इन सिलेंडर के दाम करीब 42 रुपये तक बढ़ाए गए हैं. नए दाम आज से लागू हो गए हैं.

राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर की नई कीमतें 42 रुपये बढ़कर 3113.50 रुपये हो गई हैं. बात कोलकाता की करें तो यहां करीब 53.50 रुपये सिलेंडर महंगा हुआ है. अब से नए दाम 3255.50 रुपये हो गए हैं. कंपनियों ने 5 किग्रा. वाले छोटे गैस सिलेंडर के दामों को भी अपडेट किया है. इसकी कीमतें करीब 11 रुपये बढ़ाई गई हैं. अब से दिल्ली में इसके लिए करीब 821.50 रुपये चुकाने होंगे.

खबर अपडेट हो रही है.

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