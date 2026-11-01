दिवाली से पहले महंगाई का झटका, दिल्ली- कोलकाता में बढ़े कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम
कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों के दाम आज से बढ़ा दिए गए हैं.
Published : November 1, 2026 at 6:44 AM IST
नई दिल्ली: दिवाली से पहले पेट्रोलियम कंपनियों ने बड़ा फैसला लिया है. आज एक नवंबर से कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ा दिए गए हैं. हलांकि राहत की बात है कि रसोई गैस सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं. अलग-अलग शहरों में इसकी कीमतों में मामूली फर्क देखा गया.
कॉमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों में 12 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है. इससे दिल्ली में बढ़े हुए कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों 2820 रुपये हो गई है. इसी तरह कोलकाता में अब नई कीमत 2971 रुपये हो गई. जबकि चेन्नई में अब दाम बढ़कर 2994.5 रुपये और मुंबई में दाम बढ़ कर 2775 रुपये हो गया. बढ़ी हुई कीमतों का असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, कैटरर और छोटे बिजनेस संचालकों पर पड़ेगा.
कॉमर्शियल सिलेंडरों के बढ़े हुए दाम
दिल्ली- 2820
मुंबई - 2775
चेन्नई- 2994.5
कोलकाता- 2971
इससे पहले 1 अक्टूबर को कमर्शियल सिलेंडरों के दाम दिल्ली में 62.50 रुपये बढ़ाए गए थे जिससे बढ़ी हुई कीमत 2810 रुपये हो गई थी. इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनियां 1 नवंबर, 2026 से कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया है. अभी, घरेलू या 14.2 kg एलपीजी की कीमतें लगातार पांच महीनों से वैसी ही हैं, जबकि 19 Kg एलपीजी की कीमतें लगातार दो महीने से बढ़ाई जा रही हैं.
अभी, कुछ शहरों में कमर्शियल एलपीजी की कीमत 3100 रुपये के पार हो गई और कुछ में घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम 1000 रुपये के पार चले गए हैं. एलपीजी की कीमतें बढ़ने का कारण कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतें मानी जा रही है जो खाड़ी देशों में युद्ध के कारण बढ़े हैं. होर्मुज जलडमरूमध्य से दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई पर असर पड़ रहा है, जिससे भारत समेत कई देशों में एलपीजी जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई में भारी कमी आई.