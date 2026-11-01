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दिवाली से पहले महंगाई का झटका, दिल्ली- कोलकाता में बढ़े कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

नई दिल्ली: दिवाली से पहले पेट्रोलियम कंपनियों ने बड़ा फैसला लिया है. आज एक नवंबर से कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ा दिए गए हैं. हलांकि राहत की बात है कि रसोई गैस सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं. अलग-अलग शहरों में इसकी कीमतों में मामूली फर्क देखा गया.

कॉमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों में 12 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है. इससे दिल्ली में बढ़े हुए कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों 2820 रुपये हो गई है. इसी तरह कोलकाता में अब नई कीमत 2971 रुपये हो गई. जबकि चेन्नई में अब दाम बढ़कर 2994.5 रुपये और मुंबई में दाम बढ़ कर 2775 रुपये हो गया. बढ़ी हुई कीमतों का असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, कैटरर और छोटे बिजनेस संचालकों पर पड़ेगा.

कॉमर्शियल सिलेंडरों के बढ़े हुए दाम दिल्ली- 2820 मुंबई - 2775