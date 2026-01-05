उत्तर भारत में कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली 69 ट्रेनें लेट, कई फ्लाइट्स कैंसिल
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के अनुसार, आज सुबह कुल 69 ट्रेनें दिल्ली पहुंचने में लेट हुईं.
Published : January 5, 2026 at 9:28 AM IST
नई दिल्ली: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड व घने कोहरे ने जनजीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है. दृश्यता कम होने के कारण यातायात के प्रमुख साधन रेलवे और हवाई उड़ानें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. आज 5 जनवरी को देश के विभिन्न हिस्सों से दिल्ली आने वाली लंबी दूरी की ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं, जबकि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया है.
नई दिल्ली आने वाली प्रमुख ट्रेनों की स्थिति
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के अनुसार, आज सुबह कुल 69 ट्रेनें दिल्ली पहुंचने में लेट हुईं. उन्होंने बताया कि सुरक्षा कारणों से लोको पायलटों को कम दृश्यता में ट्रेन की रफ्तार धीमी रखनी पड़ती है.
नई दिल्ली स्टेशन पहुंचने वाली लेट ट्रेनें
- कर्नाटक सुपरफास्ट (12627): 3 घंटे 17 मिनट
- हजूर साहिब नांदेड़-श्रीगंगानगर (12439): 3 घंटे 10 मिनट.
- डिब्रूगढ़-नई दिल्ली राजधानी (12423): 2 घंटे 39 मिनट.
- कर्नाटक संपर्क क्रांति (22685): 2 घंटे 22 मिनट.
- सचखंड एक्सप्रेस (12715): 2 घंटे 01 मिनट.
- रांची-नई दिल्ली राजधानी (12453): 1 घंटे 56 मिनट.
- इंटरसिटी एक्सप्रेस (14315): 1 घंटे 51 मिनट.
- केरला सुपरफास्ट (12625): 1 घंटे 50 मिनट.
- शिवगंगा सुपरफास्ट (1259): 1 घंटे 40 मिनट.
- श्रीगंगानगर तिलक ब्रिज (14727): 1 घंटे 25 मिनट.
- बनारस-नई दिल्ली सुपरफास्ट (12581): 1 घंटे 19 मिनट.
- सचखंड एक्सप्रेस (12716): 1 घंटे 10 मिनट.
हजरत निजामुद्दीन आने वाली ट्रेनों का हाल:
निजामुद्दीन स्टेशन पर दक्षिण व पश्चिम भारत से आने वाली ट्रेनों पर कोहरे की मार सबसे ज्यादा पड़ी:
- सिकंदराबाद-निजामुद्दीन दूरंतो (12285): 4 घंटे 25 मिनट.
- कर्नाटक संपर्क क्रांति (12649): 3 घंटे 39 मिनट.
- चेन्नई सेंट्रल-निजामुद्दीन (12433): 3 घंटे 15 मिनट.
- मुंबई सेंट्रल-निजामुद्दीन (221): 2 घंटे 19 मिनट.
- मंगल लक्षद्वीप सुपरफास्ट (12617): 2 घंटे 11 मिनट.
- महाराष्ट्र संपर्क क्रांति (12907): 1 घंटे 54 मिनट.
- अगस्त क्रांति राजधानी (12953): 1 घंटे 35 मिनट.
- गीता जयंती एक्सप्रेस (11841): 1 घंटे 33 मिनट.
- महाकौशल एक्सप्रेस (12189): 1 घंटे 28 मिनट.
- गोल्डन टेंपल मेल (12903): 1 घंटे 04 मिनट.
आनंद विहार टर्मिनल पर लेट आने वाली ट्रेनें
बनारस-आनंद विहार गरीब रथ (22541) 1 घंटे 19 मिनट की देरी से पहुंची. इसके अतिरिक्त एक दर्जन से अधिक अन्य ट्रेनें भी एक घंटे से कम की देरी से चल रही हैं.
Travel Advisory— IndiGo (@IndiGo6E) January 5, 2026
Due to snowfall in Leh, flight operations, both take-offs and landings, have been temporarily put on hold. This may lead to extended wait times both onboard and on the ground.
To ensure we are ready for departure as soon as we receive clearance, our team may…
उड़ानों पर कोहरे की मार, कई फ्लाइट्स रद्द
खराब मौसम का असर सिर्फ पटरियों तक सीमित नहीं है, बल्कि आसमान में भी उड़ानों का शेड्यूल बिगड़ रहा है. यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है.
#WATCH | Delhi: Several flights delayed as a layer of fog grips the national capital.— ANI (@ANI) January 5, 2026
(Visuals from IGI airport) pic.twitter.com/gd9aVBvOnf
"कोहरे में सुरक्षा व संरक्षण हमारी प्राथमिकता है. कम दृश्यता के कारण सिग्नल स्पष्ट नहीं होते है ऐसे में सुरक्षा मानकों के तहत ट्रेनों की गति नियंत्रित की जाती है, जिससे ट्रेनें लेट हटी हैं" - हिंमाशु शेखर उपाध्याय, CPRO, उत्तर रेलवे
ये भी पढ़ें :