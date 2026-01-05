ETV Bharat / bharat

उत्तर भारत में कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली 69 ट्रेनें लेट, कई फ्लाइट्स कैंसिल

उत्तर भारत में कोहरे का कहर ( ETV Bharat )

नई दिल्ली आने वाली प्रमुख ट्रेनों की स्थिति उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के अनुसार, आज सुबह कुल 69 ट्रेनें दिल्ली पहुंचने में लेट हुईं. उन्होंने बताया कि सुरक्षा कारणों से लोको पायलटों को कम दृश्यता में ट्रेन की रफ्तार धीमी रखनी पड़ती है. नई दिल्ली स्टेशन पहुंचने वाली लेट ट्रेनें

नई दिल्ली: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड व घने कोहरे ने जनजीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है. दृश्यता कम होने के कारण यातायात के प्रमुख साधन रेलवे और हवाई उड़ानें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. आज 5 जनवरी को देश के विभिन्न हिस्सों से दिल्ली आने वाली लंबी दूरी की ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं, जबकि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया है.

आनंद विहार टर्मिनल पर लेट आने वाली ट्रेनें

बनारस-आनंद विहार गरीब रथ (22541) 1 घंटे 19 मिनट की देरी से पहुंची. इसके अतिरिक्त एक दर्जन से अधिक अन्य ट्रेनें भी एक घंटे से कम की देरी से चल रही हैं.

उड़ानों पर कोहरे की मार, कई फ्लाइट्स रद्द

खराब मौसम का असर सिर्फ पटरियों तक सीमित नहीं है, बल्कि आसमान में भी उड़ानों का शेड्यूल बिगड़ रहा है. यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है.

वाराणसी (SG 8718), गोरखपुर (SG 937), धर्मशाला (SG 2939) और कोच्चि (SG 685) की उड़ानें रद्द कर दी गईं.

दिल्ली से कोलकाता जाने वाली फ्लाइट (IX 5645) कैंसिल रही.

दिल्ली से चेन्नई जाने वाली फ्लाइट (6E 6828) भी रद्द रही.

स्पाइसजेट की कई अन्य उड़ानें जैसे पोर्ट ब्लेयर (SG 263), श्रीनगर (SG 661), लेह (SG 123) व मुंबई (SG 664) अपने निर्धारित समय से काफी देरी से संचालित हो रही हैं.

"कोहरे में सुरक्षा व संरक्षण हमारी प्राथमिकता है. कम दृश्यता के कारण सिग्नल स्पष्ट नहीं होते है ऐसे में सुरक्षा मानकों के तहत ट्रेनों की गति नियंत्रित की जाती है, जिससे ट्रेनें लेट हटी हैं" - हिंमाशु शेखर उपाध्याय, CPRO, उत्तर रेलवे

