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केरल में शराब नीति पर भारी बवाल: खजाना भरने के लिए सरकार ने टैक्स घटाया, चर्च और विपक्ष ने घेरा

केरल की नई यूडीएफ सरकार के बजट में कम अल्कोहल वाले पेय पदार्थों पर टैक्स घटाने के प्रस्ताव पर घमासान मच गया है.

Kerala liquor policy
केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन शुक्रवार, 19 जून, 2026 को विधानसभा सत्र के दौरान बजट बैग पकड़े हुए. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 22, 2026 at 8:41 PM IST

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तिरुवनंतपुरमः केरल की नवनिर्वाचित संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) सरकार के बजट प्रस्ताव को लेकर राज्य में एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक विवाद खड़ा हो गया है. मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने अपने पहले पूर्ण बजट भाषण में कम अल्कोहल वाले पेय पदार्थों (low-alcoholic beverages) को पेश करने और उन पर लगने वाले टैक्स को भारी कटौती के साथ कम करने का प्रस्ताव रखा है.

सरकार का तर्क है कि इस कदम से राज्य के भारी घाटे में चल रहे खजाने के लिए अतिरिक्त राजस्व जुटाया जा सकेगा. हालांकि, इस पहल पर धार्मिक संस्थाओं, विपक्षी नेताओं और नीति विशेषज्ञों ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

Kerala liquor policy
केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन, ट्रांसपोर्ट मंत्री सी.पी. जॉन के साथ सोमवार, 15 जून, 2026 को तिरुवनंतपुरम के थंपनूर सेंट्रल बस स्टेशन पर प्रियदर्शिनी स्कीम के लॉन्च के दौरान बस में सफर करते हुए. (IANS)

क्या है नया टैक्स ढांचा और क्यों हो रहा विरोध?

वर्तमान में केरल सरकार तेज शराब पर 350% का भारी-भरकम बिक्री कर लगाती है. इसके विपरीत, नए प्रस्तावित बजट में कम अल्कोहल वाली श्रेणी के पेय पदार्थों पर टैक्स को आधा से भी कम कर दिया गया है. इस श्रेणी में पारंपरिक बीयर और वाइन को छोड़कर 0.5% से 20% अल्कोहल मात्रा वाले पेय पदार्थ शामिल हैं. नए ढांचे के अनुसार:

  • 0.5% से 10% अल्कोहल मात्रा: इस पर बिक्री कर घटाकर केवल 120% कर दिया गया है.
  • 10% से 20% अल्कोहल मात्रा: इस पर बिक्री कर को घटाकर 175% किया गया है.

वित्तीय विशेषज्ञों और आलोचकों का कहना है कि टैक्स की दर को आधा करने से खाली खजाने को कोई बड़ी राहत नहीं मिलेगी. इसके विपरीत, इस कदम से शराब पीने वाले उपभोक्ताओं का दायरा बढ़ जाएगा, जिससे स्कूल-कॉलेज के छात्र, युवा और महिलाएं इसकी चपेट में आसानी से आ जाएंगे.

हालांकि, इस नीति के समर्थकों का तर्क है कि केरल और तमिलनाडु को छोड़कर भारत के लगभग सभी राज्यों में हल्की शराब पीने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए एक सामान्य व्यवस्था के रूप में कम अल्कोहल वाले पेय पदार्थों की बिक्री की अनुमति पहले से ही है.

वैश्विक लॉबिंग और पुराना इतिहास

इस विवाद का इतिहास साल 2022 से जुड़ा है, जब एक प्रमुख वैश्विक शराब निर्माता कंपनी ने पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली पिछली एलडीएफ (LDF) सरकार से भी इसी योजना के लिए संपर्क किया था. तब अधिकारियों ने आबकारी नीति में इसे शामिल भी कर लिया था, लेकिन जनता और ईसाई चर्चों के भारी विरोध के बाद तत्कालीन सरकार को कदम पीछे खींचने पड़े थे.

उस समय तत्कालीन आबकारी आयुक्त एस. अनंतकृष्णन और बेवको के प्रबंध निदेशक योगेश गुप्ता ने साफ चेतावनी दी थी कि कम अल्कोहल वाले पेय पदार्थ सॉफ्ट ड्रिंक्स की तरह आकर्षक पैकेजिंग में आते हैं, जिन्हें सीधे और आसानी से पिया जा सकता है. यह युवाओं को कम उम्र में ही लत का शिकार बना देगा.

इसके अलावा, तेज शराब पीने वाले पुराने लोग कभी इन हल्के विकल्पों को नहीं चुनेंगे. इन चेतावनियों के बाद पिछली सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था, लेकिन अब मौजूदा यूडीएफ सरकार ने उसी विचार को बजट में शामिल कर लिया है.

धार्मिक संस्थाओं ने खोला मोर्चा

बजट घोषणा के तुरंत बाद केरल की प्रभावशाली धार्मिक संस्थाओं ने इसकी तीखी निंदा की है. मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च और साइरो-मालाबार चर्च ने कड़े प्रेस बयान जारी किए हैं. मलंकारा चर्च ने कहा कि शराब को "कम" या "ज्यादा" तीव्रता में बांटना एक खतरनाक और गुमराह करने वाला तर्क है. क्योंकि, नशा किसी भी रूप में हो, वह स्वभाव से नुकसानदेह ही होता है.

चर्च ने चेतावनी दी कि बच्चे अक्सर कम तीव्रता वाले नशे या नशीली टॉफियों से शुरुआत करने के बाद ही घातक सिंथेटिक ड्रग्स की तरफ बढ़ जाते हैं. प्रशासन को याद दिलाते हुए चर्च ने कहा कि जनता ने उन्हें भारी बहुमत लोक कल्याण के लिए दिया था, न कि नागरिकों को नशे का आदी बनाने के लिए.

महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक समर्पित कल्याण विभाग बनाने जैसी सरकार की अन्य बेहतरीन पहलों की सराहना करते हुए चर्च ने उम्मीद जताई कि सरकार इस नीतिगत गलती को जल्द ही सुधार लेगी.

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तिरुवनंतपुरम के थम्पनूर सेंट्रल बस स्टेशन पर 15 जून, 2026 को प्रियदर्शिनी स्कीम के लॉन्च के दौरान बस में सफर करती महिलाएं. (IANS)

पार्टी के भीतर भी बढ़ी रार

एआईसीसी (AICC) महासचिव (संगठन) और अलाप्पुझा के सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने सार्वजनिक रूप से इन बढ़ती चिंताओं पर बात की. उन्होंने कहा कि राज्य को प्रभावित करने वाले नीतिगत मामलों की पार्टी के भीतर कड़ाई से आंतरिक समीक्षा की जाएगी. वेणुगोपाल ने यह स्वीकार किया कि नई सरकार ने अपने शुरुआती हफ्तों में कई ऐसी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं जिन्हें जनता ने बड़े पैमाने पर स्वीकार किया है.

हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि कम अल्कोहल वाले पेय पदार्थों की योजना और खनिज रेत खनन जैसी कुछ घोषणाओं ने जनता के बीच वास्तविक चिंता पैदा कर दी है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आगे बढ़ने से पहले इन आशंकाओं को दूर करना और स्थिति साफ करना सरकार की अंतिम जिम्मेदारी है.

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