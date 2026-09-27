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लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में फिर भड़की हिंसा: स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच झड़प, लाठीचार्ज और पथराव

बताया जा रहा है कि जब पुलिस और स्टूडेंट्स बातचीत कर रहे थे, तो पुलिस पर बोतलें फेंकी गईं, जिसके चलते पुलिस ने लाठीचार्ज किया.

Lovely Professional University
पंजाब के फगवाड़ा में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) कैंपस में रविवार, 27 सितंबर, 2026 को स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के बाद ज़मीन पर मलबा और जले हुए अवशेष बिखरे पड़े हैं. (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 27, 2026 at 9:54 PM IST

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Updated : September 27, 2026 at 10:43 PM IST

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चंडीगढ़ः लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हुए हंगामे के बाद रविवार दोपहर तक हालात शांत हो गए थे. लेकिन जानकारी के मुताबिक, रविवार शाम को लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच फिर से झड़प हो गई. बताया जा रहा है कि जब पुलिस और स्टूडेंट्स बातचीत कर रहे थे, तो पुलिस पर बोतलें फेंकी गईं, जिसके चलते पुलिस ने लाठीचार्ज किया. जवाब में स्टूडेंट्स ने पुलिस पर पत्थर फेंके, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया.

माहौल तनावपूर्ण हुआ

लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) के बाहर का माहौल अभी भी तनावपूर्ण है. स्टूडेंट्स और पुलिस लगातार आमने-सामने हैं. इंसाफ की मांग कर रहे स्टूडेंट्स ने गाड़ियों में आग लगा दी है. इसके साथ ही, गुस्साए स्टूडेंट्स ने हाईवे भी जाम कर दिया है. पुलिस स्टूडेंट्स को शांत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जिसके चलते मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई है.

Lovely Professional University
पंजाब के फगवाड़ा में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) कैंपस में रविवार, 27 सितंबर, 2026 को स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के दौरान आग से धुआं निकलता हुआ. (PTI)

LPU के डीन ने क्या कहा

LPU के डीन सौरभ लखनपाल के मुताबिक, “जब स्टूडेंट्स ने यह मामला हमारे ध्यान में लाया, तो हमने इसे गंभीरता से लेने का फैसला किया. हालांकि, जब हमने मामले की गहराई से जांच की, तो हमें पता चला कि यह पूरी तरह से अफवाहों पर आधारित था. हमने स्टूडेंट्स की मांगों को बार-बार पूरा किया. जैसे, वे CCTV फुटेज देखना चाहते थे. उन्हें फुटेज दिखाई गई और वे उस खास कमरे में भी जाना चाहते थे जिसके बारे में वे सोच रहे थे. हमें एहसास हो रहा है कि यह पूरी स्थिति अफवाहों की वजह से फैली है. मेरा मानना ​​है कि इसमें एंटी-सोशल एलिमेंट्स शामिल हैं."

पुलिस जांच जारी है

जालंधर रेंज के DIG नवीन सिंगला ने कहा, "आज सुबह 2 बजे, बड़ी संख्या में LPU स्टूडेंट्स ने यहां नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया. उनकी मुख्य मांग यह थी कि तीन दिन पहले एक हॉस्टल की लड़की के साथ कथित तौर पर रेप हुआ था और अब तक इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई है. हमें उनका स्टेटमेंट मिल गया है. हमने FIR दर्ज करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है. शिकायत में अभी सिर्फ यह कहा गया है कि हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की के साथ कथित तौर पर रेप हुआ है, इसलिए अभी के लिए एक अनजान व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है, हम CCTV फुटेज और दूसरे सबूतों की जांच करेंगे. मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जांच साइंटिफिक तरीके से की जाएगी."

यूनिवर्सिटी में बड़ा विवाद

फगवाड़ा में यूनिवर्सिटी के अंदर नाटकीय सीन देखने को मिले, जहां एक स्टूडेंट कैंपस में लगे एक डीकमीशन्ड MiG-23UM एयरक्राफ्ट में चढ़ गया, जबकि कुछ अन्य स्टूडेंट्स एक आर्मी टैंक पर चढ़ गए. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स को खिड़कियों के शीशे और फूलों के गमले तोड़ते और कैंपस में कुछ चीजों में आग लगाते हुए दिखाया गया है, जबकि बैकग्राउंड में "हमें न्याय चाहिए" के नारे गूंज रहे थे.

इसे भी पढ़ेंः पंजाब की यूनिवर्सिटी में बवाल, रेप के दावे को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, हाईवे किया जाम

Last Updated : September 27, 2026 at 10:43 PM IST

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