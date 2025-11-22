ETV Bharat / bharat

अनोखी शादी, जिसमें खुशियां मनाने के बदले मांगी गई दुल्हन के लिए दुआ, जानें कहां और क्यों?

केरल के कपल ने कार एक्सीडेंट के बाद इमरजेंसी वार्ड में की शादी की. पढ़ें पूरी रिपोर्ट.

Couple Ties Knot in Emergency Ward
केरल के एक अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में की शादी की रस्म पूरी करते हुए (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 22, 2025 at 12:21 PM IST

एर्नाकुलम: इमरजेंसी रूम का साफ कमरा आम तौर पर ट्रॉमा और गहन इलाज के लिए होता है, लेकिन शुक्रवार को कोच्चि के एक अस्पताल का इमरजेंसी रूम एक ऐसी शादी की जगह में बदल गया जिसकी उम्मीद नहीं थी.

एक दिल को छू लेने वाले समारोह में जिसमें हालात से ज्यादा कमिटमेंट को अहमियत दी गई. एक युवा जोड़े ने मेडिकल इक्विपमेंट और हॉस्पिटल स्टाफ के बीच शादी कर ली. यह शादी दुल्हन के कार एक्सीडेंट में रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगने के कुछ ही घंटों बाद हुई. दुल्हन अवनी चेरथला के एक स्कूल में टीचर थी. तड़के अपनी शादी की तैयारियों के लिए कुमारकोम जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ.

तड़के 3:00 बजे जिस गाड़ी में वह और उसके परिवार के लोग थे उसका कंट्रोल बिगड़ गया और वह एक पेड़ से टकरा गई. उसे पहले कोट्टायम के सरकारी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट की वजह से उसे दोपहर तक खास देखभाल के लिए दूसरे में रेफर कर दिया गया.

अवनी और एक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर शैरन की शादी पहले शुक्रवार दोपहर थम्पोली में होनी थी. इतने बुरे हालात के बावजूद शैरन और उनका परिवार एक ही इरादे से हॉस्पिटल पहुँचे. पहले से तय शुभ समय (मुहूर्त) में दोपहर 12:15 से 12:30 के बीच शादी करेंगे.

दुल्हन के इस पक्के इरादे से कि वे इस हादसे को अपनी शादी में रुकावट नहीं बनने देंगे, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने इमरजेंसी यूनिट के अंदर शादी की रस्म करवाई. डॉक्टर, नर्स और करीबी रिश्तेदार गवाह के तौर पर खड़े थे और अवनी के जल्द ठीक होने की कामना कर रहे थे. इमरजेंसी रूम कुछ देर के लिए शादी के हॉल जैसा लग रहा था.

बिना किसी पारंपरिक धूमधाम के यह सेरेमनी अपनी इमोशनल गहराई के लिए जानी गई, जब शैरन ने अवनी के गले में शादी की माला पहनाई. जबकि वह हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई थी. अस्पताल में न्यूरोसर्जरी के हेड डॉ. सुधीश करुणाकरन ने कहा कि हॉस्पिटल ने इंसानियत के आधार पर सेरेमनी की इजाजत दी और कपल के लिए इस दिन की अहमियत को समझा.

उन्होंने आगे कहा कि मेडिकल टीम ने यह पक्का किया कि रस्मों के दौरान मरीज को कोई फिजिकल स्ट्रेन न हो. जबकि अवनी की हालत स्टेबल बताई जा रही है. मेडिकल एक्सपर्ट्स ने कन्फर्म किया है कि उसकी स्पाइनल इंजरी के लिए उसे सर्जरी की जरूरत होगी.

