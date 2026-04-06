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हिन्दू युवती ने मुस्लिम धर्म अपनाकर रचाई शादी, किडनैपिंग का आरोप...FIR दर्ज

सांबा में हिन्दू युवती ने मुस्लिम धर्म के लड़के से शादी कर ली. इसको लेकर लड़की के परिवार वाले नाराज हैं.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 6, 2026 at 8:28 PM IST

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जम्मू: जम्मू-कश्मीर के सांबा में एक मुस्लिम शख्स से एक हिंदू लड़की की शादी करने का मामले ने तूल पकड़ लिया है. बेटी के दूसरे धर्म में शादी करने को लेकर उसके माता-पिता ने पुलिस थाने में किडनैपिंग का केस दर्ज करवाया है.

लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि, उसकी बेटी को किडनैप किया गया है. परिवार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. खबर के मुताबिक, एक हिंदू लड़की सांबा के खड़ा मदाना गांव के एक मुस्लिम शख्स से अपनी मर्जी से कोर्ट में शादी की और इस्लाम धर्म को अपना लिया.

जैसे ही लड़की के परिवार को इस बारे में पता चला, उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और इसे 'किडनैपिंग' का मामला बताया. इस बीच, सोशल मीडिया पर लड़की का एक वीडियो बयान सामने आया जिसमें उसके परिवार के आरोपों को गलत बताया गया है.

वीडियो में, लड़की ने कहा कि उसने बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से मुस्लिम लड़के से शादी की है. उसने कहा कि वह पिछले दो साल से अपने माता-पिता को उस लड़के से शादी करने की अपनी इच्छा के बारे में बता रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ.

लड़की ने अपने माता-पिता को भी चेतावनी दी कि उस पर दबाव न डालें, उसने कहा, इससे वह बहुत बड़े कदम उठाने पर मजबूर हो सकती है. उसने पुलिस से लड़के के परिवार और दोस्तों को परेशान न करने की भी अपील की.

जब इस मामले पर संपर्क किया गया, तो बारी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर, इंस्पेक्टर संदीप सिंह चिब ने ईटीवी भारत को बताया कि किडनैपिंग और चोरी के आरोपों के संबंध में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. एफआईआर की कॉपी के अनुरोध के बारे में, अधिकारी ने कहा कि मामला संवेदनशील प्रकृति का है और इसलिए, इस समय दस्तावेज शेयर नहीं किया जा सकता है.

मामले के दूसरे पहलुओं की अभी जांच चल रही है. लड़की के बयान के बारे में पूछे जाने पर, पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उसका बयान जांच का एक सेकेंडरी हिस्सा है और उसके पक्ष से जुड़ा है, जबकि पुलिस जांच अलग से की जा रही है.

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